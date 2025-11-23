Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΒίντεο - Πύρινη κόλαση στην Πάφο: Ενισχύσεις από όλες τις επαρχίες – Η φωτιά μαίνεται ανεξέλεγκτη
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Βίντεο - Πύρινη κόλαση στην Πάφο: Ενισχύσεις από όλες τις επαρχίες – Η φωτιά μαίνεται ανεξέλεγκτη

 23.11.2025 - 14:08
Βίντεο - Πύρινη κόλαση στην Πάφο: Ενισχύσεις από όλες τις επαρχίες – Η φωτιά μαίνεται ανεξέλεγκτη

Με πυροσβεστικά οχήματα από όλες τις επαρχίες ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης για αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που μαίνεται μεταξύ των κοινοτήτων Κοίλης - Στρουμπιού στην επαρχία Πάφου.

Σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, οι δυνάμεις ενισχύονται οι δυνάμεις με στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από Λάρνακα, Λευκωσία, Αμμόχωστο και Λεμεσό.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Πυρκαγιά στην Πάχνα σε δύσβατη περιοχή: Σε συναγερμό οι Αρχές - Δίνουν μάχη να προστατέψουν κατοικίες - Φωτογραφία

Η φωτιά εξακολουθεί να μαίνεται ανεξέλεγκτη και γίνονται μεγάλες προσπάθειες κατάσβεσής της λόγω και των ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Ενδιάμεση Ανακοίνωση για δασική πυρκαγιά στα όρια των κοινοτήτων Κάθηκα και Ακουρσούς της επαρχίας Πάφου
 
Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σήμερα Κυριακή 23 Νοεμβρίου, 2025 και ώρα 10:20, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στα διοικητικά όρια των κοινοτήτων Κάθηκα και Ακουρσούς της επαρχίας Πάφου.
 
Η πυρκαγιά καίει άγρια θαμνώδη βλάστηση σε μια έκταση ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου και για την κατάσβεσή της, επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις του Τμήματος Δασών αποτελούμενη από συνολικά 30 άτομα με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα και τρεις προωθητές γαιών. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν και τοπικές αρχές. Επίσης, στην περιοχή της πυρκαγιάς επιχειρούν πτητικά μέσα της Μοίρας Αεροπυρόσβεσης.
 
Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Μεθοδευμένα, ένας προμελετημένος φόνος… Γιατί;» - Το σπαρακτικό μήνυμα για τον 26χρονο Αλέξανδρο που ραγίζει καρδιές
Αποκάλυψη Φώτη Γεωργίδη: Παντρεύτηκε ξανά και περιμένει παιδί - Αυτή είναι η σύζυγος του
Αυτά είναι τα 10 νέα και ανανεωμένα ξενοδοχεία που θα ανοίξουν στην Κύπρο το 2026 - Δείτε που θα βρίσκονται
Απίστευτο περιστατικό στη Λεμεσό: Πολίτης έριξε το αυτοκίνητο στη θάλασσα - Φωτογραφίες
Νέο θανατηφόρο στη Λεμεσό: Παρέσυρε και σκότωσε 20χρονο ποδηλάτη - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του θύματος
Το «προφητικό» μήνυμα του 26χρονου Αλέξανδρου συγκλονίζει – Λες και προαισθανόταν το τέλος του - «Αν με φάνε...»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Απίστευτο περιστατικό στη Λεμεσό: Πολίτης έριξε το αυτοκίνητο στη θάλασσα - Φωτογραφίες

 23.11.2025 - 13:50
Επόμενο άρθρο

VIDEO - Πύρινη κόλαση: Νέο ανεξέλεγκτο μέτωπο φωτιάς σε αυτή την περιοχή - Πιθανή εκκένωση δυο κοινοτήτων

 23.11.2025 - 14:40
ΠτΔ: Μια ισχυρή ΕΕ σημαίνει και μια ισχυρή Κυπριακή Δημοκρατία

ΠτΔ: Μια ισχυρή ΕΕ σημαίνει και μια ισχυρή Κυπριακή Δημοκρατία

Μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει και μια ισχυρή Κυπριακή Δημοκρατία, λέει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτησή του στο Χ, ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο την 1η Ιανουαρίου 2026.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Μια ισχυρή ΕΕ σημαίνει και μια ισχυρή Κυπριακή Δημοκρατία

ΠτΔ: Μια ισχυρή ΕΕ σημαίνει και μια ισχυρή Κυπριακή Δημοκρατία

  •  23.11.2025 - 10:13
VIDEO - Πυρκαγιά στην Πάφο: Eγκαταστάθηκε κέντρο ελέγχου - Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης

VIDEO - Πυρκαγιά στην Πάφο: Eγκαταστάθηκε κέντρο ελέγχου - Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης

  •  23.11.2025 - 16:24
Φόνος στα Κονιά: Θρήνος για τον άτυχο Αλέξανδρο - Πότε θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο

Φόνος στα Κονιά: Θρήνος για τον άτυχο Αλέξανδρο - Πότε θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο

  •  23.11.2025 - 16:00
Ελλαδικά ΜΜΕ: Eπέκταση ερευνών για το φόνο του Λάλα - Ψάχνουν στην Κύπρο τον κάτοχο της BMW των εκτελεστών

Ελλαδικά ΜΜΕ: Eπέκταση ερευνών για το φόνο του Λάλα - Ψάχνουν στην Κύπρο τον κάτοχο της BMW των εκτελεστών

  •  23.11.2025 - 15:32
Στέφανος Στεφάνου στο «T»: «Το ΑΚΕΛ είναι έτοιμο να κυβερνήσει»-« Πρώτος στόχος είναι να βγούμε ακόμα πιο ισχυροί στις βουλευτικές εκλογές»

Στέφανος Στεφάνου στο «T»: «Το ΑΚΕΛ είναι έτοιμο να κυβερνήσει»-« Πρώτος στόχος είναι να βγούμε ακόμα πιο ισχυροί στις βουλευτικές εκλογές»

  •  23.11.2025 - 07:23
Αυτά είναι τα 10 νέα και ανανεωμένα ξενοδοχεία που θα ανοίξουν στην Κύπρο το 2026 - Δείτε που θα βρίσκονται

Αυτά είναι τα 10 νέα και ανανεωμένα ξενοδοχεία που θα ανοίξουν στην Κύπρο το 2026 - Δείτε που θα βρίσκονται

  •  23.11.2025 - 15:08
Απίστευτο περιστατικό στη Λεμεσό: Πολίτης έριξε το αυτοκίνητο στη θάλασσα - Φωτογραφίες

Απίστευτο περιστατικό στη Λεμεσό: Πολίτης έριξε το αυτοκίνητο στη θάλασσα - Φωτογραφίες

  •  23.11.2025 - 13:50
«Μεθοδευμένα, ένας προμελετημένος φόνος… Γιατί;» - Το σπαρακτικό μήνυμα για τον 26χρονο Αλέξανδρο που ραγίζει καρδιές

«Μεθοδευμένα, ένας προμελετημένος φόνος… Γιατί;» - Το σπαρακτικό μήνυμα για τον 26χρονο Αλέξανδρο που ραγίζει καρδιές

  •  23.11.2025 - 08:09

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα