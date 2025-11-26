Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΑυτόν ψάχνει η Αστυνομία για υπόθεση κλοπής στη Λακατάμεια - Μήπως τον αναγνωρίζεις; Φωτογραφία του στη δημοσιότητα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αυτόν ψάχνει η Αστυνομία για υπόθεση κλοπής στη Λακατάμεια - Μήπως τον αναγνωρίζεις; Φωτογραφία του στη δημοσιότητα

 26.11.2025 - 18:10
Αυτόν ψάχνει η Αστυνομία για υπόθεση κλοπής στη Λακατάμεια - Μήπως τον αναγνωρίζεις; Φωτογραφία του στη δημοσιότητα

Το εικονιζόμενο πρόσωπο αναζητείται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση κλοπής πορτοφολιού, που διαπράχθηκε σε περίπτερο στη Λακατάμεια, στις 30/09/2025.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Λακατάμειας, στον αριθμό 22-802882 ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οργή για βίντεο με «δασκάλα της χρονιάς» να χτυπάει 22 φορές με ζώνη τον γιο της επειδή δεν έκανε τις δουλειές που του είπε
Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή - Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 26 Νοεμβρίου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
Έρχεται η κακοκαιρία ADEL με βροχές και καταιγίδες - Πώς θα επηρεάσει την Κύπρο
Ώρες αγωνίας για τον 78χρονο Αριστοτέλη - Απουσιάζει από την οικία του στον Στρόβολο - Δείτε φωτογραφία
Απέσπασαν χιλιάδες ευρώ από εταιρεία στη Λευκωσία - Πώς κατάφεραν να τους εξαπατήσουν
Τσάκωσαν διαρρήκτη μέσα σε κατοικία - «Έμπλεξε» με αυτό που εντοπίστηκε στην κατοχή του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Stingray»: Η παγκόσμια σαρωτική επιχείρηση για πυρηνικά υλικά – Πώς βρέθηκε η Κύπρος στις πιο ενεργές χώρες

 26.11.2025 - 17:57
Ξεκαθαρίζει τη θέση του ο Σάββας Αγγελίδης - «Ουδέποτε υπέβαλα παραίτηση, δεν εξέφρασα τη θέση ότι υπάρχει διαφθορά στην Αστυνομία»

Ξεκαθαρίζει τη θέση του ο Σάββας Αγγελίδης - «Ουδέποτε υπέβαλα παραίτηση, δεν εξέφρασα τη θέση ότι υπάρχει διαφθορά στην Αστυνομία»

Θέση για όσα διαδραματίστηκαν το τελευταίο διάστημα, πήρε ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Σάββας Αγγελίδης. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ξεκαθαρίζει τη θέση του ο Σάββας Αγγελίδης - «Ουδέποτε υπέβαλα παραίτηση, δεν εξέφρασα τη θέση ότι υπάρχει διαφθορά στην Αστυνομία»

Ξεκαθαρίζει τη θέση του ο Σάββας Αγγελίδης - «Ουδέποτε υπέβαλα παραίτηση, δεν εξέφρασα τη θέση ότι υπάρχει διαφθορά στην Αστυνομία»

  •  26.11.2025 - 13:45
ΠτΔ: Ιστορικό ορόσημο στις σχέσεις Κύπρου-Λιβάνου η υπογραφή Συμφωνίας για Οριοθέτηση της ΑΟΖ

ΠτΔ: Ιστορικό ορόσημο στις σχέσεις Κύπρου-Λιβάνου η υπογραφή Συμφωνίας για Οριοθέτηση της ΑΟΖ

  •  26.11.2025 - 17:17
Νέες εξελίξεις με την απόπειρα φόνου κατά 47χρονου - Εντοπίστηκε κλεμμένη μοτοσικλέτα

Νέες εξελίξεις με την απόπειρα φόνου κατά 47χρονου - Εντοπίστηκε κλεμμένη μοτοσικλέτα

  •  26.11.2025 - 15:06
Ουκρανικά ΜΜΕ: Καταζητούμενος από το 2022 ο πρώην Υπουργός και θύμα απόπειρας απαγωγής στη Λάρνακα - Πώς απαντά η Αστυνομία

Ουκρανικά ΜΜΕ: Καταζητούμενος από το 2022 ο πρώην Υπουργός και θύμα απόπειρας απαγωγής στη Λάρνακα - Πώς απαντά η Αστυνομία

  •  26.11.2025 - 13:44
Δολοφονία 30χρονης στη Λεμεσό: Πέντε κατηγορούμενοι αντιμέτωποι με φόντο εκ προμελέτης - Την βρήκαν σε έξαλλη κατάσταση

Δολοφονία 30χρονης στη Λεμεσό: Πέντε κατηγορούμενοι αντιμέτωποι με φόντο εκ προμελέτης - Την βρήκαν σε έξαλλη κατάσταση

  •  26.11.2025 - 16:58
Εικόνες ντροπής από κυπριακό σχολείο: Με τις πρώτες βροχές ξαναπλημμύρισε αίθουσα που λένε ότι… «δεν έχει πρόβλημα» - Βίντεο

Εικόνες ντροπής από κυπριακό σχολείο: Με τις πρώτες βροχές ξαναπλημμύρισε αίθουσα που λένε ότι… «δεν έχει πρόβλημα» - Βίντεο

  •  26.11.2025 - 16:14
Σοκαριστικό βίντεο από το Παγκράτι: Η στιγμή που ο 84χρονος οδηγός παρασύρει με μεγάλη ταχύτητα την 75χρονη και την ΑμεΑ κόρη της

Σοκαριστικό βίντεο από το Παγκράτι: Η στιγμή που ο 84χρονος οδηγός παρασύρει με μεγάλη ταχύτητα την 75χρονη και την ΑμεΑ κόρη της

  •  26.11.2025 - 16:38
Αυτό το wine lounge ανοίγει ανακαινισμένο... μέσα στο δάσος - Δείτε πότε και που - Φωτογραφίες

Αυτό το wine lounge ανοίγει ανακαινισμένο... μέσα στο δάσος - Δείτε πότε και που - Φωτογραφίες

  •  26.11.2025 - 12:36

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα