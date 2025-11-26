Αυτόν ψάχνει η Αστυνομία για υπόθεση κλοπής στη Λακατάμεια - Μήπως τον αναγνωρίζεις; Φωτογραφία του στη δημοσιότητα

Ξεκαθαρίζει τη θέση του ο Σάββας Αγγελίδης - «Ουδέποτε υπέβαλα παραίτηση, δεν εξέφρασα τη θέση ότι υπάρχει διαφθορά στην Αστυνομία»
Θέση για όσα διαδραματίστηκαν το τελευταίο διάστημα, πήρε ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Σάββας Αγγελίδης.
Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Λακατάμειας, στον αριθμό 22-802882 ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις