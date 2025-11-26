Ecommbx
Εκτοξεύονται σήμερα στο Διάστημα οι πρώτοι ελληνικοί δορυφόροι – Δείτε live εικόνα

 26.11.2025 - 21:56
Εκτοξεύονται σήμερα στο Διάστημα οι πρώτοι ελληνικοί δορυφόροι – Δείτε live εικόνα

Στο Διάστημα αναμένεται να βρεθούν σήμερα, αν όλα πάνε καλά, οι πρώτοι ελληνικοί μικροδορυφόροι.

Η εκτόξευση, που είχε προγραμματιστεί αρχικά για τις 19 Νοεμβρίου, αναβλήθηκε, θα γίνει στις 20:18 (ώρα Ελλάδος).

Μαζί με τους ελληνικούς θα βρεθούν στο Διάστημα με πύραυλοι Falcon της Space X οι δίδυμοι δορυφόροι HydroGNSS της ESA που θα μελετήσουν τον κύκλο του νερού, αλλά και ιταλικοί δορυφόροι.

Δείτε ΕΔΩ live εικόνα από την ESA

Οι δορυφόροι-ραντάρ υψηλής ανάλυσης ICEYE είναι οι πρώτοι που εκτοξεύονται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων της Ελλάδας.

Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο θα περιλαμβάνει και άλλους τύπους δορυφόρων το 2026, έχει ως στόχο την ενίσχυση της δορυφορικής τεχνολογίας και των δυνατοτήτων εφαρμογής της Ελλάδας, την προώθηση της καινοτομίας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και την ενίσχυση των εθνικών δυνατοτήτων στη διαχείριση καταστροφών, την παρακολούθηση του περιβάλλοντος και την ασφάλεια.

Ιστορικό ορόσημο στρατηγικής σημασίας χαρακτηρίστηκε η σημερινή υπογραφή της Συμφωνίας Οριοθέτησης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) μεταξύ της Κύπρου και του Λιβάνου, το οποίο επισφραγίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το επίπεδο των σχέσεων των δύο χωρών, ενώ παράλληλα σημειώθηκε ότι οι δύο χώρες απευθύνθηκαν σήμερα από κοινού στην Παγκόσμια Τράπεζα για μελέτη βιωσιμότητας αναφορικά με τη δημιουργία έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Λιβάνου.

