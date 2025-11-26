Επίθεση Τραμπ κατά δημοσιογράφου των New York Times: «Είσαι άσχημη τόσο μέσα, όσο και έξω»

"Αυτή η ΠΑΛΙΟΦΥΛΛΑΔΑ είναι πραγματικά ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Η Κέιτι Ρότζερς (...) είναι μια δευτεροκλασάτη δημοσιογράφος που είναι άσχημη εξωτερικά αλλά και εσωτερικά", έγραψε ο 79χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ στο δίκτυό του Truth Social.

"Οι New York Times εξαπέλυσαν επίθεση λέγοντας ότι μπορεί να είμαι λιγότερο ενεργητικός όταν τα γεγονότα δείχνουν το αντίθετο", έγραψε προφανώς εξοργισμένος ο Τραμπ.

Σε άρθρο που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, η δημοσιογράφος των New York Times σημείωσε ότι ο αριθμός των δημόσιων εμφανίσεων που έχει κάνει ο Ρεπουμπλικάνος μεταξύ της ορκωμοσίας του στις 20 Ιανουαρίου 2025 και της 25ης Νοεμβρίου είναι μειωμένος κατά 39% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο κατά την πρώτη του θητεία (2017-2021).

Η αμερικανική εφημερίδα επίσης τονίζει ότι το επίσημο ημερολόγιο του Τραμπ ξεκινά αργότερα και ότι έχει ταξιδέψει λιγότερο εντός των ΗΠΑ, αλλά περισσότερο διεθνώς.

Ο γηραιότερος πρόεδρος που έχει ορκιστεί ποτέ, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλά επανειλημμένα για τη ζωντάνια του για να έρθει σε αντίθεση με τον Δημοκρατικό προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, του οποίου η φυσική κατάσταση ήταν εμφανώς εξασθενημένη προς το τέλος της θητείας του και ο οποίος, σε αντίθεση με τον Τραμπ, απέφευγε τους δημοσιογράφους.

Ο Ρεπουμπλικάνος ηγέτης, ωστόσο, αντιμετωπίζει ερωτήματα σχετικά με την υγεία του, αφού εθεάθη δημόσια με μώλωπα στο πίσω μέρος του χεριού του και με πρησμένους αστραγάλους.

Φάνηκε επίσης να αποκοιμιέται για λίγο κατά τη διάρκεια πρόσφατης εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο. Η τελευταία αξιολόγηση της υγείας του, στις αρχές Οκτωβρίου, αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος χαίρει "άκρας" υγείας.

Ωστόσο, ο Τραμπ προκάλεσε αντιδράσεις αποκαλύπτοντας ότι υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, μια ασυνήθιστη διαδικασία απεικόνισης για έναν τακτικό ιατρικό έλεγχο.

Οι New York Times αποτελούν συχνό στόχο του δισεκατομμυριούχου, ο οποίος ασκεί έντονη πίεση στα μέσα ενημέρωσης που θεωρούνται εχθρικά εκτοξεύοντας προσβολές και προχωρώντας σε αγωγές.

Πρόσφατα ήταν ιδιαίτερα επιθετικός απέναντι στις γυναίκες δημοσιογράφους, αποκαλώντας συγκεκριμένα μια δημοσιογράφο του Bloomberg "γουρουνάκι".

Η ανάρτηση του Τραμπ

"Οι ανατριχιαστικοί της αποτυχημένης εφημερίδας New York Times το ξανακάνουν.

Κέρδισα τις προεδρικές εκλογές του 2024 με συντριπτική πλειοψηφία, κερδίζοντας και τις επτά αμφιταλαντευόμενες πολιτείες, την λαϊκή ψήφο και το εκλογικό σώμα με μεγάλη διαφορά. Κέρδισα τις περιφέρειες της χώρας μας με 2750 έναντι 550, μια ολοκληρωτική συντριβή. Έλυσα 8 πολέμους, έχουμε 48 νέα υψηλά στο χρηματιστήριο, η οικονομία μας είναι εξαιρετική και η χώρα μας είναι και πάλι σεβαστή σε όλο τον κόσμο, σεβαστή όπως ποτέ άλλοτε. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε τον υψηλότερο πληθωρισμό στην ιστορία – εγώ τον έχω ήδη επαναφέρει σε φυσιολογικά επίπεδα και οι τιμές, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων, μειώνονται.

Για να γίνει αυτό απαιτείται πολλή δουλειά και ενέργεια, και ποτέ στη ζωή μου δεν έχω δουλέψει τόσο σκληρά. Ωστόσο, παρά όλα αυτά, οι ριζοσπάστες τρελοί της αριστερής πτέρυγας της εφημερίδας New York Times, που σύντομα θα κλείσει, έγραψαν ένα άρθρο εναντίον μου, ότι ίσως χάνω την ενέργειά μου, παρά τα γεγονότα που δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Ξέρουν ότι αυτό είναι λάθος, όπως και σχεδόν όλα όσα γράφουν για μένα, συμπεριλαμβανομένων των εκλογικών αποτελεσμάτων, ΟΛΑ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΡΝΗΤΙΚΑ. Αυτή η φτηνή "ΦΥΛΛΑΔΑ" είναι πραγματικά "ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ". Η συγγραφέας του άρθρου, η Katie Rogers, η οποία έχει αναλάβει να γράφει μόνο κακά πράγματα για μένα, είναι μια τρίτης κατηγορίας δημοσιογράφος που είναι άσχημη, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.

Παρά όλα αυτά, έχω τα υψηλότερα ποσοστά δημοτικότητας που είχα ποτέ, και με τις ρεκόρ επενδύσεις που γίνονται στην Αμερική, τα ποσοστά αυτά θα πρέπει να συνεχίσουν να ανεβαίνουν. Θα έρθει μια μέρα που θα εξαντληθεί η ενέργειά μου, αυτό συμβαίνει σε όλους, αλλά με έναν ΑΨΟΓΟ ΦΥΣΙΚΟ/ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ("Πέρασα με άριστα") ΠΟΥ ΜΟΛΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΉΘΗΚΕ, σίγουρα δεν είναι τώρα!

Ο ΘΕΌΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΉ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΉ ΠΆΛΙ ΜΕΓΆΛΗ!!!"