Χονγκ Κονγκ: Στους 36 οι νεκροί από τη φωτιά σε ουρανοξύστη - Εκατοντάδες τραυματίες και αγνοούμενοι

Ο κυβερνήτης του Χονγκ Κονγκ, Τζον Λι, δήλωσε ότι 36 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πυρκαγιά που εξαπλώθηκε σε ένα πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών και ότι άλλοι 279 άνθρωποι αγνοούνται. Ο Λι πρόσθεσε ότι 29 άτομα παρέμειναν νοσηλευόμενα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε σε ένα συγκρότημα κατοικιών στο Τάι Πο, ένα προάστιο στα Νέα Εδάφη, «τίθεται υπό έλεγχο» λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Σύμφωνα με το Associated Press, η πιο φονική πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ εδώ και χρόνια ξέσπασε αργά τη νύχτα την Τετάρτη, καθώς οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι τουλάχιστον 13 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός πυροσβέστη, έχασαν τη ζωή τους και άλλοι παρέμειναν παγιδευμένοι.

Εκατοντάδες κάτοικοι εκκενώθηκαν καθώς η πυρκαγιά εξαπλώθηκε σε επτά πολυώροφα κτήρια διαμερισμάτων σε ένα συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή Τάι Πο, στα Νέα Εδάφη. Τουλάχιστον 33 άλλοι τραυματίστηκαν.

Οι αρχηγοί της πυροσβεστικής δήλωσαν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες στο σημείο δυσκόλευαν τα συνεργεία να οργανώσουν επιχειρήσεις διάσωσης. Δεν έγινε άμεσα γνωστό πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Οι πρώτες φλόγες δημιούργησαν μια πύρινη λαίλαπα από φλόγες και πυκνό καπνό καθώς εξαπλώθηκαν γρήγορα στις σκαλωσιές από μπαμπού και στα δικτυωτά κατασκευών που είχαν στηθεί γύρω από το εξωτερικό του συγκροτήματος κατοικιών. Περίπου 700 άνθρωποι εκκενώθηκαν σε προσωρινά καταφύγια.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το συγκρότημα κατοικιών αποτελούνταν από οκτώ κτήρια με σχεδόν 2.000 διαμερίσματα που στέγαζαν περίπου 4.800 κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων πολλών ηλικιωμένων.

Πολλά κτήρια κοντά το ένα στο άλλο τυλίχθηκαν στις φλόγες, με έντονες φλόγες και καπνό να βγαίνει από τα παράθυρα καθώς έπεφτε η νύχτα. Οι αρχές δήλωσαν ότι εκατοντάδες πυροσβέστες, αστυνομικοί και παραϊατρικοί είχαν αναπτυχθεί. Οι πυροσβέστες έστρεψαν νερό στις έντονες φλόγες από ψηλά με κλιμακοστάσιο.

Εννέα άνθρωποι κηρύχθηκαν νεκροί επί τόπου και τέσσερις άλλοι επιβεβαιώθηκαν αργότερα στο νοσοκομείο, ανέφεραν οι αρχές.

Η πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε τα μέσα του απογεύματος, αναβαθμίστηκε σε επίπεδο συναγερμού 5 - το υψηλότερο επίπεδο σοβαρότητας - καθώς έπεφτε η νύχτα. Οι αρχές δήλωσαν ότι οι συνθήκες παρέμειναν πολύ δύσκολες για τους πυροσβέστες.

«Η θερμοκρασία μέσα στα εν λόγω κτήρια είναι πολύ υψηλή. Είναι δύσκολο για εμάς να μπούμε στο κτήριο και να ανέβουμε επάνω για να διεξάγουμε επιχειρήσεις πυρόσβεσης και διάσωσης», δήλωσε ο Ντέρεκ Άρμστρονγκ Τσαν, αναπληρωτής διευθυντής επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από την εξωτερική σκαλωσιά ενός από τα κτήρια, έναν πύργο 32 ορόφων, και αργότερα εξαπλώθηκε στο εσωτερικό του κτηρίου, καθώς και σε κοντινά κτήρια, πιθανώς λόγω των ανέμων που έπνεαν.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε ότι έλαβε «πολυάριθμες» κλήσεις για βοήθεια. Ανέφερε ότι ορισμένοι κάτοικοι παρέμεναν παγιδευμένοι από το βράδυ της Τετάρτης, αλλά η αστυνομία αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με το πόσοι αγνοούνταν ή κινδύνευαν.

Οι πυροσβέστες ανέπτυξαν 128 πυροσβεστικά οχήματα και 57 ασθενοφόρα στο σημείο.

Ανάμεσα στους νεκρούς περιλαμβάνεται ένας 37χρονος πυροσβέστης, ενώ ένας άλλος έλαβε θεραπεία για θερμοπληξία, δήλωσε ο διευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άντι Γιουνγκ.

Ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ εξέφρασε την Τετάρτη τα συλλυπητήριά του στον πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του και τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, σύμφωνα με το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV. Επίσης, ζήτησε να καταβληθούν προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση των θυμάτων και των απωλειών.

Οι περιφερειακοί αξιωματούχοι στο Τάι Πο άνοιξαν προσωρινά καταφύγια για άτομα που έμειναν άστεγοι λόγω της πυρκαγιάς.

«Έχω σταματήσει να σκέφτομαι την ιδιοκτησία μου», δήλωσε στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό TVB μια κάτοικος που έδωσε μόνο το επώνυμό της, Wu. «Το να την παρακολουθώ να καίγεται έτσι ήταν πραγματικά απογοητευτικό».

Το Τάι Πο είναι μια προαστιακή περιοχή στα Νέα Εδάφη, στο βόρειο τμήμα του Χονγκ Κονγκ και κοντά στα σύνορα με την πόλη Σενζέν της ηπειρωτικής Κίνας.

Οι σκαλωσιές από μπαμπού είναι κάτι συνηθισμένο στο Χονγκ Κονγκ σε έργα κατασκευής και ανακαίνισης κτηρίων, αν και η κυβέρνηση δήλωσε νωρίτερα φέτος ότι θα ξεκινήσει τη σταδιακή κατάργησή τους για δημόσια έργα λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.

Η πυρκαγιά είναι η πιο φονική στο Χονγκ Κονγκ εδώ και χρόνια. Τον Νοέμβριο του 1996, 41 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ένα εμπορικό κτήριο στο Καουλούν σε πυρκαγιά επιπέδου 5 που διήρκεσε περίπου 20 ώρες.