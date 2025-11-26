Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΧονγκ Κονγκ: Στους 36 οι νεκροί από τη φωτιά σε ουρανοξύστη - Εκατοντάδες τραυματίες και αγνοούμενοι
ΔΙΕΘΝΗ

Χονγκ Κονγκ: Στους 36 οι νεκροί από τη φωτιά σε ουρανοξύστη - Εκατοντάδες τραυματίες και αγνοούμενοι

 26.11.2025 - 20:28
Χονγκ Κονγκ: Στους 36 οι νεκροί από τη φωτιά σε ουρανοξύστη - Εκατοντάδες τραυματίες και αγνοούμενοι

Μια τραγωδία δίχως τέλος ζουν οι κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ, καθώς από τις συγκλονιστικές εικόνες από τους φλεγόμενους ουρανοξύστες, σειρά πήραν τα μαύρα μαντάτα με τον απολογισμό των νεκρών συνεχώς να αυξάνεται, ενώ εκατοντάδες είναι οι τραυματίες και οι αγνοούμενοι που πιθανότατα έχουν παγιδευτεί.

Ο κυβερνήτης του Χονγκ Κονγκ, Τζον Λι, δήλωσε ότι 36 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πυρκαγιά που εξαπλώθηκε σε ένα πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών και ότι άλλοι 279 άνθρωποι αγνοούνται. Ο Λι πρόσθεσε ότι 29 άτομα παρέμειναν νοσηλευόμενα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε σε ένα συγκρότημα κατοικιών στο Τάι Πο, ένα προάστιο στα Νέα Εδάφη, «τίθεται υπό έλεγχο» λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Σύμφωνα με το Associated Press, η πιο φονική πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ εδώ και χρόνια ξέσπασε αργά τη νύχτα την Τετάρτη, καθώς οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι τουλάχιστον 13 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός πυροσβέστη, έχασαν τη ζωή τους και άλλοι παρέμειναν παγιδευμένοι.

Εκατοντάδες κάτοικοι εκκενώθηκαν καθώς η πυρκαγιά εξαπλώθηκε σε επτά πολυώροφα κτήρια διαμερισμάτων σε ένα συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή Τάι Πο, στα Νέα Εδάφη. Τουλάχιστον 33 άλλοι τραυματίστηκαν.

Οι αρχηγοί της πυροσβεστικής δήλωσαν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες στο σημείο δυσκόλευαν τα συνεργεία να οργανώσουν επιχειρήσεις διάσωσης. Δεν έγινε άμεσα γνωστό πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Οι πρώτες φλόγες δημιούργησαν μια πύρινη λαίλαπα από φλόγες και πυκνό καπνό καθώς εξαπλώθηκαν γρήγορα στις σκαλωσιές από μπαμπού και στα δικτυωτά κατασκευών που είχαν στηθεί γύρω από το εξωτερικό του συγκροτήματος κατοικιών. Περίπου 700 άνθρωποι εκκενώθηκαν σε προσωρινά καταφύγια.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το συγκρότημα κατοικιών αποτελούνταν από οκτώ κτήρια με σχεδόν 2.000 διαμερίσματα που στέγαζαν περίπου 4.800 κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων πολλών ηλικιωμένων.

Πολλά κτήρια κοντά το ένα στο άλλο τυλίχθηκαν στις φλόγες, με έντονες φλόγες και καπνό να βγαίνει από τα παράθυρα καθώς έπεφτε η νύχτα. Οι αρχές δήλωσαν ότι εκατοντάδες πυροσβέστες, αστυνομικοί και παραϊατρικοί είχαν αναπτυχθεί. Οι πυροσβέστες έστρεψαν νερό στις έντονες φλόγες από ψηλά με κλιμακοστάσιο.

Εννέα άνθρωποι κηρύχθηκαν νεκροί επί τόπου και τέσσερις άλλοι επιβεβαιώθηκαν αργότερα στο νοσοκομείο, ανέφεραν οι αρχές.

Η πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε τα μέσα του απογεύματος, αναβαθμίστηκε σε επίπεδο συναγερμού 5 - το υψηλότερο επίπεδο σοβαρότητας - καθώς έπεφτε η νύχτα. Οι αρχές δήλωσαν ότι οι συνθήκες παρέμειναν πολύ δύσκολες για τους πυροσβέστες.

«Η θερμοκρασία μέσα στα εν λόγω κτήρια είναι πολύ υψηλή. Είναι δύσκολο για εμάς να μπούμε στο κτήριο και να ανέβουμε επάνω για να διεξάγουμε επιχειρήσεις πυρόσβεσης και διάσωσης», δήλωσε ο Ντέρεκ Άρμστρονγκ Τσαν, αναπληρωτής διευθυντής επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από την εξωτερική σκαλωσιά ενός από τα κτήρια, έναν πύργο 32 ορόφων, και αργότερα εξαπλώθηκε στο εσωτερικό του κτηρίου, καθώς και σε κοντινά κτήρια, πιθανώς λόγω των ανέμων που έπνεαν.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε ότι έλαβε «πολυάριθμες» κλήσεις για βοήθεια. Ανέφερε ότι ορισμένοι κάτοικοι παρέμεναν παγιδευμένοι από το βράδυ της Τετάρτης, αλλά η αστυνομία αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με το πόσοι αγνοούνταν ή κινδύνευαν.

Οι πυροσβέστες ανέπτυξαν 128 πυροσβεστικά οχήματα και 57 ασθενοφόρα στο σημείο.

Ανάμεσα στους νεκρούς περιλαμβάνεται ένας 37χρονος πυροσβέστης, ενώ ένας άλλος έλαβε θεραπεία για θερμοπληξία, δήλωσε ο διευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άντι Γιουνγκ.

Ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ εξέφρασε την Τετάρτη τα συλλυπητήριά του στον πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του και τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, σύμφωνα με το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV. Επίσης, ζήτησε να καταβληθούν προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση των θυμάτων και των απωλειών.

Οι περιφερειακοί αξιωματούχοι στο Τάι Πο άνοιξαν προσωρινά καταφύγια για άτομα που έμειναν άστεγοι λόγω της πυρκαγιάς.

«Έχω σταματήσει να σκέφτομαι την ιδιοκτησία μου», δήλωσε στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό TVB μια κάτοικος που έδωσε μόνο το επώνυμό της, Wu. «Το να την παρακολουθώ να καίγεται έτσι ήταν πραγματικά απογοητευτικό».

Το Τάι Πο είναι μια προαστιακή περιοχή στα Νέα Εδάφη, στο βόρειο τμήμα του Χονγκ Κονγκ και κοντά στα σύνορα με την πόλη Σενζέν της ηπειρωτικής Κίνας.

Οι σκαλωσιές από μπαμπού είναι κάτι συνηθισμένο στο Χονγκ Κονγκ σε έργα κατασκευής και ανακαίνισης κτηρίων, αν και η κυβέρνηση δήλωσε νωρίτερα φέτος ότι θα ξεκινήσει τη σταδιακή κατάργησή τους για δημόσια έργα λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.

Η πυρκαγιά είναι η πιο φονική στο Χονγκ Κονγκ εδώ και χρόνια. Τον Νοέμβριο του 1996, 41 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ένα εμπορικό κτήριο στο Καουλούν σε πυρκαγιά επιπέδου 5 που διήρκεσε περίπου 20 ώρες.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οργή για βίντεο με «δασκάλα της χρονιάς» να χτυπάει 22 φορές με ζώνη τον γιο της επειδή δεν έκανε τις δουλειές που του είπε
Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή - Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 26 Νοεμβρίου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
Έρχεται η κακοκαιρία ADEL με βροχές και καταιγίδες - Πώς θα επηρεάσει την Κύπρο
Ώρες αγωνίας για τον 78χρονο Αριστοτέλη - Απουσιάζει από την οικία του στον Στρόβολο - Δείτε φωτογραφία
Απέσπασαν χιλιάδες ευρώ από εταιρεία στη Λευκωσία - Πώς κατάφεραν να τους εξαπατήσουν
Τσάκωσαν διαρρήκτη μέσα σε κατοικία - «Έμπλεξε» με αυτό που εντοπίστηκε στην κατοχή του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Ουδέποτε θα επέτρεπε»: Απάντηση Αριστοτέλους και Δημητρίου - Θύελλα αντιδράσεων μετά την καταγγελία για ερωτικές περιπτύξεις εκτός Φυλακών

 26.11.2025 - 20:16
Επόμενο άρθρο

Εκτοξεύονται σήμερα στο Διάστημα οι πρώτοι ελληνικοί δορυφόροι – Δείτε live εικόνα

 26.11.2025 - 21:56
ΠτΔ: Ιστορικό ορόσημο στις σχέσεις Κύπρου-Λιβάνου η υπογραφή Συμφωνίας για Οριοθέτηση της ΑΟΖ

ΠτΔ: Ιστορικό ορόσημο στις σχέσεις Κύπρου-Λιβάνου η υπογραφή Συμφωνίας για Οριοθέτηση της ΑΟΖ

Ιστορικό ορόσημο στρατηγικής σημασίας χαρακτηρίστηκε η σημερινή υπογραφή της Συμφωνίας Οριοθέτησης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) μεταξύ της Κύπρου και του Λιβάνου, το οποίο επισφραγίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το επίπεδο των σχέσεων των δύο χωρών, ενώ παράλληλα σημειώθηκε ότι οι δύο χώρες απευθύνθηκαν σήμερα από κοινού στην Παγκόσμια Τράπεζα για μελέτη βιωσιμότητας αναφορικά με τη δημιουργία έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Λιβάνου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Ιστορικό ορόσημο στις σχέσεις Κύπρου-Λιβάνου η υπογραφή Συμφωνίας για Οριοθέτηση της ΑΟΖ

ΠτΔ: Ιστορικό ορόσημο στις σχέσεις Κύπρου-Λιβάνου η υπογραφή Συμφωνίας για Οριοθέτηση της ΑΟΖ

  •  26.11.2025 - 17:17
«Ουδέποτε θα επέτρεπε»: Απάντηση Αριστοτέλους και Δημητρίου - Θύελλα αντιδράσεων μετά την καταγγελία για ερωτικές περιπτύξεις εκτός Φυλακών

«Ουδέποτε θα επέτρεπε»: Απάντηση Αριστοτέλους και Δημητρίου - Θύελλα αντιδράσεων μετά την καταγγελία για ερωτικές περιπτύξεις εκτός Φυλακών

  •  26.11.2025 - 20:16
Ξεκαθαρίζει τη θέση του ο Σάββας Αγγελίδης - «Ουδέποτε υπέβαλα παραίτηση, δεν εξέφρασα τη θέση ότι υπάρχει διαφθορά στην Αστυνομία»

Ξεκαθαρίζει τη θέση του ο Σάββας Αγγελίδης - «Ουδέποτε υπέβαλα παραίτηση, δεν εξέφρασα τη θέση ότι υπάρχει διαφθορά στην Αστυνομία»

  •  26.11.2025 - 13:45
Δολοφονία 30χρονης στη Λεμεσό: Πέντε κατηγορούμενοι αντιμέτωποι με φόντο εκ προμελέτης - Την βρήκαν σε έξαλλη κατάσταση

Δολοφονία 30χρονης στη Λεμεσό: Πέντε κατηγορούμενοι αντιμέτωποι με φόντο εκ προμελέτης - Την βρήκαν σε έξαλλη κατάσταση

  •  26.11.2025 - 16:58
Ουκρανικά ΜΜΕ: Καταζητούμενος από το 2022 ο πρώην Υπουργός και θύμα απόπειρας απαγωγής στη Λάρνακα - Πώς απαντά η Αστυνομία

Ουκρανικά ΜΜΕ: Καταζητούμενος από το 2022 ο πρώην Υπουργός και θύμα απόπειρας απαγωγής στη Λάρνακα - Πώς απαντά η Αστυνομία

  •  26.11.2025 - 13:44
Εικόνες ντροπής από κυπριακό σχολείο: Με τις πρώτες βροχές ξαναπλημμύρισε αίθουσα που λένε ότι… «δεν έχει πρόβλημα» - Βίντεο

Εικόνες ντροπής από κυπριακό σχολείο: Με τις πρώτες βροχές ξαναπλημμύρισε αίθουσα που λένε ότι… «δεν έχει πρόβλημα» - Βίντεο

  •  26.11.2025 - 16:14
Σοκαριστικό βίντεο από το Παγκράτι: Η στιγμή που ο 84χρονος οδηγός παρασύρει με μεγάλη ταχύτητα την 75χρονη και την ΑμεΑ κόρη της

Σοκαριστικό βίντεο από το Παγκράτι: Η στιγμή που ο 84χρονος οδηγός παρασύρει με μεγάλη ταχύτητα την 75χρονη και την ΑμεΑ κόρη της

  •  26.11.2025 - 16:38
Θλίψη για τον θάνατο του 23χρονου Πέτρου από Αυγόρου: Πότε θα πουν το «τελευταίο αντίο» - Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία

Θλίψη για τον θάνατο του 23χρονου Πέτρου από Αυγόρου: Πότε θα πουν το «τελευταίο αντίο» - Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία

  •  26.11.2025 - 19:17

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα