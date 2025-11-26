«Ουδέποτε θα επέτρεπε»: Απάντηση Αριστοτέλους και Δημητρίου - Θύελλα αντιδράσεων μετά την καταγγελία για ερωτικές περιπτύξεις εκτός Φυλακών

Η ομολογία της κρατούμενης, η οποία πλέον έχει μεταφερθεί εκτός Φυλακών για λόγους ασφαλείας, βρίσκεται ήδη στα χέρια ειδικής ανακριτικής ομάδας, που εξετάζει σοβαρούς ισχυρισμούς για μετακινήσεις εντός και εκτός του συγκροτήματος, καθώς και επαφές με πρώην στελέχη.

Απάντηση Άννας Αριστοτέλους

Η πρώην Διευθύντρια των Φυλακών, Άννα Αριστοτέλους, απορρίπτει πλήρως όσα καταγγέλλονται, μέσω ανακοίνωσης του δικηγόρου της, Κρις Τριανταφυλλίδη. Η δήλωση αναφέρει αυτούσια:

«Αναφερόμενος σε σημερινά δημοσιεύματα περί μεταφοράς κρατουμένης εκτός Κεντρικών Φυλακών δια ανάρμοστες πράξεις κατά την περίοδο που διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών ήτο η πελάτιδα μου κα Άννα Αριστοτέλους έχω οδηγίες από την ίδια να αναφέρω ότι ουδέποτε περιήλθε εις γνώσιν της, ενώ ευρίσκετο εις την διεύθυνση των Κεντρικών Φυλακών, ένα τέτοιο συμβάν, ουδέποτε θα επέτρεπε εν γνώσιν της να ελάμβανε χώρα ένα τέτοιο συμβάν και εν πάση περιπτώσει απορρίπτει κατηγορηματικά και απερίφραστα τέτοιες ενέργειες.»

«Η πελάτιδα μου παρακολουθεί έκπληκτη τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών εις τις οποίες αναφέρονται και οι Κεντρικές Φυλακές η ίδια δε ουδεμία ανάμιξη επιθυμεί όπως έχει σε αυτές ανεξάρτητα εάν ενδεχομένως κάποιοι, για δικούς τους σκοπούς, εντέχνως προσπαθούν να την μπλέξουν και κατ’ αυτό τον τρόπον να την πλήξουν.

Η πελάτιδα μου, όπως έχω προαναφέρει και στο παρελθόν, έχει απόλυτη εμπιστοσύνη εις την Κυπριακή Δικαιοσύνη και θα προστατεύσει δια παντός νομίμου μέσου… Δεν έχει δε καμμία αμφιβολία για τη τελική δικαίωση της…»

Θέση Αθηνάς Δημητρίου μέσω της δικηγόρου της

Στον απόηχο της δημοσιότητας, ανακοίνωση εξέδωσε και η νομική εκπρόσωπος της πρώην Ανώτερης Λειτουργού των Φυλακών, Αθηνάς Δημητρίου, η οποία κάνει λόγο για νέα απόπειρα στοχοποίησής της. Η δήλωση αναφέρει:

«Κρίνουμε αναγκαίο να καταγγείλουμε δημοσίως νέα αντίποινα και απόπειρα υπονόμευσης της αξιοπιστίας και ακεραιότητας της μέσω μεθοδευμένων δημοσιευμάτων που βασίζονται σε νέα κύματα επιλεκτικών διαρροών προς εξυπηρέτηση άλλων σκοπών.»

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση:

«Η κα. Δημητρίου κατήγγειλε σοβαρά περιστατικά διαφθοράς σε ανώτατο επίπεδο το 2022 και, έκτοτε, υπήρξε θύμα αντιποίνων. Οι νέες «αποκαλύψεις» που συμπωματικά είδαν σήμερα το φώς της δημοσιότητας αφορούν ανυπόστατους ισχυρισμούς που έχουν ήδη διερευνηθεί από τον Ανεξάρτητο Ποινικό Ανακριτή, κ. Αχιλλέα Αιμιλιανίδη το 2022. Ο κ. Αιμιλιανίδης, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσίως αναφερθεί, διαπίστωσε ότι δεν προέκυπτε οτιδήποτε μεμπτό εις βάρος της. Ο ίδιος εισηγήθηκε μάλιστα την ποινική δίωξη ανώτατου αξιωματικού της Αστυνομίας για κατάχρηση εξουσίας και συναφή αδικήματα.

Παρά ταύτα, τους τελευταίους μήνες φαίνεται να έχει τεθεί σε κίνηση μια νέα σειρά ενεργειών από συγκεκριμένα πρόσωπα που επιχειρούν για δικούς τους σκοπούς την αναζωπύρωση των ανυπόστατων αυτών ισχυρισμών μέσω καταδικασμένης κρατουμένης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και ένορκες δηλώσεις τρίτων προσώπων, που έχουν τεθεί ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο, η κρατούμενη είχε επανειλημμένες επαφές με ψηλόβαθμα μέλη της Αστυνομίας καθώς και επισκέψεις στο γραφείο ανώτερης λειτουργού των Φυλακών. Κατά τις ίδιες μαρτυρίες, η εν λόγω κρατούμενη φέρεται να εξέφραζε την πρόθεση συνεργασίας με τους ανακριτές και να προβεί σε ο,τιδήποτε της ζητηθεί προκειμένου να εξασφαλίσει ευνοϊκότερη μεταχείριση στις εκκρεμείς υποθέσεις της.

Η πελάτιδα μας έχει ήδη υποβάλει επίσημες καταγγελίες και έχει προσκομίσει ένορκες δηλώσεις που καταγράφουν προσπάθειες εξασφάλισης ψευδούς μαρτυρίας εις βάρος της, καθώς και ισχυρισμούς περί άσκησης πιέσεων και προσφοράς ανταλλαγμάτων σε κρατουμένους.

Τα στοιχεία αυτά διαβιβάστηκαν στον Γενικό Εισαγγελέα με αίτημα όπως διερευνηθούν από ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή, ακριβώς όπως επιβάλλεται σε περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις κατάχρησης εξουσίας ή απόπειρας εκτροπής της πορείας της δικαιοσύνης. Μέχρι σήμερα, το αίτημα αυτό παραμένει αναπάντητο.

Περαιτέρω, η πελάτιδα μας έχει επανειλημμένα ζητήσει από τον Ιούλιο του 2025 την παράδοση του Πορίσματος Αιμιλιανίδη και του συνοδευτικού μαρτυρικού υλικού, τόσο για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων της όσο και για τη διασφάλιση της ουσιαστικής προστασίας που της παρέχει ο Νόμος 6(Ι)/2022 για τους καταγγέλλοντες παραβάσεις. Μόλις σήμερα λάβαμε την απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας που αρνείται ξανά να μας κοινοποιήσει το πόρισμα του κ. Αιμιλιανίδη.

Οι πρόσφατες διαρροές, που επιχειρούν να κατασκευάσουν μια ψευδή εικόνα, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η δε κρατούμενη ουδέποτε μεταφέρθηκε εκτός των Φυλακών κατά τα αναφερόμενα στα δημοσιεύματα. Το γεγονός αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί από πλειάδα προσώπων.

Η συστηματική στοχοποίηση ενός προσώπου λόγω προηγούμενων καταγγελιών διαφθοράς, η αναζήτηση «μαρτυριών» υπό συνθήκες που εγείρουν σοβαρά ερωτηματικά, καθώς και η εργαλειοποίηση της ποινικής διαδικασίας για άσκηση πίεσης, αποτελούν πρακτικές ασύμβατες με το κράτος δικαίου, την ΕΣΔΑ και τις θεμελιώδεις αρχές προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος.

Η κα Δημητρίου δεν έχει ο,τιδήποτε να αποκρύψει. Το Πόρισμα Αιμιλιανίδη βρίσκεται στη διάθεση της Πολιτείας. Καλούμε τη Νομική Υπηρεσία να το δημοσιοποιήσει άμεσα, ώστε να λάμψει η αλήθεια και να διαπιστωθούν οι πραγματικές διαστάσεις των ενεργειών που λαμβάνουν χώρα εις βάρος της.»