Σοβαρό τροχαίο έξω από τις Βάσεις Ακρωτηρίου: Τρακτέρ συγκρούστηκε με όχημα - Στο νοσοκομείο ένα πρόσωπο

Ο χειριστής του τρακτέρ μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, με την κατάσταση της υγείας του να μην έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το κλείσιμο και των δύο λωρίδων κυκλοφορίας στο σημείο. Η Αστυνομία βρίσκεται επί τόπου για ρύθμιση της τροχαίας κίνησης και καλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των μελών της δύναμης και να χρησιμοποιούν την προκαθορισμένη παράκαμψη.