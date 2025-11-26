Θλίψη στο ΔΗΚΟ: Εφυγε από την ζωή ο Κλεάνθης Κλεάνθους - Οι λεπτομέρειες για την κηδεία και η ανακοίνωση του κόμματος

Σε κλίμα βαθιάς θλίψης τελεί το Δημοκρατικό Κόμμα, μετά την είδηση του θανάτου του Κλεάνθη Κλεάνθους, ενός ανθρώπου που άφησε το στίγμα του στη δημόσια ζωή και προσέφερε επί δεκαετίες σε θεσμούς και πολιτική. Το κόμμα αποχαιρετά ένα ιστορικό στέλεχος που υπηρέτησε με ήθος, συνέπεια και αξιοπρέπεια. Η ανακοίνωση:

Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του συναγωνιστή Κλεάνθη Κλεάνθους ο οποίος άφησε έντονο αποτύπωμα στην δημόσια ζωή του τόπου. Με σπουδές στη Νομική στην Αθήνα, ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία ως δικηγόρος και στη συνέχεια ανέλαβε σημαντικές θέσεις στον δημόσιο τομέα, μεταξύ των οποίων και η προεδρία της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων.

Στο ΔΗΚΟ υπηρέτησε ενεργά, κατέχοντας θέσεις όπως Βοηθός Γενικός Γραμματέας και μέλος του εκτελεστικού γραφείου, και ξεχώρισε για την ακεραιότητα, τον επαγγελματισμό και το ήθος του.

Παράλληλα, προσέφερε τις υπηρεσίες του σε σημαντικούς θεσμούς και οργανισμούς, ως σύμβουλος του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, επικεφαλής των Αντιστασιακών Λεμεσού και πρόεδρος του Οργανισμού Αναπτύξεως Γης.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025, στις 11:00 π.μ., από τον Ιερό Ναό Παναγίας Χρυσαϊφιλιώτισσας στην Αγία Φύλα, στη Λεμεσό. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 10:00 π.μ. στον ίδιο χώρο.

Το ΔΗΚΟ εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους και τιμά τη μνήμη ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με συνέπεια και αξιοπρέπεια τον τόπο και την κοινωνία μας.