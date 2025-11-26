Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θλίψη για τον θάνατο του 23χρονου Πέτρου από Αυγόρου: Πότε θα πουν το «τελευταίο αντίο» - Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία

 26.11.2025 - 19:17
Θλίψη για τον θάνατο του 23χρονου Πέτρου από Αυγόρου: Πότε θα πουν το «τελευταίο αντίο» - Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία

Θλίψη στην Επαρχία Αμμοχώστου και Λάρνακας σκόρπισε ο θάνατος του 23χρονου Πέτρου Σταύρου, ο οποίος απεβίωσε χθες 25 Νοεμβρίου.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκεύη, 28/11/2025, και ώρα 1:00 μμ στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Παναγίας (παλαιοημερολογητών) στην Αυγόρου και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

Παράκληση της οικογένειας όπως αντί στεφάνων, παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές για την οικογένεια

Ξεκαθαρίζει τη θέση του ο Σάββας Αγγελίδης - «Ουδέποτε υπέβαλα παραίτηση, δεν εξέφρασα τη θέση ότι υπάρχει διαφθορά στην Αστυνομία»

Ξεκαθαρίζει τη θέση του ο Σάββας Αγγελίδης - «Ουδέποτε υπέβαλα παραίτηση, δεν εξέφρασα τη θέση ότι υπάρχει διαφθορά στην Αστυνομία»

Θέση για όσα διαδραματίστηκαν το τελευταίο διάστημα, πήρε ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Σάββας Αγγελίδης. 

