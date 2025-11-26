Θλίψη για τον θάνατο του 23χρονου Πέτρου από Αυγόρου: Πότε θα πουν το «τελευταίο αντίο» - Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία

Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκεύη, 28/11/2025, και ώρα 1:00 μμ στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Παναγίας (παλαιοημερολογητών) στην Αυγόρου και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

Παράκληση της οικογένειας όπως αντί στεφάνων, παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές για την οικογένεια