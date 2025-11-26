Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι εξέτρεφε γάτες τις οποίες προόριζε για φαγητό

 26.11.2025 - 21:34
Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι εξέτρεφε γάτες τις οποίες προόριζε για φαγητό

Φρίκη και αποτροπιασμό προκαλεί στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης η υπόθεση ενός ζευγαριού που διατηρούσε στο σπίτι του συνολικά 51 γάτες, τις οποίες, όπως υποστήριξαν, προόριζαν για κατανάλωση μετά τον φυσικό θάνατό τους.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Αποκαλύψεις» στον ΑΝΤ1, το ζευγάρι, που δεν αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, φέρεται να έχει συγκεκριμένες πεποιθήσεις σχετικά με τη διατροφή, τα ζώα, τη στείρωση και το τσιπάρισμα. Η αστυνομία ενημερώθηκε για την υπόθεση και τα ζώα απελευθερώθηκαν.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1, το ζευγάρι υπερασπίστηκε τις απόψεις του, τονίζοντας ότι δεν σκόπευε να θανατώσει τα ζώα αλλά να χρησιμοποιήσει το κρέας τους μετά τον φυσικό τους θάνατο, υποστηρίζοντας ότι θα γινόταν επεξεργασία σε κτηνοτροφικές μονάδες.

«Το κάναμε επιστήμη», δήλωσαν, εξηγώντας ότι αν η πρακτική αυτή γινόταν ευρέως, θα μειωνόταν η τιμή του κρέατος. Η γυναίκα, που εργάζεται ως παιδαγωγός, είπε: «Δεν σκοτώνουμε τα γατιά για να τα τρώμε. Θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα καταφύγιο γατών και όταν το ζώο πεθάνει από φυσικά αίτια, τότε να το πάρουν οι κτηνοτροφικές μονάδες να διαχειριστούν το κρέας».

Ο άνδρας πρόσθεσε: «Είμαστε υπέρ αυτού για να σωθεί ο πλανήτης και να αντιμετωπίσουμε την ασιτία. Θα τρώμε γάτες και θα πέσει η τιμή του κρέατος, ώστε άνθρωποι σε υπανάπτυκτες χώρες να ζήσουν».

 

