Πόρισμα της ΑΑΔ: Δεν εντοπίστηκαν πράξεις διαφθοράς στις εισφορές αλλοδαπών προς τον ΔΗΣΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόρισμα της ΑΑΔ: Δεν εντοπίστηκαν πράξεις διαφθοράς στις εισφορές αλλοδαπών προς τον ΔΗΣΥ

 27.11.2025 - 09:17
Πόρισμα της ΑΑΔ: Δεν εντοπίστηκαν πράξεις διαφθοράς στις εισφορές αλλοδαπών προς τον ΔΗΣΥ

Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα την έκθεσή της σχετικά με την καταγγελία του βουλευτή Χρίστου Χριστοφίδη, η οποία αφορούσε εισφορές αλλοδαπών πολιτογραφημένων προσώπων προς τον Δημοκρατικό Συναγερμό (ΔΗΣΥ). Η καταγγελία είχε υποβληθεί τον Σεπτέμβριο του 2022, πριν από την ψήφιση των κανονισμών που καθορίζουν τη διαδικασία εξέτασης τέτοιων υποθέσεων.

Σύμφωνα με την Αρχή, στην καταγγελία κατονομάζονταν 13 αλλοδαποί που απέκτησαν κυπριακή υπηκοότητα και φέρονταν να έχουν προβεί, οι ίδιοι ή μέσω εταιρειών τους, σε οικονομικές εισφορές προς τον ΔΗΣΥ. Επιπλέον, γινόταν αναφορά στη ρωσική τράπεζα Promsvyazbank, η οποία είχε στεγαστεί στη Λεμεσό και, κατά τον καταγγέλλοντα, σχετιζόταν με συγγενικά πρόσωπα πρώην αξιωματούχου.

Το πεδίο της έρευνας περιορίστηκε αποκλειστικά στο ενδεχόμενο διάπραξης πράξεων διαφθοράς, όπως ορίζονται στη νομοθεσία. Η διερεύνηση των διαδικασιών πολιτογράφησης εξαιρέθηκε και, όπως αναφέρει η Αρχή, αποτελεί αντικείμενο άλλης έρευνας που βρίσκεται ακόμη στο προκαταρκτικό στάδιο.

Τα βασικά ευρήματα της έκθεσης

Στην ανακοίνωσή της, η Αρχή επισημαίνει ότι:

  • Κανένα από τα εξεταζόμενα πρόσωπα δεν έχει απολέσει την κυπριακή υπηκοότητα, ούτε βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία ανάκλησης.

  • Δεν προέκυψε μαρτυρία που να συνδέει τις εισφορές προς τον ΔΗΣΥ με την πολιτογράφησή τους, ούτε αποδείχθηκε υπόσχεση ή παροχή αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος προς δημόσιους λειτουργούς ή αξιωματούχους.

  • Δεν εντοπίστηκε οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στις εισφορές των πολιτογραφημένων προσώπων (ή των εταιρειών τους) και τις διαδικασίες απόδοσης υπηκοότητας.

Αναφορικά με τη στέγαση της ρωσικής τράπεζας Promsvyazbank σε κτήριο που αγοράστηκε από την εταιρεία Y.A.M. Imperio Enterprises Ltd., η Αρχή αναφέρει ότι δεν υπάρχει μαρτυρία που να υποδηλώνει ότι η αγοραπωλησία σχετιζόταν με υπόσχεση ή παροχή πλεονεκτήματος προς κρατικούς αξιωματούχους, ούτε ότι μπορεί να στοιχειοθετηθεί υπόνοια διάπραξης αδικημάτων διαφθοράς.

Συμπέρασμα

Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς καταλήγει ότι, με βάση όλα τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που εξετάστηκαν, δεν υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης αδικημάτων διαφθοράς σε σχέση με τις εισφορές προς τον ΔΗΣΥ ή τη στέγαση της Promsvyazbank.

Η υπόθεση της διαδικασίας πολιτογραφήσεων θα εξεταστεί χωριστά στο πλαίσιο άλλης έρευνας της Αρχής.

Την ενόχλησή της Άγκυρας για τη συμφωνία που υπέγραψε η Κύπρος με τον Λίβανο για την οριοθέτηση ΑΟΖ μετέφερε με ανακοίνωσή του το πρωί της Πέμπτης ο εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας.

