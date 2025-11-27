Κατάλυμα του 1919 ανακαινίστηκε σε ένα πολυτελή χώρο φιλοξενίας με 8 σουίτες – Ξεχωρίζει το νέο εστιατόριο – Δείτε φωτογραφίες

Το Elinn Traditional Suites αποτελεί μέρος ενός ιδιαίτερου εγχειρήματος: την προσεκτική αποκατάσταση ενός αυθεντικού συγκροτήματος του 1919 και τη μετατροπή του σε έναν χώρο πολυτελούς φιλοξενίας, αποκλειστικά για ενήλικες. Οκτώ πλήρως ανακαινισμένες, υπερπολυτελείς σουίτες συνδυάζουν τη γοητεία του παλιού με την άνεση του σύγχρονου, διατηρώντας ζωντανό τον χαρακτήρα του ιστορικού κτηρίου.

Η πέτρινη και ξύλινη αρχιτεκτονική ενώνεται αρμονικά με premium παροχές που υπόσχονται απόλυτη χαλάρωση:

• θερμαινόμενη πισίνα με θαλασσινό νερό για όλες τις εποχές

• τζάκια που δημιουργούν ζεστή ατμόσφαιρα τον χειμώνα

• μια ήσυχη, κοινόχρηστη αυλή γεμάτη κλήματα και φυσικές υφές

• την αληθινή αύρα ενός κυπριακού χωριού με βαθιές ρίζες στην παράδοση.

Δίπλα στο κατάλυμα, το ARTIO Symposium φέρνει τη μεσογειακή κουζίνα σε ένα νέο επίπεδο, παντρεύοντας παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονες δημιουργίες. Η επιμελημένη κάβα του φιλοξενεί ξεχωριστές ετικέτες από Κύπρο, Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη γαστρονομική εμπειρία.

Το Elinn Traditional Suites και το ARTIO Symposium είναι ένα έργο φτιαγμένο με σεβασμό στην ιστορία, αγάπη για την παράδοση και αφοσίωση στη γνήσια φιλοξενία.

