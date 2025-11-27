Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΚατάλυμα του 1919 ανακαινίστηκε σε ένα πολυτελή χώρο φιλοξενίας με 8 σουίτες – Ξεχωρίζει το νέο εστιατόριο – Δείτε φωτογραφίες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατάλυμα του 1919 ανακαινίστηκε σε ένα πολυτελή χώρο φιλοξενίας με 8 σουίτες – Ξεχωρίζει το νέο εστιατόριο – Δείτε φωτογραφίες

 27.11.2025 - 09:07
Κατάλυμα του 1919 ανακαινίστηκε σε ένα πολυτελή χώρο φιλοξενίας με 8 σουίτες – Ξεχωρίζει το νέο εστιατόριο – Δείτε φωτογραφίες

Αυτόν τον Δεκέμβριο, το Elinn Traditional Suites και το μεσογειακό εστιατόριο ARTIO Symposium φέρνουν νέα πνοή στην καρδιά του Κάθηκα, ενός από τα πιο γραφικά και παραδοσιακά χωριά της Πάφου.

Το Elinn Traditional Suites αποτελεί μέρος ενός ιδιαίτερου εγχειρήματος: την προσεκτική αποκατάσταση ενός αυθεντικού συγκροτήματος του 1919 και τη μετατροπή του σε έναν χώρο πολυτελούς φιλοξενίας, αποκλειστικά για ενήλικες. Οκτώ πλήρως ανακαινισμένες, υπερπολυτελείς σουίτες συνδυάζουν τη γοητεία του παλιού με την άνεση του σύγχρονου, διατηρώντας ζωντανό τον χαρακτήρα του ιστορικού κτηρίου.

Η πέτρινη και ξύλινη αρχιτεκτονική ενώνεται αρμονικά με premium παροχές που υπόσχονται απόλυτη χαλάρωση:
• θερμαινόμενη πισίνα με θαλασσινό νερό για όλες τις εποχές
• τζάκια που δημιουργούν ζεστή ατμόσφαιρα τον χειμώνα
• μια ήσυχη, κοινόχρηστη αυλή γεμάτη κλήματα και φυσικές υφές
• την αληθινή αύρα ενός κυπριακού χωριού με βαθιές ρίζες στην παράδοση.

Δίπλα στο κατάλυμα, το ARTIO Symposium φέρνει τη μεσογειακή κουζίνα σε ένα νέο επίπεδο, παντρεύοντας παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονες δημιουργίες. Η επιμελημένη κάβα του φιλοξενεί ξεχωριστές ετικέτες από Κύπρο, Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη γαστρονομική εμπειρία.

Το Elinn Traditional Suites και το ARTIO Symposium είναι ένα έργο φτιαγμένο με σεβασμό στην ιστορία, αγάπη για την παράδοση και αφοσίωση στη γνήσια φιλοξενία.

Δείτε φωτογραφίες

Πηγή: checkincyprus

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κατάλυμα του 1919 ανακαινίστηκε σε ένα πολυτελή χώρο φιλοξενίας με 8 σουίτες – Ξεχωρίζει το νέο εστιατόριο – Δείτε φωτογραφίες
Τέλος οι χρεώσεις στάθμευσης στον Πρωταρά – Ο λόγος πίσω από την ξαφνική απόφαση
Στην γειτονιά των αγγέλων ο Ανδρέας Λουκά Νικολαΐδη – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του
Πέθαναν Κύπρια ηθοποιό: Έγραψαν ότι βρέθηκε νεκρή σε χωράφι - Σε σοκ η πρωταγωνίστρια
Πολυτελή αυτοκίνητα στις φλόγες – «Βλέπουν» σύνδεση με τον φόνο Δημοσθένους οι Αρχές
Πετρέλαιο θέρμανσης: «Παγετός» στις πωλήσεις εν αναμονή… χειμώνα – Τι λένε οι πρατηριούχοι

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τέλος οι χρεώσεις στάθμευσης στον Πρωταρά – Ο λόγος πίσω από την ξαφνική απόφαση

 27.11.2025 - 09:01
Επόμενο άρθρο

Πόρισμα της ΑΑΔ: Δεν εντοπίστηκαν πράξεις διαφθοράς στις εισφορές αλλοδαπών προς τον ΔΗΣΥ

 27.11.2025 - 09:17
Ενοχλημένη η Τουρκία από τη συμφωνία της Κύπρου με τον Λίβανο για την ΑΟΖ – «Δεν έχουν την εξουσία για αποφάσεις που αφορούν όλο το νησί»

Ενοχλημένη η Τουρκία από τη συμφωνία της Κύπρου με τον Λίβανο για την ΑΟΖ – «Δεν έχουν την εξουσία για αποφάσεις που αφορούν όλο το νησί»

Την ενόχλησή της Άγκυρας για τη συμφωνία που υπέγραψε η Κύπρος με τον Λίβανο για την οριοθέτηση ΑΟΖ μετέφερε με ανακοίνωσή του το πρωί της Πέμπτης ο εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ενοχλημένη η Τουρκία από τη συμφωνία της Κύπρου με τον Λίβανο για την ΑΟΖ – «Δεν έχουν την εξουσία για αποφάσεις που αφορούν όλο το νησί»

Ενοχλημένη η Τουρκία από τη συμφωνία της Κύπρου με τον Λίβανο για την ΑΟΖ – «Δεν έχουν την εξουσία για αποφάσεις που αφορούν όλο το νησί»

  •  27.11.2025 - 09:29
Πολυτελή αυτοκίνητα στις φλόγες – «Βλέπουν» σύνδεση με τον φόνο Δημοσθένους οι Αρχές

Πολυτελή αυτοκίνητα στις φλόγες – «Βλέπουν» σύνδεση με τον φόνο Δημοσθένους οι Αρχές

  •  27.11.2025 - 07:49
Πόρισμα της ΑΑΔ: Δεν εντοπίστηκαν πράξεις διαφθοράς στις εισφορές αλλοδαπών προς τον ΔΗΣΥ

Πόρισμα της ΑΑΔ: Δεν εντοπίστηκαν πράξεις διαφθοράς στις εισφορές αλλοδαπών προς τον ΔΗΣΥ

  •  27.11.2025 - 09:17
Πετρέλαιο θέρμανσης: «Παγετός» στις πωλήσεις εν αναμονή… χειμώνα – Τι λένε οι πρατηριούχοι

Πετρέλαιο θέρμανσης: «Παγετός» στις πωλήσεις εν αναμονή… χειμώνα – Τι λένε οι πρατηριούχοι

  •  27.11.2025 - 06:53
Χτυπά την Κύπρο η ADEL: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Πότε αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας

Χτυπά την Κύπρο η ADEL: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Πότε αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας

  •  27.11.2025 - 06:34
Σκληρό παζάρι για τη φορολογία στα καπνικά: Πώς η πρόταση της ΕΕ «φουντώνει» ανησυχίες στην Κύπρο – Ορατός κίνδυνος έκρηξης λαθρεμπορίου

Σκληρό παζάρι για τη φορολογία στα καπνικά: Πώς η πρόταση της ΕΕ «φουντώνει» ανησυχίες στην Κύπρο – Ορατός κίνδυνος έκρηξης λαθρεμπορίου

  •  27.11.2025 - 06:56
Κατάλυμα του 1919 ανακαινίστηκε σε ένα πολυτελή χώρο φιλοξενίας με 8 σουίτες – Ξεχωρίζει το νέο εστιατόριο – Δείτε φωτογραφίες

Κατάλυμα του 1919 ανακαινίστηκε σε ένα πολυτελή χώρο φιλοξενίας με 8 σουίτες – Ξεχωρίζει το νέο εστιατόριο – Δείτε φωτογραφίες

  •  27.11.2025 - 09:07
Πέθαναν Κύπρια ηθοποιό: Έγραψαν ότι βρέθηκε νεκρή σε χωράφι - Σε σοκ η πρωταγωνίστρια

Πέθαναν Κύπρια ηθοποιό: Έγραψαν ότι βρέθηκε νεκρή σε χωράφι - Σε σοκ η πρωταγωνίστρια

  •  27.11.2025 - 08:32

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα