Ώρα μηδέν για την Κύπρο: Έρχεται στο νησί η Ρομπέρτα Μέτσολα – Τι σχεδιάζουν για την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα έχουν ακόμα συνάντηση και με τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο ενώ θα πραγματοποιήσουν επίσης επαφές με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, και με τους ηγέτες/εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων στη Βουλή.

«Η Κύπρος θα πάρει το τιμόνι της ΕΕ σε μια εποχή ραγδαίων εξελίξεων και αυξανόμενων προσδοκιών από τους πολίτες μας. Από τη μείωση της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις έως τη διεύρυνση και την εξεύρεση λύσεων στις μεταναστευτικές προκλήσεις, η Ευρώπη βρίσκεται σε εγρήγορση και η Κύπρος θα ηγηθεί αυτής της δυναμικής. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και την Κυπριακή Προεδρία. Η επίσκεψη αυτή το αποδεικνύει αυτό», είπε σε δηλώσεις της η Ρομπέρτα Μέτσολα, ενόψει της επίσκεψης.

Σύμφωνα την ανακοίνωση, μετά τη συνάντησή τους, η Πρόεδρος Ρομπέρτα Μέτσολα και ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης θα πραγματοποιήσουν κοινή Διάσκεψη Τύπου τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου στις 19:15 στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η Πρόεδρος Μέτσολα θα συμμετάσχει επίσης σε διάλογο με μαθητές την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στις 10:35, μαζί με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Ο διάλογος θα πραγματοποιηθεί στην Τεχνική Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρνακας, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Christmas in Europe 2025», που συνδιοργανώνεται με το Γραφείο του ΕΚ στην Κύπρο.

Η Κύπρος θα ασκήσει την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2026, αναλαμβάνοντας τη σκυτάλη από τη Δανία και ακολουθούμενη από την Ιρλανδία τον Ιούλιο του 2026.

Την 1η Ιανουαρίου 2026, η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της κατεύθυνσης της Ένωσης. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το έργο αυτό, η επικείμενη Προεδρία θα καλωσορίσει τη Διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Πρόεδρο Ρομπέρτα Μέτσολα και τους προέδρους των πολιτικών ομάδων, για να γίνει συζήτηση με κυβερνητικούς αξιωματούχους και μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων σχετικά με τις προτεραιότητες της εξάμηνης Προεδρίας, αναφέρεται τέλος.