Ανόρθωση–ΑΠΟΕΛ: Αυστηρά μέτρα, κλειστοί δρόμοι και μηδενική ανοχή – Τι πρέπει να ξέρεις πριν πας στο γήπεδο

Στους φίλαθλους της γηπεδούχου ομάδας της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ, θα παραχωρηθούν η δυτική, η νότια και η ανατολική κερκίδα, ενώ στους φίλαθλους της φιλοξενούμενης ομάδας του Α.Π.Ο.Ε.Λ. η βόρεια κερκίδα. Οι είσοδοι του σταδίου θα ανοίξουν για το κοινό η ώρα 17:30.

Οι φίλαθλοι των δύο ομάδων καλούνται να προσέλθουν έγκαιρα στο στάδιο ώστε να αποφύγουν πιθανή ταλαιπωρία και να παρακολουθήσουν απρόσκοπτα τον αγώνα. Τονίζεται σε όλους ότι, για τους φιλάθλους του Α.Π.Ο.Ε.Λ. θα υπάρξει ΜΟΝΟ προπώληση εισιτηρίων και θα ανοίξουν ταμεία στο στάδιο από η ώρα 17:30 μόνο για τους οπαδούς της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ.

Τονίζεται σε όλους ότι:

• Απαγορεύεται αυστηρώς η μεταφορά στο γήπεδο φωτοβολίδων, ναυτικών φωτοβολίδων, κροτίδων και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων.

• Απαγορεύεται η μεταφορά πανό πολιτικού, υβριστικού ή άλλου προκλητικού περιεχομένου και ενδυμάτων με πολιτικά σύμβολα.

• Απαγορεύεται η αναγραφή συνθημάτων στον περιβάλλοντα χώρο, στους τοίχους του σταδίου και οπουδήποτε αλλού.

• Απαγορεύεται η είσοδος φιλάθλων εντός του σταδίου, έχοντας στην κατοχή τους οινοπνευματώδη ποτά, κουκούλες, σακίδια ώμου και προστατευτικά κράνη μοτοσικλετών.

• Οποιοσδήποτε παραβιάζει τα πιο πάνω θα του απαγορευτεί η είσοδος στο στάδιο ακόμα και αν κατέχει νόμιμο εισιτήριο. Επίσης, κινδυνεύει να συλληφθεί και να του επιβληθεί αυστηρό χρηματικό πρόστιμο ή/και φυλάκιση.

Τροχαίες διευθετήσεις:



ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Οι φίλαθλοι της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ για τη μετάβαση τους στο στάδιο προτρέπονται να χρησιμοποιήσουν τις οδούς Παπανικολή και Λύσου Σανταμά, καθώς και τις παρόδους από τον Συνοικισμό Αγίων Αναργύρων στην ανατολική πλευρά του σταδίου. Καλούνται όπως αποφύγουν τις οδούς Μαραθωβούνου, Πότη οι οποίες θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους οπαδούς του Α.Π.Ο.Ε.Λ.. Η λεωφόρος Παπανικολή θα είναι κλειστή για την τροχαία κίνηση από την είσοδο του νότιου χώρου στάθμευσης του σταδίου μέχρι τον κυκλικό κόμβο στη συμβολή της με τις οδούς Μαραθωβούνου και Λύσου Σανταμά ενώ η οδός Λύσου Σανταμά θα είναι κλειστή πριν από τον κυκλικό κόμβο για όλα τα οχήματα μέχρι το τέλος του αγώνα και την πλήρη αποχώρηση όλων των οπαδών από το στάδιο.

Α.Π.Ο.Ε.Λ.

Οι φίλαθλοι του Α.Π.Ο.Ε.Λ. κατά την άφιξη τους στη Λάρνακα προερχόμενοι από τη Λευκωσία, στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, να ακολουθήσουν ευθεία πορεία μέχρι τα φώτα τροχαίας της συμβολής των λεωφόρων Ελευθερίας και Σπύρου Κυπριανού (CORSO). Ακολούθως να στρίψουν αριστερά στη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού να κατευθυνθούν ευθεία και στον κυκλικό κόμβο Τσιακκιλερού να στρίψουν δεξιά στην οδό Κυριάκου Μάτση. Στη συνέχεια πρώτο στρίψιμο αριστερά στην οδό Εστίας, τέρμα του δρόμου στρίψιμο δεξιά στην οδό Αγίας Σοφίας και μετά πρώτο στρίψιμο αριστερά στην οδό Πότη. Ακολούθως να κατευθυνθούν ευθεία στην οδό Μαραθωβούνου, η οποία θα είναι κλειστή από τη συμβολή της με την οδό Λύσης και από εκεί να μεταβούν πεζοί στο στάδιο ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.

Κατά την αποχώρηση τους να ακολουθήσουν την ίδια διαδρομή.

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να επικοινωνήσει με την Αστυνομία Λάρνακας μπορεί να τηλεφωνεί στους αριθμούς 24-804040.

Καλείται όλο το κοινό όπως από η ώρα 17:30 αποφεύγει να χρησιμοποιεί τις Λεωφόρους Παπανικολή και Λύσου Σανταμά προς Λιβάδια γιατί θα είναι κλειστές για όλους. Οι οδοί Μαραθωβούνου (Τσιακκιλερό) προς Παπανικολή και Λύσου Σανταμά προς Λιβάδια θα είναι επίσης κλειστές για όλα τα οχήματα.

Επισημαίνεται ότι η Αστυνομία βρίσκεται στους αθλητικούς χώρους για την προστασία των φιλάθλων. Διευκρινίζεται επίσης ότι θα βρίσκεται στη γύρω περιοχή του σταδίου για παροχή τροχαίων διευκολύνσεων στο κοινό, τόσο κατά την προσέλευση, όσο και κατά την αποχώρησή του.