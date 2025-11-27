Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΙαπωνία: Fake ανάρτηση με τεχνητή νοημοσύνη προειδοποιούσε για αρκούδες και έσπειρε πανικό
LIKE ONLINE

Ιαπωνία: Fake ανάρτηση με τεχνητή νοημοσύνη προειδοποιούσε για αρκούδες και έσπειρε πανικό

 27.11.2025 - 12:58
Ιαπωνία: Fake ανάρτηση με τεχνητή νοημοσύνη προειδοποιούσε για αρκούδες και έσπειρε πανικό

Μια ιαπωνική πόλη αφαίρεσε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που προειδοποιούσε για την εμφάνιση αρκούδας, αφού ανακάλυψε ότι μια φωτογραφία που έλαβε και απεικόνιζε το ζώο είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Παρόμοιες εικόνες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο εν μέσω γενικευμένου φόβου στη χώρα, όπου φέτος έχουν σκοτωθεί από αρκούδες, αριθμός ρεκόρ 13 ατόμων.

«Η πόλη έδωσε προτεραιότητα στην ενημέρωση των κατοίκων για την πρόληψη οποιουδήποτε κινδύνου, αλλά ζητούμε συγγνώμη που προκαλέσαμε άγχος ή σύγχυση», δήλωσαν χθες Τετάρτη οι αρχές της πόλης Οναγκάουα, στη βόρεια Ιαπωνία, στον επίσημο λογαριασμό τους στο X. Ωστόσο, οι κάτοικοι θα πρέπει να «συνεχίσουν να επιδεικνύουν εξαιρετική προσοχή σχετικά με τις εμφανίσεις αρκούδων», προστίθεται.

 «Υπήρξαν εμφανίσεις αρκούδων σε ένα άλλο μέρος της πόλης το περασμένο Σαββατοκύριακο, τις οποίες ανακοινώσαμε μέσω ραδιοφώνου πρόληψης καταστροφών, οπότε δεν είχαμε καμία αμφιβολία» για την εικόνα, δήλωσε σήμερα στο AFP αξιωματούχος της Οναγκάουα.
 

Η πόλη δημοσίευσε γρήγορα τη φωτογραφία στο X, ειδικά επειδή η φερόμενη εμφάνιση του ζώου ήταν κοντά σε ένα νηπιαγωγείο, αλλά στη συνέχεια την αφαίρεσε αφού επικοινώνησε μαζί της το άτομο που δημιούργησε την εικόνα με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Αυτή η περίπτωση φωτογραφιών που δημιουργήθηκαν από την Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό στην Ιαπωνία, ωστόσο, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες σχετικά με τις επιθέσεις αρκούδων.

Οι αυθεντικές αναφορές για αρκούδες που εισέρχονται σε σπίτια, περιφέρονται κοντά σε σχολεία ή λεηλατούν σούπερ μάρκετ αυξάνονται, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές του βορρά.

Δημοσιογράφοι της εφημερίδας Yomiuri Shimbun αναζήτησαν τις λέξεις «αρκούδα» και «βίντεο» στο TikTok και διαπίστωσαν ότι περίπου 60 από τις 100 εικόνες που αναλύθηκαν ήταν ψεύτικες.

Τα βίντεο που δημιουργήθηκαν με τεχνητό τρόπο περιελάμβαναν μια σκηνή με μια ηλικιωμένη γυναίκα που ταΐζει μήλα μια αρκούδα, μια άλλη μιας μαθήτριας λυκείου που αποκρούει μια αρκούδα με γυμνά χέρια και ένα άλλο βίντεο που δείχνει μια αρκούδα να φεύγει με έναν σκύλο στα σαγόνια της.

 

Μερικά έχουν προβληθεί εκατοντάδες χιλιάδες φορές, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κατάλυμα του 1919 ανακαινίστηκε σε ένα πολυτελή χώρο φιλοξενίας με 8 σουίτες – Ξεχωρίζει το νέο εστιατόριο – Δείτε φωτογραφίες
Ανόρθωση–ΑΠΟΕΛ: Αυστηρά μέτρα, κλειστοί δρόμοι και μηδενική ανοχή – Τι πρέπει να ξέρεις πριν πας στο γήπεδο
Ραγίζει καρδιές ο πατέρας του Ραφαήλ: Η μαντινάδα για τον 19χρονο που σκοτώθηκε τη δεύτερη μέρα του στo στρατό - Έσκασε η χειροβομβίδα στα χέρια του
Πέθαναν Κύπρια ηθοποιό: Έγραψαν ότι βρέθηκε νεκρή σε χωράφι - Σε σοκ η πρωταγωνίστρια
Βίντεο - «Μήνυμα» από το οργανωμένο κύκλωμα; Τα «καμένα εκατομμύρια» και ο στενός συνεργάτης του Δημοσθένους - Είδε τον δράστη ο φρουρός
Απίστευτο βίντεο και όμως Κυπριακό: Άνδρας έκανε rollerski στη μέση του δρόμου – «This is Cyprus»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Bet on Alfa: Στρατηγική συνεργασία με την IMG ARENA για ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών διοργανώσεων

 27.11.2025 - 12:50
Επόμενο άρθρο

Συναγερμός στη Λάρνακα: Εκκενώθηκε το κτήριο του Τμήματος Φορολογίας – Τι συνέβη – Οι πρώτες πληροφορίες

 27.11.2025 - 13:00
Ώρα μηδέν για την Κύπρο: Έρχεται στο νησί η Ρομπέρτα Μέτσολα – Τι σχεδιάζουν για την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ

Ώρα μηδέν για την Κύπρο: Έρχεται στο νησί η Ρομπέρτα Μέτσολα – Τι σχεδιάζουν για την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ

Επαφές στην Κύπρο, μεταξύ 1-2 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιήσουν η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα και οι Πρόεδροι των πολιτικών ομάδων, ενόψει της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου μεταξύ άλλων θα έχουν και συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ώρα μηδέν για την Κύπρο: Έρχεται στο νησί η Ρομπέρτα Μέτσολα – Τι σχεδιάζουν για την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ

Ώρα μηδέν για την Κύπρο: Έρχεται στο νησί η Ρομπέρτα Μέτσολα – Τι σχεδιάζουν για την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ

  •  27.11.2025 - 10:44
Έρχιουρμαν: Η συμφωνία με Λίβανο και η βούληση των Τ/κ για λύση

Έρχιουρμαν: Η συμφωνία με Λίβανο και η βούληση των Τ/κ για λύση

  •  27.11.2025 - 12:06
Χριστοφίδης για πόρισμα Αρχής Κατά της Διαφθοράς: «Δεν σημαίνει ότι παύει να υπάρχει έκδηλη σύγκρουση συμφέροντος»

Χριστοφίδης για πόρισμα Αρχής Κατά της Διαφθοράς: «Δεν σημαίνει ότι παύει να υπάρχει έκδηλη σύγκρουση συμφέροντος»

  •  27.11.2025 - 12:19
Συναγερμός στη Λάρνακα: Εκκενώθηκε το κτήριο του Τμήματος Φορολογίας – Τι συνέβη – Οι πρώτες πληροφορίες

Συναγερμός στη Λάρνακα: Εκκενώθηκε το κτήριο του Τμήματος Φορολογίας – Τι συνέβη – Οι πρώτες πληροφορίες

  •  27.11.2025 - 13:00
Βίντεο - «Μήνυμα» από το οργανωμένο κύκλωμα; Τα «καμένα εκατομμύρια» και ο στενός συνεργάτης του Δημοσθένους - Είδε τον δράστη ο φρουρός

Βίντεο - «Μήνυμα» από το οργανωμένο κύκλωμα; Τα «καμένα εκατομμύρια» και ο στενός συνεργάτης του Δημοσθένους - Είδε τον δράστη ο φρουρός

  •  27.11.2025 - 11:16
Σοκαριστική έρευνα: Bλέπεις συνέχεια βίντεο στο TikTok; Τι μπορεί να προκαλέσει στον εγκέφαλο

Σοκαριστική έρευνα: Bλέπεις συνέχεια βίντεο στο TikTok; Τι μπορεί να προκαλέσει στον εγκέφαλο

  •  27.11.2025 - 11:06
Ραγίζει καρδιές ο πατέρας του Ραφαήλ: Η μαντινάδα για τον 19χρονο που σκοτώθηκε τη δεύτερη μέρα του στo στρατό - Έσκασε η χειροβομβίδα στα χέρια του

Ραγίζει καρδιές ο πατέρας του Ραφαήλ: Η μαντινάδα για τον 19χρονο που σκοτώθηκε τη δεύτερη μέρα του στo στρατό - Έσκασε η χειροβομβίδα στα χέρια του

  •  27.11.2025 - 10:08
Θέλεις να γίνει ειδικός αστυνομικός; Μέχρι πότε μπορείς να υποβάλεις αίτηση – Τι προσόντα πρέπει να έχεις

Θέλεις να γίνει ειδικός αστυνομικός; Μέχρι πότε μπορείς να υποβάλεις αίτηση – Τι προσόντα πρέπει να έχεις

  •  27.11.2025 - 11:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα