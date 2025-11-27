Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Έγκωμη μεταμορφώνεται σε… Βόρειο Πόλο! Το Christmas Fest επιστρέφει πιο μαγικό από ποτέ

 27.11.2025 - 13:23
Η Έγκωμη μεταμορφώνεται σε… Βόρειο Πόλο! Το Christmas Fest επιστρέφει πιο μαγικό από ποτέ

Ο Δήμος Λευκωσίας, σε συνεργασία με το Mall of Engomi, διοργανώνουν και φέτος το «Engomi Christmas Fest», μία από τις πιο αγαπημένες χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις της πόλης. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, από τις 10:30 έως τις 20:30, στη Λεωφόρο 28ης Οκτωβρίου, μπροστά από το Mall of Engomi, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η ημέρα θα ξεκινήσει στις 10:30 με το Santa Walk, που θα έχει αφετηρία το Σωματείο ΕΘΑ Έγκωμης, καλώντας μικρούς και μεγάλους να φορέσουν τις στολές τους και να δώσουν όλοι μαζί το πιο ζεστό ξεκίνημα στη μεγάλη γιορτή της περιοχής.

Το Engomi Christmas Fest 2025 υπόσχεται μια ολόκληρη μέρα γεμάτη φως, χαρά και χριστουγεννιάτικη μαγεία. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρει εμπειρίες για όλες τις ηλικίες και να μεταφέρει το γιορτινό πνεύμα σε κάθε γωνιά της εκδήλωσης.

Η γιορτινή ατμόσφαιρα θα εμπλουτιστεί με ζωντανή εμφάνιση της ελληνικής μπάντας Hermaphrodite’s Child, που θα γεμίσει τον χώρο με ενέργεια και χαρούμενους ρυθμούς. Παράλληλα, η Χριστουγεννιάτικη Αγορά θα φιλοξενεί χειροποίητα δώρα, λιχουδιές, στολίδια και προϊόντα τοπικών δημιουργών, αποτελώντας μια ιδανική ευκαιρία για τις πρώτες χριστουγεννιάτικες αγορές.

Για τα παιδιά και τις οικογένειες θα λειτουργούν διαδραστικά εργαστήρια, δημιουργικές δραστηριότητες και χειροτεχνίες που καλλιεργούν τη φαντασία, ενώ οι αφηγήσεις παραμυθιών θα μεταφέρουν τους μικρούς επισκέπτες σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Μασκότ, ξυλοπόδαροι και αγαπημένοι γιορτινοί χαρακτήρες θα περιηγούνται στον χώρο, προσφέροντας αμέτρητες στιγμές χαράς και φωτογραφικές ευκαιρίες. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας θα εμφανίζονται επίσης pop-up δρώμενα και μικρές εκπλήξεις που θα κρατούν τη γιορτινή διάθεση ζωντανή.

Καθώς ο ήλιος θα δύει, η προσμονή θα κορυφωθεί με ένα εντυπωσιακό Fire Show, το οποίο θα φωτίσει τον ουρανό και θα προετοιμάσει το κοινό για τη μεγάλη στιγμή της ημέρας: Στις 18:30 θα γίνει η Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου από τον Δήμαρχο Λευκωσίας, που θα σημάνει και επίσημα την έναρξη της φετινής χριστουγεννιάτικης περιόδου για την Έγκωμη.

Το Engomi Christmas Fest 2025 φιλοδοξεί να προσφέρει μια αξέχαστη εμπειρία σε κατοίκους και επισκέπτες, σε μια μέρα όπου η πόλη γεμίζει ζεστασιά, χαμόγελα και το αυθεντικό πνεύμα των Χριστουγέννων.

Για περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας. Πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων Δήμου Λευκωσίας

 

