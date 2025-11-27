Ecommbx
LIKE ONLINE

Παρίστανε τη νεκρή του μητέρα για να εισπράττει τη σύνταξή της: Έβγαλε πάνω από 50.000 ευρώ

 27.11.2025 - 15:23
Παρίστανε τη νεκρή του μητέρα για να εισπράττει τη σύνταξή της: Έβγαλε πάνω από 50.000 ευρώ

Απίστευτη υπόθεση απάτης αποκαλύφθηκε στην Ιταλία, όπου άνδρας φέρεται να παρουσιαζόταν για χρόνια μεταμφιεσμένος ως η νεκρή μητέρα του, εισπράττοντας τη σύνταξή της.

Η απίθανη αυτή ιστορία ξεκίνησε όταν υπάλληλος του Δήμου Borgo Virgilio, στην Ιταλία, εξυπηρέτησε μία γυναίκα που δήλωνε πως είναι η 85χρονη Γκρατσιέλα Νταλ' Όλιο και ζητούσε να ανανεώσει την ταυτότητά της. Αν και η εμφάνισή της ήταν προσεκτική και κομψή, κάτι δεν πήγαινε καλά.

Η υπάλληλος παρατήρησε ότι ο λαιμός, η επιδερμίδα και τα χαρακτηριστικά της δεν αντιστοιχούσαν σε άτομο τέτοιας ηλικίας. Αμέσως ενημέρωσε τους ανωτέρους της και έγινε σύγκριση της τωρινής φωτογραφίας με την παλιά της ταυτότητα, η οποία ήταν ληγμένη εδώ και δέκα χρόνια. Υπήρχε ομοιότητα, αλλά όχι αρκετή για να τους πείσει.

Η απάτη που άρχισε να ξετυλίγεται

Για να μην έχει πια αμφιβολίες, ο Δήμος προχώρησε σε έρευνα ειδοποιώντας και τις Αρχές. Η αλήθεια ήταν ακόμα πιο περίπλοκη και σκοτεινή απ' ό,τι φαντάζονταν. Οι αστυνομικοί βρήκαν ισχυρές ενδείξεις ότι ο γιος της Γκρατσιέλα, άνεργος νοσηλευτής, παρουσιαζόταν επί χρόνια μεταμφιεσμένος ως η μητέρα του, για να εισπράττει την πλουσιοπάροχη σύνταξή της.

Σύμφωνα με την έρευνα, η απάτη του είχε προσφέρει κέρδη 53.000 ευρώ, από σύνταξη χηρείας και άλλες παροχές. Κάθε χρόνο, εμφανιζόταν στο δημαρχείο για τη δήλωση εισοδήματος, φορώντας ρούχα και αξεσουάρ της μητέρας του, ξεγελώντας τις Αρχές μέχρι και σήμερα.

Τι ανακάλυψαν οι Αρχές στο σπίτι

Αφού κλήθηκε ξανά στο δημαρχείο, ο ύποπτος εμφανίστηκε και συνελήφθη επί τόπου. Οι Αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του και εντόπισαν κάτι ακόμη πιο ανατριχιαστικό... το μουμιοποιημένο πτώμα της πραγματικής Γκρατσιέλα Νταλ' Όλιο.

Η υπόθεση προκάλεσε σε όλη την Ιταλία σοκ, με τις Αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστώσουν πόσα χρόνια η γυναίκα ήταν νεκρή και πως ο γιος κατάφερε να «συντηρεί» την απάτη τόσο καιρό.

 

Φωτογραφίες από τη σκηνή που βρέθηκε νεκρή η 49χρονη - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών

Φωτογραφίες από τη σκηνή που βρέθηκε νεκρή η 49χρονη - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι Αρχές στο Παραλίμνι, μετά τον εντοπισμό νεκρής γυναίκας σε διαμέρισμα την Πέμπτη (27/11). 

