Τιτάνιος αγώνας για εντοπισμό επιζώντων στη νοτιοανατολική Ασία από τις φονικές πλημμύρες -1.200 νεκροί, εκατομμύρια εκτοπισμένοι

Η Ινδονησία η βαρύτερα πληγείσα χώρα με εκατομμύρια εκτοπισμένους

Στην Ινδονησία, όπου οι βροχοπτώσεις και οι κατολισθήσεις έπληξαν σφοδρά τη Σουμάτρα, έχουν επιβεβαιωθεί 659 νεκροί, ενώ 475 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι. Περίπου ένα εκατομμύριο κάτοικοι έχουν εκτοπισθεί, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών.

Οι διασώστες δίνουν μάχη για πρόσβαση σε απομονωμένα χωριά, καθώς δρόμοι έχουν παρασυρθεί και γέφυρες έχουν καταρρεύσει. Η μεταφορά τροφίμων και βασικών αγαθών αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα, ενώ σε αρκετές περιοχές καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις και απότομες αυξήσεις τιμών. Στην επαρχία Ατσέχ, οι κάτοικοι τα βασικά προϊόντα κοστίζουν έως και τρεις φορές περισσότερο.

«Μόνο οι πιπεριές κοστίζουν πλέον μέχρι 300.000 ρουπίες (15,5 ευρώ) το κιλό, οι άνθρωποι κάνουν αγορές πανικού», λέει ο 29χρονος Έρνα Μαρντχία που περιμένει σε μια μεγάλη ουρά σε πρατήριο βενζίνης στην Μπάντα Ατσέχ.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την αποστολή 34.000 τόνων ρυζιού και 6,8 εκατ. λίτρων μαγειρικού λαδιού στις τρεις πληγείσες επαρχίες της Σουμάτρας, ενώ ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν για συνεχιζόμενες ελλείψεις στην τοπική αγορά.

Στη Σρι Λάνκα η χειρότερη φυσική καταστροφή μετά το τσουνάμι του 2004

Στη Σρι Λάνκα, οι πλημμύρες που προκάλεσε ο κυκλώνας Ντίτουα άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 410 νεκρούς και 336 αγνοούμενους, επηρεάζοντας περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο κατοίκους. Οι κατολισθήσεις παραμένουν απειλή, ιδίως στις κεντρικές περιοχές όπου το έδαφος έχει κορεστεί από τις βροχές.

Στην πόλη Κάντι, χιλιάδες κάτοικοι βρίσκονται χωρίς πρόσβαση σε πόσιμο νερό και βασίζονται αποκλειστικά σε εμφιαλωμένο από φυσικές πηγές, καθώς οι υποδομές έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Μαζικές καταστροφές και προσπάθειες αποκατάστασης στηνΤαϊλάνδη

Στη νότια Ταϊλάνδη, πάνω από 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά και σχεδόν 4 εκατομμύρια άνθρωποι επλήγησαν. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες επιχειρήσεις καθαρισμού και αποκατάστασης των δικτύων ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη δημιουργία δημόσιων κουζινών για τη διανομή ζεστών γευμάτων στους πληγέντες, ενώ ήδη έχει εγκριθεί η διάθεση αποζημιώσεων ύψους 239 εκατ. μπατ σε δεκάδες χιλιάδες πολίτες.

Η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει τα φαινόμενα

Ειδικοί επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή ενισχύει τα ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς η θερμότερη ατμόσφαιρα συγκρατεί περισσότερη υγρασία και οι υψηλότερες θερμοκρασίες των ωκεανών ενισχύουν την ένταση των καταιγίδων.

Παρότι οι βροχές έχουν σταματήσει σε αρκετές περιοχές, μεγάλο μέρος της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ασίας συνεχίζει να αντιμετωπίζει εκτεταμένες πλημμύρες, ανυπολόγιστες ζημιές και μία δύσκολη διαδικασία αποκατάστασης που αναμένεται να διαρκέσει μήνες.

