Οδηγοί Προσοχή: Σε αυτό τον δρόμο υπάρχει συσσώρευση νερού - Οι οδηγίες της Αστυνομίας

Η κακοκαιρία Byron συνεχίζει να προκαλεί προβλήματα σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, με τη συσσώρευση νερού στους δρόμους να δημιουργεί κινδύνους για τους οδηγούς.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Αστυνομία, λόγω συσσώρευσης νερού στη λεωφόρου Μαρίου, στην Πόλη Χρυσοχούς, καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.