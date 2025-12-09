Εξαπάτησε ηλικιωμένους με ψεύτικες υποσχέσεις για δάνεια – Τους απέσπασε σχεδόν 30.000 ευρώ – Χειροπέδες σε 40χρονη

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία και την καταγγελία που υπέβαλαν στην Αστυνομία δύο πρόσωπα ηλικίας 73 και 53 ετών, στο χρονικό διάστημα μεταξύ 2023 και 2025, η 40χρονη τους απέσπασε χρηματικά ποσά ύψους 23,750 ευρώ και 5,500 ευρώ αντίστοιχα, αφού με ψευδείς ισχυρισμούς τις έπεισε ότι θα τις βοηθούσε να πετύχουν διακανονισμό για αναδιάρθρωση δανείων τους. Αφού αργότερα διαπίστωσαν ότι είχαν εξαπατηθεί, προχώρησαν τον περασμένο Οκτώβριο σε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας.

Εναντίον της 40χρονης εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου αυτή συνελήφθη λίγο μετά τις 8.00 χθες το βράδυ και τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς Αστυνομικών εξετάσεων.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας.