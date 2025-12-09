Μεγάλη γιορτή σήμερα, 09 Δεκεμβρίου – Σε ποιες λέμε χρόνια πολλά

Η Αγία Άννα, η σεβασμία μητέρα της Υπεραγίας Θεοτόκου, αποτελεί μία από τις πιο αγαπητές μορφές της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Καταγόταν από τη φυλή Λευί και ήταν σύζυγος του Ιωακείμ. Το ζευγάρι έζησε για χρόνια μέσα στη δοκιμασία της ατεκνίας — μια κατάσταση που στην εποχή εκείνη συνοδευόταν από κοινωνική θλίψη και ψυχικό βάρος. Παρ’ όλα αυτά, η Άννα δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να προσεύχεται, να ελπίζει και να εμπιστεύεται τον Θεό.

Η παράδοση αναφέρει ότι, σε βαθιά προχωρημένη ηλικία, ο άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε στην Άννα και της ανήγγειλε ότι οι προσευχές της εισακούστηκαν: θα συλλάβει και θα γεννήσει παιδί, προορισμένο να γίνει δοχείο της θείας χάριτος.

Η σύλληψη της Θεοτόκου, που τιμάται στις 9 Δεκεμβρίου, δεν αφορά μόνο ένα θαυμαστό γεγονός, αλλά σηματοδοτεί την απαρχή της θείας οικονομίας. Η γέννηση της Παναγίας ανοίγει τον δρόμο για την Ενανθρώπηση του Χριστού και τη σωτηρία του κόσμου.

Η Αγία Άννα προβάλλεται ως πρότυπο υπομονής, πραότητας και βαθιάς πίστης. Γι’ αυτό και εκατομμύρια πιστοί τη θεωρούν προστάτιδα των συζύγων που επιθυμούν παιδί, αλλά και των μητέρων και των οικογενειών. Η Εκκλησία υμνεί τη μορφή της με σεβασμό και συγκίνηση, αποδίδοντάς της τον τίτλο της «Θείας Μητρόθεης», δηλαδή εκείνης που γέννησε τη μητέρα του Σωτήρος.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται ακόμη:

Η Ανάμνηση των εγκαινίων του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου εν Κύπρω, μια ημέρα τιμής για τον μεγάλο ιεράρχη, διδάσκαλο και οικουμενικό πατέρα της Εκκλησίας.

Η Δικαία Άννα η Προφήτιδα, μητέρα του προφήτη Σαμουήλ, που υπηρέτησε τον Θεό με πίστη και αφιέρωση.

Η Αγία Γουλχίλντα, λιγότερο γνωστή στον ελληνικό χώρο, τιμώμενη για την ασκητικότητα και την αφοσίωσή της.

Σε ποιές λέμε «χρόνια πολλά»

Σήμερα γιορτάζουν οι: