Επίσημα τέλος γι' αυτούς τους τηλεφωνικούς αριθμούς από αύριο - Γιατί θα τεθούν εκτός λειτουργίας και τι προνοεί νομοθεσία

Σε άμεσο κίνδυνο να χάσουν τον αριθμό του κινητού τους βρίσκονται από αύριο, 10 Δεκεμβρίου, χιλιάδες χρήστες προπληρωμένων καρτών SIM στην Κύπρο, λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας ταυτοποίησης.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που τίθεται σε πλήρη ισχύ, όσοι αριθμοί καρτοκινητής δεν έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι και σήμερα, θα τεθούν εκτός λειτουργίας από αύριο (10/12) Τετάρτη, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων για καταχώριση προσωπικών στοιχείων των κατόχων τους.

Η αρχική προθεσμία ταυτοποίησης ήταν στις 10 Νοεμβρίου, ωστόσο δόθηκε παράταση ενός μήνα λόγω του μεγάλου όγκου εργασίας.

Συνολικά 417.386 α ριθμοί

Αυτή τη στιγμή, στην Κύπρο υπάρχουν 417.386 αριθμοί καρτοκινητής που θα πρέπει να έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, σημαντικό ποσοστό αυτών αφορά πελάτες της CYTA, η οποία, παρά την πρόοδο που σημείωσε, διαχειρίζεται και τον μεγαλύτερο αριθμό ανενεργών ταυτοποιήσεων συγκριτικά με άλλες εταιρείες.

Ποιους α φορά – Τι π ρο β λέ π ει η νομοθεσί α

Η συγκεκριμένη νομοθεσία ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2024, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και την πάταξη του εγκλήματος, καθώς οι ανώνυμες κάρτες SIM αξιοποιούνταν συχνά σε παράνομες δραστηριότητες.

Η ταυτοποίηση αφορά όλους τους αριθμούς καρτοκινητής τηλεφωνίας, ανεξάρτητα από τον τρόπο χρήσης τους. Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο αριθμούς για προσωπική επικοινωνία, αλλά και αριθμούς που χρησιμοποιούνται για:

λειτουργία ανελκυστήρων πολυκατοικιών,

συστήματα ειδοποίησης,

κάμερες ασφαλείας ή άλλες συσκευές που απαιτούν σύνδεση κινητής.

Όπως ορίζει η νομοθεσία, όποιος κάτοχος δεν ολοκληρώσει την ταυτοποίηση, θα δει τον αριθμό του να ακυρώνεται, με αποτέλεσμα η κάρτα να καθίσταται μη λειτουργική και η σύνδεση να τερματίζεται.

18 μήνες προετοιμασίας για τις εταιρείες

Στις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες είχε δοθεί περίοδος 18 μηνών μετά την ψήφιση της νομοθεσίας, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα και να ενημερώσουν τους πελάτες τους. Όλες οι εταιρείες δηλώνουν πλέον συμμόρφωση με το νέο πλαίσιο και καλούν τους χρήστες να προχωρήσουν άμεσα στην απλή διαδικασία ταυτοποίησης.