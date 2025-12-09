Σε τεντωμένο σχοινί η συνεργασία κυβέρνησης – ΕΔΕΚ: Τα παράπονα, ο ανασχηματισμός και η κρίσιμη συνάντηση σήμερα, στο Προεδρικό

Το ρήγμα στις σχέσεις κυβέρνησης – ΕΔΕΚ δεν προέκυψε ξαφνικά. Όμως ο τρόπος με τον οποίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προχώρησε στον ανασχηματισμό της περασμένης Παρασκευής ήταν για πολλούς στο Κίνημα «η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι». Η απουσία της ΕΔΕΚ από την τελετή διαβεβαίωσης νέων υπουργών ήταν μόνο το ορατό κομμάτι ενός παρασκηνίου που φουντώνει εδώ και εβδομάδες και πλέον οδηγεί τις δύο πλευρές σε μια κρίσιμη συνάντηση στο Προεδρικό, σήμερα στις 10.00

Ο «σιωπηλός» ανασχηματισμός και το παράπονο που άναψε φωτιές

Το μεγαλύτερο αγκάθι για την ΕΔΕΚ δεν ήταν ο ίδιος ο ανασχηματισμός αλλά ο τρόπος που έγινε. Ο πρόεδρος του Κινήματος, Νίκος Αναστασίου, φέρεται να εξέφρασε έντονη ενόχληση για το γεγονός ότι ενημερώθηκε για την πρόθεση του Προέδρου Χριστοδουλίδη να αναδιαμορφώσει το Υπουργικό Σχήμα κυριολεκτικά λίγα λεπτά πριν από την επίσημη ανακοίνωση.

Το στοιχείο αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα, αν ληφθεί υπόψη ότι Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και Νίκος Αναστασίου, είχαν συναντηθεί μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα. «Σε εκείνη τη συνάντηση δεν έγινε η παραμικρή αναφορά σε ανασχηματισμό», ανέφερε στο «Τ» στέλεχος της ΕΔΕΚ.

«Ο Πρόεδρος, μάς έλεγε ότι η θέση της ΕΔΕΚ στην κυβέρνηση θα ενισχυθεί. Αντί για αναβάθμιση, είδαμε υποβάθμιση».

Αναβάθμιση σε ΔΗΚΟ – ΔΗΠΑ, στασιμότητα στην ΕΔΕΚ

Στον ανασχηματισμό, το ΔΗΚΟ και η ΔΗΠΑ απέκτησαν από δύο υπουργούς, επιβεβαιώνοντας τη στενή σχέση τους με το Προεδρικό και ενισχύοντας τη διαπραγματευτική τους ισχύ. Η ΕΔΕΚ παρέμεινε με έναν μόνο υπουργό, γεγονός που στο Κίνημα ερμηνεύουν ως ξεκάθαρη πολιτική υποτίμηση.

Το Πολιτικό Γραφείο και οι δύο «γραμμές»

Το έκτακτο Πολιτικό Γραφείο της Κυριακής. είχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας συνεδρίασης σε κρίση. Η συζήτηση υπήρξε έντονη, με συγκρουόμενες απόψεις, αν και δεν κατατέθηκε επίσημη πρόταση εξόδου από την κυβέρνηση. Ωστόσο, η απογοήτευση για την αντιμετώπιση του Κινήματος από το Προεδρικό ήταν κοινή και ο προβληματισμός εκτεταμένος.

Η πρώτη πλευρά -Υπέρ της αποχώρησης:

Θεωρεί ότι ο Πρόεδρος μετατοπίζεται προς τη Δεξιά και την Ακροδεξιά, δημιουργώντας χώρο για συνεργασία με το ΕΛΑΜ.

Επισημαίνει ότι η στάση Χριστοδουλίδη στο Κυπριακό (επανέναρξη διαπραγματεύσεων από το Κραν Μοντανά) είναι σε πλήρη αντίθεση με τις πάγιες θέσεις της ΕΔΕΚ κατά της ΔΔΟ.

Εκτιμά ότι η παραμονή στο κυβερνητικό σχήμα θολώνει το ιδεολογικό στίγμα του κόμματος.

Θεωρεί ότι, αν η ΕΔΕΚ αποχωρήσει τώρα, θα εμφανιστεί ως «η πρώτη που τολμά να φύγει» από μια διακυβέρνηση που φθείρει τα συγκυβερνώντα κόμματα.

Η δεύτερη πλευρά- Υπέρ της παραμονής προς το παρόν:

Φοβάται ότι μια αποχώρηση ενόψει βουλευτικών εκλογών θα προκαλέσει εσωστρέφεια και πιθανή ρήξη στο εσωτερικό.

Εκτιμά ότι η κοινή γνώμη μπορεί να παρερμηνεύσει την κίνηση ως «αντίδραση για τις καρέκλες».

Πιστεύει πως πρέπει πρώτα να ζητηθούν εξηγήσεις από τον Πρόεδρο και να αξιολογηθούν οι απαντήσεις του.

Το Προεδρικό αιφνιδιάστηκε και το έδειξε

Η απόφαση της ΕΔΕΚ να απουσιάσει από την τελετή διαβεβαίωσης έγινε αισθητή στο Προεδρικό περισσότερο απ’ όσο περίμεναν.

Η Προεδρία ανακοίνωσε τη συνάντηση με τον Νίκο Αναστασίου λίγες μόλις ώρες αργότερα, γεγονός που πολλοί ερμήνευσαν ως προσπάθεια του Προέδρου να αποφευχθεί μια μετωπική κρίση που θα μπορούσε να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Προεδρικό επικρατεί ανησυχία ότι η ΕΔΕΚ ενδέχεται να μην αρκεστεί σε διαβεβαιώσεις και να προχωρήσει σε σκληρότερη στάση. Η αποχώρηση της ΕΔΕΚ από τη συγκυβέρνηση, ακόμη και αν δεν απειλεί τη λειτουργία της κυβέρνησης από αριθμητικής άποψης, θα ήταν πολιτικά οδυνηρή για τον Πρόεδρο.