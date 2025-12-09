Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΜητέρα και νήπιο τραυματίστηκαν σε σύγκρουση με πατίνι στη Λεμεσό – Αναζητείται ο χειριστής
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μητέρα και νήπιο τραυματίστηκαν σε σύγκρουση με πατίνι στη Λεμεσό – Αναζητείται ο χειριστής

 09.12.2025 - 06:31
Μητέρα και νήπιο τραυματίστηκαν σε σύγκρουση με πατίνι στη Λεμεσό – Αναζητείται ο χειριστής

Σοβαρό τροχαίο σε ποδηλατόδρομο της Λεμεσού σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, όταν 43χρονη μητέρα που κρατούσε στην αγκαλιά το μόλις ενός έτους παιδί της χτυπήθηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, από διερχόμενο χειριστή ηλεκτρικού πατινιού.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 3.20 το απόγευμα χθες Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου, ενώ γυναίκα ηλικίας 43 ετών, η οποία κρατούσε στην αγκαλιά της το παιδί της, ηλικίας ενός έτους και τεσσάρων μηνών, διασταύρωνε πεζή διάβαση πεζών σε ποδηλατόδρομο παρά την οδό 28ης Οκτωβρίου, στη Λεμεσό, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, φέρεται να χτυπήθηκε από διερχόμενο χειριστή πατινιού, ο οποίος διακινείτο στον ποδηλατόδρομο.

Αποτέλεσμα ήταν η μητέρα και το νήπιο της να πέσουν στο έδαφος και το παιδί να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Το παιδί μεταφέρθηκε σε πολυκλινική στη Λεμεσό και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ, στον Στρόβολο, Λευκωσία, όπου νοσηλεύεται. Η κατάσταση της υγείας του σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς θεωρείται σοβαρή, ωστόσο εκτός κινδύνου.

Ο χειριστής του πατινιού εγκατέλειψε τη σκηνή της σύγκρουσης, με την Αστυνομία να διεξάγει έρευνες για εξακρίβωση των στοιχείων του και εντοπισμό του. Παρακαλείται οποιοδήποτε πρόσωπο γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, ή και οτιδήποτε σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, να επικοινωνήσει με το Τμήμα Τροχαίας Λεμεσού, στον τηλεφωνικό αριθμό 25-805252, ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

Το Τμήμα Τροχαίας Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO-Φόνος στις Κεντρικές Φυλακές: Πώς προέκυψε ο καυγάς με τον 30χρονο - Πότε αναμένεται η νεκροτομή
Ιδού το νέο σχέδιο Χορηγιών «ΑΗΚ+»: Τι περιλαμβάνει και ποιους αφορά - Αναλυτικά τα ποσά
Πέθανε ο Σταύρος Χρυσοστόμου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του
Τα είδαμε όλα: Δεν θα πιστέψετε πως πάρκαρε το όχημα του και προκάλεσε αντιδράσεις - «Ο μισός έξω» - Φωτογραφία
ΒΙΝΤΕΟ: Σάλος για μητέρα που έβαλε τον γιο της σε σακούλα και ρούφηξε τον αέρα - «Μαμά» φώναζε το παιδί
Μαγική εικόνα στον ουρανό της Λεμεσού: Διπλό ουράνιο τόξο έκανε την εμφάνιση του μετά την κακοκαιρία - Φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέα κίτρινη προειδοποίηση: Στο έλεος του BYRON το νησί – Βροχές, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι

 09.12.2025 - 06:25
Επόμενο άρθρο

Σε τεντωμένο σχοινί η συνεργασία κυβέρνησης – ΕΔΕΚ: Τα παράπονα, ο ανασχηματισμός και η κρίσιμη συνάντηση σήμερα, στο Προεδρικό

 09.12.2025 - 06:39
Σε τεντωμένο σχοινί η συνεργασία κυβέρνησης – ΕΔΕΚ: Τα παράπονα, ο ανασχηματισμός και η κρίσιμη συνάντηση σήμερα, στο Προεδρικό

Σε τεντωμένο σχοινί η συνεργασία κυβέρνησης – ΕΔΕΚ: Τα παράπονα, ο ανασχηματισμός και η κρίσιμη συνάντηση σήμερα, στο Προεδρικό

Το ρήγμα στις σχέσεις κυβέρνησης – ΕΔΕΚ δεν προέκυψε ξαφνικά. Όμως ο τρόπος με τον οποίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προχώρησε στον ανασχηματισμό της περασμένης Παρασκευής ήταν για πολλούς στο Κίνημα «η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι». Η απουσία της ΕΔΕΚ από την τελετή διαβεβαίωσης νέων υπουργών ήταν μόνο το ορατό κομμάτι ενός παρασκηνίου που φουντώνει εδώ και εβδομάδες και πλέον οδηγεί τις δύο πλευρές σε μια κρίσιμη συνάντηση στο Προεδρικό, σήμερα στις 10.00

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σε τεντωμένο σχοινί η συνεργασία κυβέρνησης – ΕΔΕΚ: Τα παράπονα, ο ανασχηματισμός και η κρίσιμη συνάντηση σήμερα, στο Προεδρικό

Σε τεντωμένο σχοινί η συνεργασία κυβέρνησης – ΕΔΕΚ: Τα παράπονα, ο ανασχηματισμός και η κρίσιμη συνάντηση σήμερα, στο Προεδρικό

  •  09.12.2025 - 06:39
Μητέρα και νήπιο τραυματίστηκαν σε σύγκρουση με πατίνι στη Λεμεσό – Αναζητείται ο χειριστής

Μητέρα και νήπιο τραυματίστηκαν σε σύγκρουση με πατίνι στη Λεμεσό – Αναζητείται ο χειριστής

  •  09.12.2025 - 06:31
Υπόθεση Θανάση Νικολάου: Αντιμέτωποι με 39 κατηγορίες Σταυριανός και πρώην αστυνομικοί – Σήμερα η έναρξη της διαδικασίας

Υπόθεση Θανάση Νικολάου: Αντιμέτωποι με 39 κατηγορίες Σταυριανός και πρώην αστυνομικοί – Σήμερα η έναρξη της διαδικασίας

  •  09.12.2025 - 07:22
Επίσημα τέλος γι' αυτούς τους τηλεφωνικούς αριθμούς από αύριο - Γιατί θα τεθούν εκτός λειτουργίας και τι προνοεί νομοθεσία

Επίσημα τέλος γι' αυτούς τους τηλεφωνικούς αριθμούς από αύριο - Γιατί θα τεθούν εκτός λειτουργίας και τι προνοεί νομοθεσία

  •  09.12.2025 - 06:47
Νέα κίτρινη προειδοποίηση: Στο έλεος του BYRON το νησί – Βροχές, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι

Νέα κίτρινη προειδοποίηση: Στο έλεος του BYRON το νησί – Βροχές, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι

  •  09.12.2025 - 06:25
Εξαπάτησε ηλικιωμένους με ψεύτικες υποσχέσεις για δάνεια – Τους απέσπασε σχεδόν 30.000 ευρώ – Χειροπέδες σε 40χρονη

Εξαπάτησε ηλικιωμένους με ψεύτικες υποσχέσεις για δάνεια – Τους απέσπασε σχεδόν 30.000 ευρώ – Χειροπέδες σε 40χρονη

  •  09.12.2025 - 06:57
Κυκλοφοριακό χάος: Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

Κυκλοφοριακό χάος: Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

  •  09.12.2025 - 07:09
Μεγάλη γιορτή σήμερα, 09 Δεκεμβρίου – Σε ποιες λέμε χρόνια πολλά

Μεγάλη γιορτή σήμερα, 09 Δεκεμβρίου – Σε ποιες λέμε χρόνια πολλά

  •  09.12.2025 - 06:53

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα