Νέα κίτρινη προειδοποίηση: Στο έλεος του BYRON το νησί – Βροχές, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι

Η νέα κίτρινη προειδοποίηση θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 5:00 το πρωί της Τετάρτης (10/12)

Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι ενώ οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Η ένταση της βροχής είναι πιθανό να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα, ενώ η συνολική βροχόπτωση δυνατό τοπικά να ξεπεράσει τα 55 χιλιοστά στο εικοσιτετράωρο.

Σήμερα, θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί και παροδικά τοπικά μεταβλητοί, μέτριοι και τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι ως βορειοανατολικοί και τοπικά μεταβλητοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και παροδικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί παγετός.

Την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα, ενώ από αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά. Την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο και θα παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.