ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοχρονιά με αγριεμένο καιρό: Θυελλώδεις άνεμοι, βροχές και χιόνια - Ολες οι λεπτομέρειες

 01.01.2026 - 07:28
Πρωτοχρονιά με αγριεμένο καιρό: Θυελλώδεις άνεμοι, βροχές και χιόνια - Ολες οι λεπτομέρειες

Χαμηλή πίεση και σημαντικά ενισχυμένο πεδίο ανέμων επηρεάζουν την περιοχή, ενώ ασθενής ψηλή πίεση αναμένεται σταδιακά από αύριο.

Σήμερα, ανήμερα Πρωτοχρονιά, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και τα ορεινά. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους και τοπικά στα ψηλότερα ορεινά, αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ και σύντομα μέχρι πολύ ισχυροί, 6 Μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι σφοδροί, 7 Μποφόρ. Το πεδίο των ανέμων θα εξασθενίσει σταδιακά μέχρι αργά το απόγευμα. Η θάλασσα θα είναι κυματώδης, ωστόσο στα βόρεια και τα δυτικά παροδικά θα είναι μέχρι πολύ κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα παραμείνει μερικώς συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, αρχικά μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ και αργότερα ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά ταραγμένη και αργότερα στα νότια και τα ανατολικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 3 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 8 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 5 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους μείον 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Σε ορεινές περιοχές και ενδεχομένως σε υπήνεμες πεδινές περιοχές κυρίως στο εσωτερικό και τα νοτιοανατολικά, θα σχηματιστεί παγετός.

Την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις.

Την Κυριακή θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές κυρίως νεφώσεις.
Η θερμοκρασία την Παρασκευή θα σημειώσει πτώση, για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής, ωστόσο σταδιακά μέχρι την Κυριακή αναμένεται άνοδος.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, το νοτιοανατολικότερο άκρο της Ευρώπης, το μόνο διχασμένο κράτος-μέλος της ΕΕ αναλαμβάνει την προεδρία της ‘Ενωσης από σήμερα και για έξι μήνες, φιλοδοξώντας να αφήσει το αποτύπωμά της για δεύτερη φορά από την ένταξή της το 2004.

