ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αστυνομικό σφυροκόπημα μέσα στη νύχτα: Συμπλοκές, συλλήψεις και δεκάδες παραβάσεις στους δρόμους

 01.01.2026 - 08:23
Έξι πρόσωπα συνελήφθησαν στο πλαίσιο των ενισχυμένων προληπτικών επιχειρήσεων της Αστυνομίας Συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη έξι προσώπων. 

Δύο πρόσωπα συνελήφθησαν, για τα αυτόφωρα αδικήματα της συμπλοκής, της επίθεσης εναντίον αστυνομικού, μέθης, πρόκλησης ανησυχίας και δημόσιας εξύβρισης.

Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 24 και 28  ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν γύρω στη 1:30 μετά τα μεσάνυκτα σήμερα, από μέλη της Αστυνομίας που διενεργούσαν περιπολία στη Λευκωσία, να συμμετέχουν σε συμπλοκή. 

Επίσης στη Λευκωσία, χθες βράδυ συνελήφθη 38χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε από μέλος της Αστυνομίας, σε κατάσταση μέθης, να φωνάζει και να προκαλεί ανησυχία. Εναντίον του 38χρονου διερευνώνται αδικήματα που αφορούν επίθεση εναντίον Αστυνομικού, μέθη, ανησυχία και δημόσια εξύβριση. 

Δύο πρόσωπα συνελήφθησαν επίσης, για το αδίκημα της παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ ένα πρόσωπο συνελήφθη για παράνομη κατοχή ναρκωτικών.  Κατά τη διάρκεια της ίδιας νύχτας, διενεργήθηκαν 35 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών.  Από τους τροχονομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, προέκυψαν πέραν των 130 καταγγελιών που αφορούσαν διάφορες τροχαίες παραβάσεις, ενώ έντεκα πρόσωπα εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλης, Στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν δέκα αυτοκίνητα. 

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών

Η Κυπριακή Δημοκρατία, το νοτιοανατολικότερο άκρο της Ευρώπης, το μόνο διχασμένο κράτος-μέλος της ΕΕ αναλαμβάνει την προεδρία της ‘Ενωσης από σήμερα και για έξι μήνες, φιλοδοξώντας να αφήσει το αποτύπωμά της για δεύτερη φορά από την ένταξή της το 2004.

