ΔΙΕΘΝΗ

 01.01.2026 - 08:08
Πώς ο πλανήτης υποδέχτηκε το 2026: Πυροτεχνήματα, παγωμένες βουτιές και θεαματικά σόου - Δείτε βίντεο

Εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο αποχαιρέτησαν το γεμάτο προκλήσεις 2025, εναποθέτοντας τις ελπίδες τους στο νέο έτος. Εντυωπασιακά βίντεο από την υποδοχή του 2026 κάνουν τον γύρο του κόσμου, που γιόρτασε την Πρωτοχρονιά με πυροτεχνήματα και θεαματικά σόου.

Ωκεανία

Τα ρολόγια έδειξαν 12 στα νησιά που βρίσκονται κοντύτερα στη Διεθνή Γραμμή Ημερομηνίας (International Date Line) στον Ειρηνικό Ωκεανό, μεταξύ άλλων στο Κιριμπάτι (Νήσος Χριστουγέννων), την Τόνγκα και τη Νέα Ζηλανδία.

Στην Αυστραλία, το Σίδνεϊ υποδέχθηκε το 2026 με ένα θεαματικό σόου με 40.000 πυροτεχνήματα που φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό. Οι εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία, εβδομάδες αφότου σκότωσαν 15 ανθρώπους σε μια εβραϊκή εκδήλωση στην πόλη.

 

«Εδώ, τώρα, η χαρά που νιώθουμε συνήθως στην αρχή του νέου έτους αμβλύνεται από τη θλίψη της χρονιάς που έφυγε», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι, σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

 

Ασία

Στο Χονγκ Κονγκ, η επίδειξη πυροτεχνημάτων που είχε προγραμματίσει ακυρώθηκε ως φόρος τιμής στους 161 ανθρώπους που σκοτώθηκαν σε μια πυρκαγιά που κατέστρεψε ένα συγκρότημα πολυκατοικιών τον Νοέμβριο.

 

Στη Σεούλ, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο περισσότερο Bosingak, όπου μια μπρούτζινη καμπάνα χτυπά 33 φορές τα μεσάνυχτα, μια παράδοση που έχει τις ρίζες της στη βουδιστική κοσμολογία, συμβολίζοντας τους 33 παραδείσους.

Οι κωδωνοκρουσίες πιστεύεται πως διώχνουν την κακοτυχία και υποδέχονται την ειρήνη και την ευημερία για τη χρονιά που έρχεται.

 

H Κίνα με τον πληθυσμό της που ανέρχεται σε περίπου 1,4 δισεκατομμύρια ανθρώπους υποδέχτηκε το νέο έτος, μαζί με τις Φιλιππίνες, τη Μαλαισία και τμήματα της Ινδονησίας. Το 2026 υποδέχτηκε η Μογγολία, η Ταϊβάν, το Μπρουνέι, το Ιρκούτσκ στη Ρωσία, το Περθ στη δυτική Αυστραλία, το Χονγκ Κονγκ, η Σιγκαπούρη, το Μακάο και ορισμένες περιοχές της Ανταρκτικής.

 

Για ορισμένους ανθρώπους στην Κίνα και σε άλλα μέρη της Ασίας, το νέο έτος είναι η κύρια γιορτή. Μάλιστα, στο Πεκίνο πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να απολαύσει τους εορτασμούς και να ακούσει τα τύμπανα να ηχούν.

Υπόλοιπος κόσμος

Την ίδια ώρα, στην Κροατία, το πρωτοχρονιάτικο πάρτι ξεκίνησε από νωρίς. Από το 2000, στην πόλη Φούζινε η αντίστροφη μέτρηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι τοπική ώρα, μια παράδοση που έκτοτε έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα.

 
 

Τα πλήθη ζητωκραυγάζαν, κερνούσαν ο ένας τον άλλο σαμπάνια και χόρευαν στους ρυθμούς της μουσικής, όλα αυτά κατά τη διάρκεια του μεσημεριού. Οι πιο θαρραλέοι, φορώντας σκουφάκια του Αγίου Βασίλη, βούτηξαν στα παγωμένα νερά της λίμνης Μπάγιερ.

Σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν, στη Νέα Υόρκη, οι διοργανωτές ξεκίνησαν να τοποθετούν κιγκλιδώματα ασφαλείας και να στήνουν σκηνές εν αναμονή του πλήθους που θα συρρεύσει στην Τάιμ Σκουέρ για την πτώση της μπάλας.

 

 

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να στείλει ένα μήνυμα αυτοπεποίθησης για το 2026, χρονιά όπου θα διεξαχθούν οι ενδιάμεσες εκλογές. «Δεν είναι θαυμάσιο που έχουμε ένα ισχυρό σύνορο, δεν υπάρχει πληθωρισμός, διαθέτουμε έναν ισχυρό στρατό και μια ακμάζουσα οικονομία; Καλή Χρονιά!», έγραψε στο μέσο της κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, το νοτιοανατολικότερο άκρο της Ευρώπης, το μόνο διχασμένο κράτος-μέλος της ΕΕ αναλαμβάνει την προεδρία της ‘Ενωσης από σήμερα και για έξι μήνες, φιλοδοξώντας να αφήσει το αποτύπωμά της για δεύτερη φορά από την ένταξή της το 2004.

