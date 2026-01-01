Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Βίντεο: Η στιγμή που ξεκινάει η φωτιά μέσα στο μπαρ στο Κραν Μοντανά

 01.01.2026 - 16:06
Βίντεο: Η στιγμή που ξεκινάει η φωτιά μέσα στο μπαρ στο Κραν Μοντανά

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να αποτυπώνει τις πρώτες στιγμές της φωτιάς που ξέσπασε στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, προκαλώντας ανείπωτη τραγωδία.

Στο βίντεο φαίνονται οι φλόγες να εξαπλώνονται στην οροφή του κτιρίου, ενώ παράλληλα ακούγεται μουσική και διακρίνονται θαμώνες να φεύγουν από τον χώρο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: «Σερβιτόρος στους ώμους συναδέλφου του έβαλε φωτιά στο ταβάνι του μπαρ με βεγγαλικό» λέει αυτόπτης μάρτυρας

Το ίδιο βίντεο δείχνει και πλάνα από το εξωτερικό του μπαρ που έχει τυλιχθεί στις φλόγες και ακούγεται κόσμος να ουρλιάζει έντρομος.

Δείτε το βίντεο με τη φωτιά στο μπαρ:

Ο απολογισμός είναι βαρύς, καθώς τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 100 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι εκ των οποίων σοβαρά. Η έκρηξη σημειώθηκε μέσα σε μπαρ γεμάτο κόσμο, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη πρωτοχρονιάτικο πάρτι στο γνωστό χιονοδρομικό θέρετρο.

Όπως αναφέρουν οι Αρχές, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτει ένδειξη τρομοκρατικής ενέργειας, με το περιστατικό να αποδίδεται σε ατύχημα.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των ελβετικών αρχών, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στη 01:30 τα ξημερώματα τοπική ώρα (02:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ Le Constellation, που βρίσκεται στο θέρετρο της νοτιοδυτικής Ελβετίας. Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς εξακολουθούν να διερευνώνται, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για δυστύχημα και όχι για εσκεμμένη ενέργεια.

«Σερβιτόρος στους ώμους συναδέλφου του έβαλε φωτιά στο ταβάνι του μπαρ με βεγγαλικό»

Σύμφωνα με τη μαρτυρία μιας αυτόπτη μάρτυρα, που μεταδίδει η Daily Mail, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε όταν ένας σερβιτόρος, που χόρευε ανεβασμένος στους ώμους συναδέλφου του, κράτησε πολύ κοντά στο ταβάνι ένα αναμμένο βεγγαλικό, σαν αυτό που βάζουμε στις τούρτες γενεθλίων. «Το βεγγαλικό πλησίασε υπερβολικά και μέσα σε λίγα λεπτά το ταβάνι πήρε φωτιά», δήλωσε η γυναίκα που βρισκόταν στον χώρο, περιγράφοντας τις στιγμές πριν από την έκρηξη.

Άλλη γυναίκα που κατάφερε να διαφύγει περιέγραψε τον πανικό που ακολούθησε: «Η σκάλα εξόδου από το νυχτερινό κλαμπ ήταν εξαιρετικά στενή. Ο κόσμος έσπρωχνε μαζικά. Προλάβαμε να βγούμε την τελευταία στιγμή».

Το γεγονός ότι η φωτιά ξεκίνησε στο υπόγειο του μπαρ επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας της περιοχής, Φρεντερίκ Γκίσλερ, σημειώνοντας ότι ακολούθησε συνωστισμός, καθώς οι θαμώνες προσπαθούσαν απεγνωσμένα να διαφύγουν από τη μοναδική σκάλα που οδηγούσε στο ισόγειο και έξω.

Μια άλλη αυτόπτης μάρτυρας που ονομάζεται Έμμα δήλωσε ότι η φωτιά ξεκίνησε αφού ο κόσμος άρχισε να γιορτάζει κρατώντας μπουκάλια σαμπάνιας, στα οποία ήταν σφηνωμένα βεγγαλικά. «Κάποια από τα μπουκάλια ήταν κοντά στο ταβάνι και αυτό άρπαξε φωτιά. Όλο το ταβάνι τυλίχθηκε στις φλόγες και η φωτιά εξαπλώθηκε απίστευτα γρήγορα. Μέσα σε δευτερόλεπτα τρέχαμε έξω ουρλιάζοντας και κλαίγοντας», είπε.

Παρόμοια ήταν και η μαρτυρία μιας άλλης κοπέλας, της Βικτόρια, η οποία ανέφερε ότι «πυροτεχνήματα μέσα σε μπουκάλια σαμπάνιας προκάλεσαν την έκρηξη», προσθέτοντας ότι «ολόκληρο το ταβάνι του μπαρ τυλίχθηκε στις φλόγες». Όπως είπε, τα παράθυρα είχαν μαυρίσει από τον καπνό, και η ίδια πιστεύει ότι πολλοί από τους παρευρισκόμενους έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία. «Κάποιοι έσπαγαν τα τζάμια για να μπει αέρας. Ακόμα τρέμω· πολλοί έκλαιγαν βγαίνοντας. Επικρατούσε μαζικός πανικός», κατέληξε.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας και τον τελικό αριθμό των θυμάτων.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

ΠΗΓΗ: protothema.gr

 

 

