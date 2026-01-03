Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: «Συλλάβαμε τον Μαδούρο και τον βγάλαμε εκτός Βενεζουέλας»

 03.01.2026 - 11:35
Στην πρώτη του αντίδραση μετά τις αεροπορικές επιδρομές στο Καράκας, ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε πως ο ηγέτης της Βενεζουέλας βρισκόταν μαζί με τη σύζυγό του και αμφότεροι μεταφέρθηκαν εκτός χώρας.

Η ανάρτηση του Τραμπ:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πραγματοποίησαν με επιτυχία μια μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας και του ηγέτη της, Προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος, μαζί με τη σύζυγό του, συνελήφθη και μεταφέρθηκε αεροπορικώς εκτός της χώρας. Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου. Λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν. Σήμερα στις 11 π.μ. θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου στο Mar-a-Lago. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»

 

Πηγή: protothema.gr

 

Πηγή: protothema.gr

 

 

Απόπείρα Φόνου στη Λεμεσό: Θαλάσσια καταδίωξη των δύο υπόπτων – Συνελήφθησαν ενώ προσπαθούσαν να φύγουν από το νησί

Σημαντικές εξελίξεις σημειώθηκαν γύρω από την υπόθεση της απόπειρας φόνου εναντίον 36χρονου Σύριου που έγινε στις 20 Δεκεμβρίου έξω από Κουρείο στην οδό Ανεξαρτησίας στη Λεμεσό.

