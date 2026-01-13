Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Παραδόθηκαν τα δύο αδέρφια μετά την επεισοδιακή καταδίωξη με βάρκα

 13.01.2026 - 15:58
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Παραδόθηκαν τα δύο αδέρφια μετά την επεισοδιακή καταδίωξη με βάρκα

Στις κυπριακές Αρχές παραδόθηκαν τα δύο αδέλφια από τον Λίβανο που καταζητούνταν για την απόπειρα φόνου 36χρονου Σύρου στη Λεμεσός.

Οι δύο ύποπτοι εντοπίστηκαν από τις Βρετανικές Βάσεις κατά τη διάρκεια θαλάσσιας περιπολίας, όταν επέβαιναν σε βάρκα. Στην προσπάθεια ελέγχου, ανέπτυξαν ταχύτητα και επιχείρησαν να διαφύγουν, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη στη θάλασσα. Με τη συνδρομή της Λιμενική Αστυνομία οι δύο άνδρες ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.

Αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον Δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης, ενώ για την ίδια υπόθεση καταζητείται και συγγενικό τους πρόσωπο που φέρεται να τους βοήθησε μετά το περιστατικό.

 

