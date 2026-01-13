Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Παραδόθηκαν τα δύο αδέρφια μετά την επεισοδιακή καταδίωξη με βάρκα

Οι δύο ύποπτοι εντοπίστηκαν από τις Βρετανικές Βάσεις κατά τη διάρκεια θαλάσσιας περιπολίας, όταν επέβαιναν σε βάρκα. Στην προσπάθεια ελέγχου, ανέπτυξαν ταχύτητα και επιχείρησαν να διαφύγουν, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη στη θάλασσα. Με τη συνδρομή της Λιμενική Αστυνομία οι δύο άνδρες ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.

Αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον Δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης, ενώ για την ίδια υπόθεση καταζητείται και συγγενικό τους πρόσωπο που φέρεται να τους βοήθησε μετά το περιστατικό.