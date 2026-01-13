Ecommbx
Κρήτη: Στην εντατική 19χρονος που έπεσε από τα Ενετικά Τείχη - Έχει τραυματιστεί σοβαρά σε λεκάνη και κάτω άκρα
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Στην εντατική 19χρονος που έπεσε από τα Ενετικά Τείχη - Έχει τραυματιστεί σοβαρά σε λεκάνη και κάτω άκρα

 13.01.2026 - 15:48
Κρήτη: Στην εντατική 19χρονος που έπεσε από τα Ενετικά Τείχη - Έχει τραυματιστεί σοβαρά σε λεκάνη και κάτω άκρα

Στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελείου νοσοκομείου νοσηλεύεται 19χρονος που έπεσε από τα Ενετικά Τείχη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 19χρονος φέρει σοβαρά τραύματα στην λεκάνη και τα κάτω άκρα και χρειάστηκε να υποβληθεί σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Αμέσως μετά το χειρουργείο μεταφέρθηκε στην ΜΕΘ όπου και νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει σταθερή.

Το χρονικό
Όλα συνέβησαν σήμερα τα ξημερώματα όταν ο 19χρονος – κάτω από άγνωστες ακόμα συνθήκες – την ώρα που βρισκόταν στα Ενετικά Τείχη πίσω από το άγαλμα του Βενιζέλου βρέθηκε στο… κενό.

Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ με τους διασώστες να σπεύδουν στο σημείο, να δίνουν τις πρώτες βοήθειες στον άτυχο νεαρό άνδρα και να τον μεταφέρουν στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Ο 19χρονος μένει στη Γερμανία ωστόσο το τελευταίο διάστημα βρισκόταν στο Ηράκλειο όπου και διέμενε σε δωμάτιο ξενοδοχείου.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ. η οποία ερευνά την υπόθεση προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια της πτώσης του 19χρονου. Μάλιστα, περιμένουν να βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας του για να του πάρουν κατάθεση ενώ παράλληλα έχουν ενημερώσει και την πρεσβεία της Γερμανίας στην Αθήνα.

Πηγή: in.gr

