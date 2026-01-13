Παράπονα για υψηλούς λογαριασμούς νερού στην Πάφο - Φαίνεται να υπάρχουν διαρροές κάτω από το έδαφος

Ερωτηθείς σχετικά από το ΚΥΠΕ, ο κ. Πιττοκοπίτης κάλεσε τους καταναλωτές που θεωρούν ότι οι λογαριασμοί τους είναι υπερβολικά υψηλοί να αποτείνονται, είτε στα κεντρικά γραφεία του ΕΟΑ Πάφου, είτε στα κατά τόπους παραρτήματα εξυπηρέτησης του πολίτη, προκειμένου να λάβουν διευκρινίσεις και να υποβάλουν ενστάσεις. Όπως ανέφερε, οι ενστάσεις αυτές εξετάζονται άμεσα από τον Οργανισμό.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου εξήγησε ότι σε αρκετές περιπτώσεις η αυξημένη κατανάλωση οφείλεται σε διαρροές νερού που βρίσκονται κάτω από το έδαφος ή σε αυλές και δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές από τους καταναλωτές. Αποτέλεσμα, όπως είπε, είναι να υπάρχει σημαντική απώλεια νερού και κατ’ επέκταση αυξημένοι λογαριασμοί.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, σύμφωνα με τον κ. Πιττοκοπίτη, τεχνικοί του ΕΟΑ Πάφου μεταβαίνουν επί τόπου και, σε συνεργασία με τους ιδιώτες υδραυλικούς των καταναλωτών, συμβάλλουν στον εντοπισμό των προβλημάτων. Εφόσον διαπιστωθεί ότι η υπερκατανάλωση οφείλεται σε βλάβες στο ιδιωτικό δίκτυο, δηλαδή μετά τον μετρητή προς την οικία ή το υποστατικό, εφαρμόζεται συγκεκριμένο πλαίσιο αντιμετώπισης που προβλέπει την καταβολή μειωμένου κόστους, το οποίο καλύπτει τουλάχιστον τα έξοδα του Οργανισμού.

Καταλήγοντας, ο κ. Πιττοκοπίτης επανέλαβε την προτροπή του προς τους πολίτες να μην διστάζουν να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΑ Πάφου, ώστε να λαμβάνουν καθοδήγηση και να ενημερώνονται για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν σε περιπτώσεις που θεωρούν ότι οι λογαριασμοί νερού είναι υπερκοστολογημένοι.