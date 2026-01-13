Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΧειροπέδες σε 68χρονο: Εντόπισαν πέραν των 990 φύλλων χαρτιού εμποτισμένα με ναρκωτικά - Δείτε φωτογραφίες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χειροπέδες σε 68χρονο: Εντόπισαν πέραν των 990 φύλλων χαρτιού εμποτισμένα με ναρκωτικά - Δείτε φωτογραφίες

 13.01.2026 - 17:00
Χειροπέδες σε 68χρονο: Εντόπισαν πέραν των 990 φύλλων χαρτιού εμποτισμένα με ναρκωτικά - Δείτε φωτογραφίες

Στο πλαίσιο αξιολόγησης πληροφοριών και μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΥΚΑΝ και της ΥΔΑΠ, συνελήφθη σήμερα 68χρονος κάτοικος της επαρχίας Λάρνακας και τέθηκε υπό κράτηση.

Της σύλληψης του, προηγήθηκε έρευνα στην οικία του δυνάμει δικαστικού εντάλματος, όπου εντοπίστηκαν 993 φύλλα χαρτιού Α4,  για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι ήταν εμποτισμένα με ελεγχόμενα φάρμακα (ναρκωτικές ουσίες).

Εναντίον του συλληφθέντα διερευνώνται τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης προμήθειας ελεγχόμενου φαρμάκου από άλλο πρόσωπο, παράνομης κατοχής ελεγχόμενου φαρμάκου και παράνομης κατοχής ελεγχόμενου φαρμάκου με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα.

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Έφυγε» ξαφνικά ο Σολωμός Ζαννέτου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
Υπόθεση Αββακούμ: Η Ιερά Σύνοδος παρεμβαίνει για τα Μυστήρια των καθαιρεμένων -Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πιστοί
Οδηγοί προσοχή: Κλείνουν τμήματα του αυτοκινητοδρόμου σε δύο διαφορετικά σημεία - Δείτε πού και πότε
«Πέθανες;»: Η viral εφαρμογή για τους μοναχικούς που «σπάει ταμεία» στην Κίνα
Στέλιος Ρόκκος: «Το πιο επικίνδυνο είδος ανθρώπου είναι ο βλάκας»
Εν κινήσει… «υπνοδωμάτιο» σε δρόμο της Λεμεσού – Με μαξιλάρι ένα… σακί – Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δολοφονήθηκε 15χρονος παγκόσμιος πρωταθλητής του ΜΜΑ μετά από καυγά

 13.01.2026 - 16:33
Επόμενο άρθρο

«Έφυγε» ξαφνικά ο Σολωμός Ζαννέτου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία

 13.01.2026 - 17:11
Απίστευτη καταγγελία: Τραυματισμός βρέφους σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο - Τι διαπίστωσαν οι γιατροί

Απίστευτη καταγγελία: Τραυματισμός βρέφους σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο - Τι διαπίστωσαν οι γιατροί

Υπό έρευνα βρίσκεται καταγγελία μητέρας για τραυματισμό του 14μηνου παιδιού της σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Απίστευτη καταγγελία: Τραυματισμός βρέφους σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο - Τι διαπίστωσαν οι γιατροί

Απίστευτη καταγγελία: Τραυματισμός βρέφους σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο - Τι διαπίστωσαν οι γιατροί

  •  13.01.2026 - 12:10
Α. Δημητρίου: «Η δημοσιοποίηση των ονομάτων όσων έχουν προβεί σε δωρεές αποτελεί ποινικό αδίκημα» - «Ορθά έπραξε ο Χαραλάμπους, καθώς δείχνει ότι κάποιος αναλαμβάνει ευθύνη, έστω και σε ηθικό ή πολιτικό επίπεδο»

Α. Δημητρίου: «Η δημοσιοποίηση των ονομάτων όσων έχουν προβεί σε δωρεές αποτελεί ποινικό αδίκημα» - «Ορθά έπραξε ο Χαραλάμπους, καθώς δείχνει ότι κάποιος αναλαμβάνει ευθύνη, έστω και σε ηθικό ή πολιτικό επίπεδο»

  •  13.01.2026 - 09:41
Επίμαχο βίντεο: Ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή διόρισε ο Γενικός Εισαγγελέας - Ποιοι οι όροι εντολής του

Επίμαχο βίντεο: Ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή διόρισε ο Γενικός Εισαγγελέας - Ποιοι οι όροι εντολής του

  •  13.01.2026 - 14:50
«Θεσμική απάτη» στην αγορά ηλεκτρισμού - Καταγγελίες για παρεμπόδιση ανάπτυξης ΑΠΕ και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

«Θεσμική απάτη» στην αγορά ηλεκτρισμού - Καταγγελίες για παρεμπόδιση ανάπτυξης ΑΠΕ και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

  •  13.01.2026 - 16:05
Στα άσπρα το Τρόοδος: Στους πόσους πόντους πήγε το χιόνι; Φωτογραφίες και βίντεο

Στα άσπρα το Τρόοδος: Στους πόσους πόντους πήγε το χιόνι; Φωτογραφίες και βίντεο

  •  13.01.2026 - 14:58
Χειροπέδες σε 68χρονο: Εντόπισαν πέραν των 990 φύλλων χαρτιού εμποτισμένα με ναρκωτικά - Δείτε φωτογραφίες

Χειροπέδες σε 68χρονο: Εντόπισαν πέραν των 990 φύλλων χαρτιού εμποτισμένα με ναρκωτικά - Δείτε φωτογραφίες

  •  13.01.2026 - 17:00
Αρχίζουν οι χοροί στη Λεμεσό - Η πρώτη καρναβαλίστικη εκδήλωση την Κυριακή - Επίδειξη κουστουμιών και μαζορέττες

Αρχίζουν οι χοροί στη Λεμεσό - Η πρώτη καρναβαλίστικη εκδήλωση την Κυριακή - Επίδειξη κουστουμιών και μαζορέττες

  •  13.01.2026 - 14:25
Τρίτη και 13: Γιατί θεωρείται γρουσούζικη - Οι προλήψεις πίσω από τη σημερινή ημέρα

Τρίτη και 13: Γιατί θεωρείται γρουσούζικη - Οι προλήψεις πίσω από τη σημερινή ημέρα

  •  13.01.2026 - 12:18

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα