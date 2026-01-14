Νεκρός ο Ρώσος Επιχειρηματίας: Που εντοπίστηκε - Οι πρώτες λεπτομέρειες

Σαββίδης για επίμαχο βίντεο - «Υπάρχουν στοιχεία και πρόσωπα, όλα θα αξιολογηθούν»
Ανέλαβε σήμερα καθήκοντα ο Ανδρέας Πασχαλίδης, ο Ανεξάρτητος Ποινικός Ανακριτής που διόρισε ο Γενικός Εισαγγελέας για την διερεύνηση του επίμαχου βίντεο.
Οι έρευνες για εντοπισμό του είχαν ξεκινήσει από την πρώτη στιγμή που είχε εξαφανιστεί από τις 7 Ιανουαρίου στη Λεμεσό.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου του 56χρονου, αναμένεται να διαφανούν από τη νενομισμένη νεκροτομή που θα διενεργηθεί επί της σορού του.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις