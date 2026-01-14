Υπουργικό: Μονολεπτή σιγή στην έκτακτη συνεδρίαση για τον Γιώργο Βασιλείου

Σαββίδης για επίμαχο βίντεο - «Υπάρχουν στοιχεία και πρόσωπα, όλα θα αξιολογηθούν»
Ανέλαβε σήμερα καθήκοντα ο Ανδρέας Πασχαλίδης, ο Ανεξάρτητος Ποινικός Ανακριτής που διόρισε ο Γενικός Εισαγγελέας για την διερεύνηση του επίμαχου βίντεο.
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «η σημερινή έκτακτη συνεδρίαση γίνεται σε συνέχεια του θανάτου του πρώην Προέδρου Γιώργου Βασιλείου.
Μίλησα νωρίς το πρωί με την κα Βασιλείου, συζητήσαμε για τα διαδικαστικά, αλλά τώρα θα δούμε για το τελετουργικό.
Σας καλώ σε μονόλεπτο σιγή».
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις