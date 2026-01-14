Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΥπουργικό: Μονολεπτή σιγή στην έκτακτη συνεδρίαση για τον Γιώργο Βασιλείου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργικό: Μονολεπτή σιγή στην έκτακτη συνεδρίαση για τον Γιώργο Βασιλείου

 14.01.2026 - 16:37
Υπουργικό: Μονολεπτή σιγή στην έκτακτη συνεδρίαση για τον Γιώργο Βασιλείου

Μονόλεπτος σιγή στη μνήμη του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου τηρήθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου κατά την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης του Σώματος που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα, στο Προεδρικό Μέγαρο, για να αποφασιστούν οι δέουσες τιμές που θα αποδοθούν στον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «η σημερινή έκτακτη συνεδρίαση γίνεται σε συνέχεια του θανάτου του πρώην Προέδρου Γιώργου Βασιλείου.

Μίλησα νωρίς το πρωί με την κα Βασιλείου, συζητήσαμε για τα διαδικαστικά, αλλά τώρα θα δούμε για το τελετουργικό.

Σας καλώ σε μονόλεπτο σιγή».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 14 Ιανουαρίου
Τσουχτερό κρύο και παγετός – Πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός τις επόμενες μέρες – Πότε θα ανέβει η θερμοκρασία
Ριζικές αλλαγές στα φωτοβολταϊκά: Τι σημαίνουν οι νέες ρυθμίσεις για τα κυπριακά νοικοκυριά - Οι περικοπές ήρθαν για να μείνουν
Τσουχτερό κρύο και παγετός – Πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός τις επόμενες μέρες – Πότε θα ανέβει η θερμοκρασία
Θλίψη στο Παγκύπριο: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου
Το βίντεο άνοιξε τον ασκό του Αιόλου – Άνω κάτω το πολιτικό σκηνικό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γιώργος Βασιλείου: Το Σάββατο η κηδεία - Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του - Ολες οι λεπτομέρειες και η παράκληση της οικογένειας

 14.01.2026 - 16:15
Επόμενο άρθρο

Νεκρός ο Ρώσος Επιχειρηματίας: Που εντοπίστηκε - Οι πρώτες λεπτομέρειες

 14.01.2026 - 16:41
Σαββίδης για επίμαχο βίντεο - «Υπάρχουν στοιχεία και πρόσωπα, όλα θα αξιολογηθούν»

Σαββίδης για επίμαχο βίντεο - «Υπάρχουν στοιχεία και πρόσωπα, όλα θα αξιολογηθούν»

Ανέλαβε σήμερα καθήκοντα ο Ανδρέας Πασχαλίδης, ο Ανεξάρτητος Ποινικός Ανακριτής που διόρισε ο Γενικός Εισαγγελέας για την διερεύνηση του επίμαχου βίντεο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σαββίδης για επίμαχο βίντεο - «Υπάρχουν στοιχεία και πρόσωπα, όλα θα αξιολογηθούν»

Σαββίδης για επίμαχο βίντεο - «Υπάρχουν στοιχεία και πρόσωπα, όλα θα αξιολογηθούν»

  •  14.01.2026 - 12:48
Αυτές είναι οι αποφάσεις του Υπουργικού για τον Γιώργο Βασιλείου: Κηδεία με τιμές, δημόσια αργία και πένθος

Αυτές είναι οι αποφάσεις του Υπουργικού για τον Γιώργο Βασιλείου: Κηδεία με τιμές, δημόσια αργία και πένθος

  •  14.01.2026 - 17:02
Νεκρός ο Ρώσος Επιχειρηματίας: Που εντοπίστηκε - Οι πρώτες λεπτομέρειες

Νεκρός ο Ρώσος Επιχειρηματίας: Που εντοπίστηκε - Οι πρώτες λεπτομέρειες

  •  14.01.2026 - 16:41
Αυτοί είναι οι μισθοί των κρατικών αξιωματούχων: Πόσα παίρνει ο Πρόεδρος ,Υπουργοί και ποιοι ακολουθούν

Αυτοί είναι οι μισθοί των κρατικών αξιωματούχων: Πόσα παίρνει ο Πρόεδρος ,Υπουργοί και ποιοι ακολουθούν

  •  14.01.2026 - 16:14
Γιώργος Βασιλείου: Το Σάββατο η κηδεία - Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του - Ολες οι λεπτομέρειες και η παράκληση της οικογένειας

Γιώργος Βασιλείου: Το Σάββατο η κηδεία - Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του - Ολες οι λεπτομέρειες και η παράκληση της οικογένειας

  •  14.01.2026 - 16:15
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Αγόρασε μεγάλο σκάφος ο πατέρας για να διαφύγουν τα δύο αδέρφια - Τον καταζητούν οι Αρχές

Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Αγόρασε μεγάλο σκάφος ο πατέρας για να διαφύγουν τα δύο αδέρφια - Τον καταζητούν οι Αρχές

  •  14.01.2026 - 15:07
Να μη μιλάμε για να μη χαλάσει το κλίμα;

Να μη μιλάμε για να μη χαλάσει το κλίμα;

  •  14.01.2026 - 14:24
Τραμπ: «Θα πάρουμε τη Γροιλανδία, τίποτα λιγότερο δεν είναι αποδεκτό»

Τραμπ: «Θα πάρουμε τη Γροιλανδία, τίποτα λιγότερο δεν είναι αποδεκτό»

  •  14.01.2026 - 14:54

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα