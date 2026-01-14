Γιώργος Βασιλείου: Το Σάββατο η κηδεία - Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του - Ολες οι λεπτομέρειες και η παράκληση της οικογένειας

Όπως αναφέρεται στην αγγελία θανάτου που δόθηκε στη δημοσιότητα, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το Σάββατο στις 13:00, στον Ιερό Ναό Του Θεού Σοφίας, στον Στρόβολο. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στον ίδιο χώρο από τις 11:30 το πρωί. Μετά την τελετή, θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο Αγλαντζιάς.

Η σορός θα βρίσκεται για λαϊκό προσκύνημα στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, από τις 10:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια απευθύνει έκκληση όπως γίνουν εισφορές, στο Ανακουφιστικό Ίδρυμα «Αροδαφνούσα», στην Παγκύπρια Οργάνωση Νεφροπαθών και στο ΣΠΑΒΟ.