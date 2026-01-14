Αυτοί είναι οι μισθοί των κρατικών αξιωματούχων: Πόσα παίρνει ο Πρόεδρος ,Υπουργοί και ποιοι ακολουθούν

Στην κορυφή της μισθολογικής πυραμίδας βρίσκεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος λαμβάνει ολικό μηνιαίο μισθό με επιδόματα 14.401 ευρώ, με καθαρές μηνιαίες απολαβές μετά τη φορολογία 9.145 ευρώ.

Ακολουθούν ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Ανώτατου Δικαστηρίου με 13.531 ευρώ ολικού μηνιαίου μισθού με επιδόματα και με καθαρές μηνιαίες απολαβές 9.207 ευρώ.

Στην επόμενη βαθμίδα, με ολικό μηνιαίο μισθό με επιδόματα 12.173 ευρώ, και καθαρό μηνιαίο μισθό 8.331 ευρώ είναι ο Πρόεδρος και οι δικαστές του Εφετείου.

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων έχει ολικό μηνιαίο μισθό με επιδόματα 11.456 ευρώ και καθαρές απολαβές 7.461 ευρώ.

Ακολουθούν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας με ολικό μηνιαίο μισθό με επιδόματα 11.431 ευρώ και καθαρές απολαβές 7.241 ευρώ και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαιδευτικής υπηρεσίας με ολικό μηνιαίο μισθό με επιδόματα 10.871 ευρώ και καθαρές απολαβές 6.924 ευρώ μηνιαίως.

Ο Πρόεδρος και οι δικαστές των Επαρχιακών και Διοικητικών Δικαστηρίων, του Ναυτοδικείου και του Εμποροδικείο λαμβάνουν ολικό μηνιαίο μισθό με επιδόματα 10.712 ευρώ και καθαρές απολαβές 7.456 ευρώ.

Ακολουθούν με ολικό μηνιαίο μισθό με επιδόματα 10.696 ευρώ και καθαρές απολαβές 7.172 ευρώ ο Αρχηγός της Αστυνομίας, ο Γενικός Ελεγκτής, ο Γενικός Διευθυντής της Βουλής, ο Προϊστάμενος Ειδικών Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, Γενικός Διευθυντής Υπουργείου, Υφυπουργείου ή Γενικής Διεύθυνσης, ο Αρχιπροτοκολλητής, ο Γενικός Λογιστής, η Επίτροπος Διοικήσεως (καθαρός μισθός 6.825), η Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού (καθαρός μισθός 7.366).

Οι Υπουργοί, Υφυπουργοί και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος λαμβάνουν ολικό μηνιαίο μισθό με επιδόματα 9.343 ευρώ και καθαρές απολαβές μετά τη φορολογία 6.078 ευρώ. Τον ίδιο ολικό μηνιαίο μισθό με επιδόματα λαμβάνουν και ο Γενικός Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας , ο Επίτροπος Διαφάνειας (καθαρός μισθός 6.385), η Επίτροπος Νομοθεσίας και η Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού (καθαρός μισθός 6.078).

Ο Διευθυντής Τμήματος (με πάγιο μισθό) έχει ολικό μηνιαίο μισθό με επιδόματα 8.996 ευρώ και καθαρό 6.145 ευρώ.

Ο Έφορος Φορολογίας έχει ολικό μηνιαίο μισθό με επιδόματα 8.996 ευρώ και καθαρό 6.145 ευρώ. Ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει ολικό μηνιαίο μισθό με επιδόματα 8.921 ευρώ και καθαρό 6.214 ευρώ.

Ο Πρόεδρος Άλλου Δικαστηρίου καθώς και ο Ανώτερος Επαρχιακός Δικαστής / Δικαστής Άλλου Δικαστηρίου έχουν ολικό μηνιαίο μισθό με επιδόματα 8.849 ευρώ και καθαρό 6.261 ευρώ.

Το Μέλος Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας έχει ολικό μηνιαίο μισθό με επιδόματα 8.511 ευρώ και καθαρό 5.547 ευρώ.

Ακολουθεί ο Υπαρχηγός Εθνικής Φρουράς που έχει ολικό μηνιαίο μισθό με επιδόματα 8.496 ευρώ και καθαρό 5.815 ευρώ.

Ο Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου έχει ολικό μηνιαίο μισθό με επιδόματα 7.915 ευρώ και καθαρό 5.210 ευρώ.

Ο Βουλευτής / Θρησκευτικός Εκπρόσωπος έχει ολικό μηνιαίο μισθό με επιδόματα 7.911 ευρώ και καθαρό 5.466 ευρώ.

Το Μέλος Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας έχει ολικό μηνιαίο μισθό με επιδόματα 7.819 ευρώ και καθαρό 5.155 ευρώ.

Οι Επίτροποι Προεδρίας, Περιβάλλοντος και Ευημερίας Ζώων, του Πολίτη, Ισότητας, Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, καθώς και ο Έφορος Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών έχουν ολικό μηνιαίο μισθό με επιδόματα 7.866 ευρώ και καθαρό μηνιαίο μισθό μετά από φορολογία 5.386 ευρώ.

Ο Πρόεδρος Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων έχει ολικό μηνιαίο μισθό με επιδόματα 7.118 ευρώ και καθαρό 5.071 ευρώ. Ο Πρόεδρος Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών έχει ολικό μηνιαίο μισθό με επιδόματα 6.539 ευρώ και καθαρό 4.696 ευρώ.

Το Μέλος Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς έχει ολικό μηνιαίο μισθό με επιδόματα 6.154 ευρώ και καθαρό 4.318 ευρώ. Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων έχει ολικό μηνιαίο μισθό με επιδόματα 6.076 ευρώ και καθαρό 4.398 ευρώ.

Ο Πρόεδρος Εφοριακού Συμβουλίου έχει ολικό μηνιαίο μισθό με επιδόματα 5.269 ευρώ και καθαρό 3.889 ευρώ.

Ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος έχει ολικό μηνιαίο μισθό με επιδόματα 5.288 ευρώ και καθαρό 3.787 ευρώ. Το Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού έχει ολικό μηνιαίο μισθό με επιδόματα 5.076 ευρώ και καθαρό 3.769 ευρώ.

Το Μέλος Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών έχει ολικό μηνιαίο μισθό με επιδόματα 5.000 ευρώ και καθαρό 3.722 ευρώ.

Ο Εκπρόσωπος Ε/Κ Πλευράς Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων έχει ολικό μηνιαίο μισθό με επιδόματα 4.970 ευρώ και καθαρό 3.603 ευρώ.

Το Μέλος Εφοριακού Συμβουλίου έχει ολικό μηνιαίο μισθό με επιδόματα 4523 ευρώ και καθαρό 3.427 ευρώ.

Ο Διευθυντής Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας έχει ολικό μηνιαίο μισθό με επιδόματα 4.420 ευρώ και καθαρό 3.267 ευρώ.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαφάνειας και της έγκαιρης ενημέρωσης του κοινού, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας προχωρεί σε τακτική αναβάθμιση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που παρέχει για τη μισθοδοσία του δημόσιου τομέα.

Μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Γενικού Λογιστηρίου (www.treasury.gov.cy), δημοσιεύονται και επικαιροποιούνται ανά εξάμηνο οι μισθολογικές απολαβές των κρατικών αξιωματούχων και των δημόσιων υπαλλήλων, περιλαμβανομένων και όσων αμείβονται με πάγιο μισθό, ανά μισθολογική κλίμακα και βαθμίδα.

Η σχετική πληροφόρηση είναι διαθέσιμη στην ενότητα «Τομείς», στην υποενότητα «Μισθολογικές Υπηρεσίες / Μισθοί» και στην επιλογή «Απολαβές Δημόσιων Υπαλλήλων και Κρατικών Αξιωματούχων», όπου παρουσιάζονται ξεχωριστά οι ισχύοντες πίνακες μισθοδοσίας για το 2026 τόσο για τους δημόσιους υπαλλήλους όσο και για τους κρατικούς αξιωματούχους.

Από το Γενικό Λογιστήριο διευκρινίζεται ότι τα ποσά των καθαρών μισθολογικών απολαβών που παρουσιάζονται βασίζονται αποκλειστικά στις θεσμικές αποκοπές. Παράλληλα, στον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος έχουν ληφθεί υπόψη οι αναθεωρημένες φορολογικές κλίμακες που τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026, χωρίς να συνυπολογίζονται τυχόν πρόσθετες εκπτώσεις, απαλλαγές ή άλλα εισοδήματα που ενδέχεται να διαφοροποιούν το τελικό καθαρό ποσό κατά περίπτωση.