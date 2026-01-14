Φιτυρής: Θα χρειαστεί 4 χρόνια η ανέγερση νέου σωφρονιστικού ιδρύματος

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος μιλούσε κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων της αρμοδιότητας της Επιτροπής, είπε μεταξύ άλλων ότι η Αστυνομία θα είναι έξω για να προλαβαίνει παρανομίες και κυρίως τα εγκλήματα της νύχτας ενώ απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων αργότερα ανέφερε πως το κυπριακό FBI «θα λειτουργήσει πολύ σύντομα».

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ προγραμματίζει συνάντηση με τον Υπουργό για τη συζήτηση διαφόρων θεμάτων.

Η Βουλευτής ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, είπε ότι ολοένα μειώνεται το αίσθημα ασφαλείας της κοινωνίας.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, απευθυνόμενος στον Υπουργό Δικαιοσύνης, είπε ότι «θα είμαστε αρωγοί στην προσπάθειά σας» και ότι «θα δώσουμε στήριξη σε όσα συμφωνούμε».

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, ζήτησε καλύτερη διαβούλευση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τη Βουλή για τα νομοσχέδια που αποστέλλονται στη Βουλή ενώ σε άλλη τοποθέτησή του ανέφερε ότι στο εξωτερικό η Αστυνομία είναι ορατή στους δρόμους, ενώ στην Κύπρο όχι.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, ανέφερε ότι το έργο του Υπουργού Δικαιοσύνης είναι πολυδιάστατο, προσθέτοντας ότι «θα στηρίξουμε τις μεγάλες σας προσπάθειες». Ο κ. Τρυφωνίδης εκτίμησε επίσης ότι θα είναι «καταστροφικό για την Αστυνομία» το να δοθεί στους αστυνομικούς το δικαίωμα να είναι υποψήφιοι στις εκλογές. Σε δηλώσεις του μετά την συνεδρία σημείωσε για το ίδιο θέμα «τα Σώματα Ασφαλείας της κατεχόμενης μας πατρίδας δεν πρέπει να πολιτικοποιούνται, γιατί στη συνέχεια θα έχουμε και το χάος αλλά και την καταστροφή».

«Τα μέλη των σωμάτων ασφαλείας δεν μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για Βουλευτή, εκτός κι αν παραιτηθούν. Δεν είναι το ίδιο με τους δημόσιους υπαλλήλους», πρόσθεσε.

Ο κ. Φυτιρής, διαβεβαίωσε τους Βουλευτές ότι θα παρευρίσκεται στη Βουλή όποτε προσκαλείται. Αναφερόμενος στις επισκέψεις του στις Κεντρικές Φυλακές από την ανάληψη των καθηκόντων του, εξήγησε ότι ήθελε να δει επί του πεδίου τι συμβαίνει στο σωφρονιστικό σύστημα και στην Αστυνομία.

«Θέλουμε να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα που έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Ως κράτος πρέπει να είμαστε ένα βήμα μπροστά για να προλαβαίνουμε καταστάσεις», τόνισε.

Σε σχέση με το κτήριο των Κεντρικών Φυλακών, είπε ότι αυτό δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του 21ου αιώνα. «Βλέπουμε με μεγάλη ευαισθησία το ζήτημα του υπερπληθυσμού των Φυλακών», πρόσθεσε.

Παράλληλα, είπε ότι έχει βρεθεί ο χώρος για ανέγερση του νέου σωφρονιστικού ιδρύματος, προσθέτοντας ότι η ανέγερσή του ενδεχομένως να διαρκέσει τέσσερα χρόνια ή και περισσότερο. Ανέφερε ακόμη ότι θα έχει διαβουλεύσεις με τους επηρεαζόμενους κατοίκους για το νέο κτήριο.

Αναφερόμενος στο αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, ο Κώστας Φυτιρής είπε ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι σε όλες τις πόλεις και σε όλες τις επαρχίες. «Η Αστυνομία θα είναι έξω για να προλαβαίνει παρανομίες και κυρίως τα εγκλήματα της νύχτας», επεσήμανε.

Απαντώντας σε ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Βουλευτή του ΔΗΣΥ, Νίκου Τορναρίτη, για το ωράριο των αστυνομικών, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι η διαχείριση των επιχειρησιακών ζητημάτων της Αστυνομίας είναι καθαρά θέμα του Αρχηγού Αστυνομίας.

Ο Βουλευτής ΔΗΣΥ, Νίκος Γεωργίου, χαιρέτισε την πρωτοβουλία για ανέγερση νέου κτηρίου των Φυλακών.

Ο Βουλευτής ΑΚΕΛ, Ανδρέας Πασιουρτίδης, εξέφρασε χαρά για τις προτεραιότητες που έχει θέσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι υπάρχουν κυκλώματα εντός των Φυλακών που πρέπει να ξηλωθούν.

Η κ. Ερωτοκρίτου, ρώτησε τον Υπουργό Δικαιοσύνης αν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο για επένδυση της Αστυνομίας στη σύγχρονη τεχνολογία, με σκοπό την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, με τον ίδιο να της απαντά ότι υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα και κονδύλια που θα βοηθήσουν την Αστυνομία να επενδύσει στη σύγχρονη τεχνολογία.

Ο Βουλευτής ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου, είπε ότι «θα στηρίξουμε όλες τις ενέργειες που αποσκοπούν στο δημόσιο συμφέρον και στη δημόσια τάξη».

Απαντώντας σε ερώτηση του κ. Ιωάννου, ο οποίος έθεσε την ανάγκη επικαιροποίησης του οργανογράμματος στην Αστυνομία, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι έχει συγκροτήσει επιτροπή για την καθιέρωση αξιόπιστων μετρήσιμων κριτηρίων για τους αστυνομικούς. «Πρέπει να μπει φραγμός στις υπέρμετρες αναρρωτικές άδειες», συμπλήρωσε.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ανέφερε ότι «κάποιος που καταδικάζεται γιατί έκανε κάποια παρανομία, πρέπει να τιμωρείται και, όταν βγαίνει από το σωφρονιστικό ίδρυμα, να είναι καλύτερος και να μπορεί να ενταχθεί στην κοινωνία».

Απαντώντας σε ερώτηση για τη δημιουργία του κυπριακού FBI, είπε ότι αυτό «θα λειτουργήσει πολύ σύντομα».

Περιγράφοντας το όραμά του για τη μοριοδότηση των αστυνομικών, ο κ. Φυτιρής εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο καθένας πρέπει να αμείβεται όχι μόνο χρηματικά αλλά και για την ανέλιξή του ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί. «Δεν μπορεί να είναι το ίδιο αυτοί που υπηρετούν στην πρώτη γραμμή με αυτούς που είναι στα γραφεία, σε υποβοηθητικές υπηρεσίες. Το ίδιο και με το σωφρονιστικό ίδρυμα. Δεν μπορεί αυτοί που είναι στις δύσκολες πτέρυγες να μοριοδοτούνται και να αμείβονται το ίδιο με αυτούς οι οποίοι είναι σε υποβοηθητικές υπηρεσίες», υπέδειξε.

Απαντώντας σε ενδεχόμενη αντίδραση της κοινωνίας της περιοχής όπου σχεδιάζεται η ανέγερση του νέου σωφρονιστικού ιδρύματος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι «άμα δουν τα πλεονεκτήματα, δεν θα αντιδράσουν, αλλά πρέπει να τους επεξηγηθούν για να καταλάβουν τι ωφελήματα θα έχουν από την κατασκευή του σωφρονιστικού ιδρύματος στην περιοχή τους». «Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι θα είναι μακριά από αστική περιοχή», πρόσθεσε.

Κληθείς να τοποθετηθεί για τις καταγγελίες για ερωτικά μηνύματα μέλους του σωφρονιστικού ιδρύματος, είπε ότι εάν χρειάζεται να διερευνηθεί κάποια πληροφορία, θα διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές. Σημειώνοντας ότι έχει πάρει αρκετά μηνύματα για το συγκεκριμένο θέμα και για άλλα θέματα, είπε ότι τα μεταφέρει στις αρμόδιες αρχές. «Έτσι πρέπει να λειτουργεί το κράτος, ο καθένας να κάνει τη δουλειά που πρέπει με βάση τους κανονισμούς που προβλέπουν την ύπαρξη και την αρμοδιότητά του», κατέληξε.