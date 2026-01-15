Πέθανε η πριγκίπισσα Ειρήνη αδελφή της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας

Η πριγκίπισσα πέθανε στη Μαδρίτη λόγω επιπλοκών στην υγεία της, η οποία είχε επιδεινωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

«Οι Αυτού Μεγαλειότητες ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα και η Αυτού Μεγαλειότητα η Βασίλισσα Σοφία με λύπη ανακοινώνουν τον θάνατο της Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας Πριγκίπισσας Ειρήνης της Ελλάδας στις 11:40 π.μ. σήμερα στο Παλάτι Θαρζουέλα στη Μαδρίτη», ανέφερε το δελτίο τύπου.

Μάλιστα η βασίλισσα Σοφία είχε πρόσφατα ακυρώσει τις υποχρεώσεις της λόγω της επιδεινούμενης υγείας της αδελφής της.

Η υγεία της πριγκίπισσας Ειρήνης επιδεινώθηκε ραγδαία πριν από λίγους μήνες. Μέχρι τις αρχές του 2025, η πριγκίπισσα, η οποία ήδη χρησιμοποιούσε αναπηρικό αμαξίδιο, συνόδευε την αδερφή της, βασίλισσα Σοφία, σε κάθε είδους εκδηλώσεις και υποχρεώσεις. Η τελευταία της δημόσια εμφάνιση ήταν τον Φεβρουάριο του 2025, όταν ταξίδεψε στην Αθήνα για τον γάμο του ανιψιού της, πρίγκιπα Νικολάου, με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη.

Γεννημένη στη Νότια Αφρική στις 11 Μαΐου 1942, κατά τη διάρκεια μιας από τις πρώτες περιόδους εξορίας της οικογένειας, πάτησε για πρώτη φορά το πόδι της σε ελληνικό έδαφος σε ηλικία τεσσάρων ετών. Παρέμεινε εκεί μέχρι την ηλικία των δέκα ετών, όταν εισήλθε στο γερμανικό οικοτροφείο στο Σάλεμ, όπου σπούδασε με τα αδέλφια της και τον ξάδερφό της, πρίγκιπα Φίλιππο, Δούκα του Εδιμβούργου.

Για αρκετά χρόνια ζούσε για αρκετούς μήνες τον χρόνο στην Ελλάδα μέχρι το 2018, όπου απέκτησε την ισπανική υπηκοότητα και αποκήρυξε την ελληνική, ζώντας μόνιμα πλέον στην Ισπανία.

Με τον θάνατό της η βασίλισσα Σοφία χάνει την αδερφή της και στενότερη έμπιστη φίλη της, καθώς η Ειρήνη μετακόμισε στο Παλάτι Ζαρθουέλα το 1981 μετά τον θάνατο της μητέρας της βασίλισσας Φρειδερίκης.