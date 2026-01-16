Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επιδείνωση του καιρού από το Σάββατο - Ολες οι λεπτομέρειες

 16.01.2026 - 14:02
Επιδείνωση του καιρού από το Σάββατο - Ολες οι λεπτομέρειες

Επιδείνωση του καιρού, με βροχές από αύριο Σάββατο αλλά και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας μέχρι τη Δευτέρα, προβλέπει η το Τμήμα Μετεωρολογίας Κύπρου, με δηλώσεις στο ΚΥΠΕ του Λειτουργού Παναγιώτη Λίγγη.

Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ, πώς θα είναι ο καιρός τις επόμενες μέρες, ο κ. Λίγγης είπε πως από σήμερα το απόγευμα θα ξεκινήσουν σιγά σιγά κάποια φαινόμενα στο ορεινά και δυτικά.

Όπως είπε, από το βράδυ θα σημειωθούν κάποιες μεμονωμένες βροχές στα ορεινά και στο δυτικό μισό του νησιού.

Το Σάββατο, είπε, η μέρα θα ξεκινήσει με μεμονωμένα φαινόμενα βροχών και πάλι κυρίως δυτικά και βόρεια, και σιγά σιγά το απόγευμα κυρίως και το βράδυ από μεμονωμένα τα φαινόμενα εξελίσσονται σε τοπικές βροχές. Το βράδυ του Σαββάτου και ως το πρωί της Κυριακής αναμένονται βροχές σε περισσότερες περιοχές.

Γενικά αναμένονται τη νύχτα του Σαββάτου και ως το πρωί της Κυριακής περισσότερα φαινόμενα παραπάνω περιοχές, ενώ λόγω του γεγονότος πως θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία, αναμένεται χιονόπτωση στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, μετά το μεσημέρι, όπως είπε ο κ. Λίγγης, αναμένεται να εξασθενήσουν τα φαινόμενα και θα συνεχίσει η πτώση της θερμοκρασίας, η οποία τη Δευτέρα αναμένεται να πέσει κατά 5 περίπου βαθμούς Κελσίου σε σχέση με σήμερα.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Λίγγης είπε πως η μέση κανονική θερμοκρασία για την εποχή είναι γύρω στους 16 βαθμούς, όσοι περίπου θα κυμανθεί σήμερα κι αύριο.

Ερωτηθείς αν αναμένονται σημαντικές βροχές το επόμενο διήμερο, ο κ. Λίγγης είπε πως από το Σάββατο το απόγευμα μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής, θα υπάρξουν τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές αλλά και ενδεχομένως μεμονωμένες σύντομες καταιγίδες.

ΔΗΣΥ: Μονόδρομος η αφαίρεση Σύκα από το ψηφοδέλτιο – Τα επόμενα βήματα

ΔΗΣΥ: Μονόδρομος η αφαίρεση Σύκα από το ψηφοδέλτιο – Τα επόμενα βήματα

Η ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου για άρση της βουλευτικής ασυλίας του βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού Νίκου Σύκα, για σκοπούς αστυνομικής ανάκρισης, σε σχέση με τις καταγγελίες της συντρόφου του για ξυλοδαρμό, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην Αθήνα, φαίνεται να κλείνει οριστικά ένα κρίσιμο κεφάλαιο για την ηγεσία του κόμματος, καθιστώντας πλέον μονόδρομο την αφαίρεσή του βουλευτή, από το ψηφοδέλτιο των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών.

