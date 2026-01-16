Επιδείνωση του καιρού από το Σάββατο - Ολες οι λεπτομέρειες

Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ, πώς θα είναι ο καιρός τις επόμενες μέρες, ο κ. Λίγγης είπε πως από σήμερα το απόγευμα θα ξεκινήσουν σιγά σιγά κάποια φαινόμενα στο ορεινά και δυτικά.

Όπως είπε, από το βράδυ θα σημειωθούν κάποιες μεμονωμένες βροχές στα ορεινά και στο δυτικό μισό του νησιού.

Το Σάββατο, είπε, η μέρα θα ξεκινήσει με μεμονωμένα φαινόμενα βροχών και πάλι κυρίως δυτικά και βόρεια, και σιγά σιγά το απόγευμα κυρίως και το βράδυ από μεμονωμένα τα φαινόμενα εξελίσσονται σε τοπικές βροχές. Το βράδυ του Σαββάτου και ως το πρωί της Κυριακής αναμένονται βροχές σε περισσότερες περιοχές.

Γενικά αναμένονται τη νύχτα του Σαββάτου και ως το πρωί της Κυριακής περισσότερα φαινόμενα παραπάνω περιοχές, ενώ λόγω του γεγονότος πως θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία, αναμένεται χιονόπτωση στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, μετά το μεσημέρι, όπως είπε ο κ. Λίγγης, αναμένεται να εξασθενήσουν τα φαινόμενα και θα συνεχίσει η πτώση της θερμοκρασίας, η οποία τη Δευτέρα αναμένεται να πέσει κατά 5 περίπου βαθμούς Κελσίου σε σχέση με σήμερα.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Λίγγης είπε πως η μέση κανονική θερμοκρασία για την εποχή είναι γύρω στους 16 βαθμούς, όσοι περίπου θα κυμανθεί σήμερα κι αύριο.

Ερωτηθείς αν αναμένονται σημαντικές βροχές το επόμενο διήμερο, ο κ. Λίγγης είπε πως από το Σάββατο το απόγευμα μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής, θα υπάρξουν τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές αλλά και ενδεχομένως μεμονωμένες σύντομες καταιγίδες.