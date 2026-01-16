Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Δεν πίστευαν αυτό που έβλεπαν» – Οι Επίτροποι περπάτησαν στην Πράσινη Γραμμή και κατάλαβαν

 16.01.2026 - 14:15
«Δεν πίστευαν αυτό που έβλεπαν» – Οι Επίτροποι περπάτησαν στην Πράσινη Γραμμή και κατάλαβαν

Τη σημασία της ξενάγησης του Κολεγίου των Επιτρόπων κατά μήκος της πράσινης γραμμής στη Λευκωσία για να καταλάβουν το μέγεθος του προβλήματος και τι σημαίνει μια Ευρωπαϊκή χώρα να έχει μοιρασμένη πρωτεύουσα, επεσήμαναν οι Ευρωπαίοι Επίτροποι Κώστας Καδής και Απόστολος Τζιτζικώστας.

Τα μέλη του Κολεγίου των Επιτρόπων, οι οποίοι πραγματοποίησαν διήμερη επίσκεψη στην Κύπρο για την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, επισκέφθηκαν το πρωί της Παρασκευής την παλιά Λευκωσία και ξεναγήθηκαν κατά μήκος της πράσινης γραμμής, από την ξεναγό Τιτίνα Λοϊζίδου.

Οι Επίτροποι, συνοδευόμενοι από την Υφυπουργό για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένα Ραουνά, τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο και άλλα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, περπάτησαν, μεταξύ άλλων, κατά μήκος του Οδού Ληδήνης όπου υπάρχει έκθεση φωτογραφίας του ΓΤΠ σχετικά με την Τουρκική εισβολή. Η ξενάγηση ξεκίνησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο και κατέληξε στην οδό Διονυσίου, έξω από το Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης και την Επιχειρηματικής Δράσης, όπου η χορωδία του μουσικού σχολείου Λευκωσίας του Παγκύπριου Γυμνασίου τραγούδησε τραγούδια στην Κυπριακή διάλεκτο και συγκεκριμένα το «Αγιά Μαρίνα τζιαι Τζιυρά» και το «Το Γιασεμί».

Ακολούθως, προσφέρθηκε στους Επιτρόπους κυπριακός καφές αλλά και ζιβανία και παραδοσιακά εδέσματα όπως χαλούμι, αναρή, χοιρομέρι, πισίες, λουκούμι, σουτζούκος και σύκα παστά.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους τι συναισθήματα έχει ακούσει να εκφράζουν οι συνάδελφοί του κατά την ξενάγηση, ο Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών, Κώστας Καδής σημείωσε ότι η περιδιάβαση στην Πράσινη Γραμμή «χαράχτηκε πολύ έντονα στη μνήμη και στο μυαλό» των συναδέλφων του. «Βλέπουν στην πράξη τι συμβαίνει στην Κύπρο, τι σημαίνει να ζεις σε μια μοιρασμένη πατρίδα, τι σημαίνει μια Ευρωπαϊκή χώρα να έχει μοιρασμένη πρωτεύουσα», είπε.

Σύμφωνα με τον κ. Καδή, οι Επίτροποι «βίωσαν μέσα από τις φωτογραφίες που είδαν το δράμα του Κυπριακού Ελληνισμού και της Κύπρου γενικότερα και νομίζω φεύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις από την Κύπρο, αλλά και με μια πιο ξεκάθαρη εικόνα ως προς το τι σημαίνει κατοχή και μοιρασμένη πατρίδα».

«Θα έλεγα ότι δεν πίστευαν αυτά που έβλεπαν, δηλαδή δεν πίστευαν πόσο έντονα είναι αυτά που βίωσε ο κόσμος εδώ στην Κύπρο», είπε.

Συνεχάρη την κυβέρνηση «για την εξαιρετική, θα έλεγα άψογη», οργάνωση της επίσκεψης του Κολεγίου των Επιτρόπων στην Κύπρο.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, ερωτηθείς για τις εντυπώσεις των συναδέλφων του από τη ξενάγηση, συνεχάρη την Κυπριακή Κυβέρνηση και την Κυπριακή Προεδρία που επέλεξε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Κολεγίου των Επιτρόπων να φέρει την Πρόεδρο και όλους στους Επιτρόπους, να επισκεφθούν την Πράσινη Γραμμή. «Κι αυτό για δύο λόγους: πρώτο για να εκπέμψουμε ένα ηχηρό και ισχυρό μήνυμα ότι θα δώσουμε ο καθένας αγώνα και μάχη μέχρις ότου πετύχουμε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση για την Κύπρο μας», είπε.

Και δεύτερον, συνέχισε, «για να καταλάβουν όλοι καλά ότι αυτή τη στιγμή, το 2026, υπάρχει ακόμα ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο βρίσκεται υπό κατοχή». «Αυτό είναι απαράδεκτο και οφείλουμε όλοι να παλέψουμε με ό,τι δυνάμεις έχουμε για να το πετύχουμε. Να πετύχουμε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση», πρόσθεσε.

Ο κ. Τζιτζικώστας σημείωσε ακόμη ότι το επόμενο εξάμηνο «είναι ένα πολύ σημαντικό εξάμηνο για την Κύπρο μας». «Είμαι βέβαιος ότι η Κυπριακή Προεδρία θα στεφθεί με επιτυχία και είναι και μια ευκαιρία κατά διάρκεια αυτού του εξάμηνου να αναδείξουμε και αυτό το πολύ σημαντικό μήνυμα και πρόβλημα για όλη την Ευρώπη», είπε, σημειώνοντας ότι η Κύπρος, για τους επόμενους έξι μήνες θα είναι στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης.

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι αυτό που έχουν δει οι Επίτροποι κατά την ξενάγηση θα βοηθήσει, ώστε η ΕΕ να ασκήσει περισσότερη πίεση για επίλυση του Κυπριακού, ο κ. Τζιτζικώστας είπε «είμαι βέβαιος γιατί, πιστέψτε με, μιλώντας μαζί τους, κανείς δεν είχε καταλάβει το μέγεθος του προβλήματος».

«Είναι τελείως διαφορετικό να το βλέπεις στις ειδήσεις, να το διαβάζεις στις εφημερίδες ή στα ιστορικά βιβλία και τελείως διαφορετικό να επισκέπτεσαι ένα σημείο όπου ουσιαστικά χωρίζεται μια πόλη, χωρίζεται μια χώρα, χωρίζεται ένα νησί», επισήμανε. Αυτό, από μόνο του, συνιστά μια μεγάλη επιτυχία της Κυπριακής Προεδρίας, είπε.

Σημειώνεται ότι η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε επισκεφθεί χθες την Πράσινη Γραμμή συνοδευόμενη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, η κ. φον ντερ Λάϊεν ανέφερε στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ότι η επίσκεψη και περιήγηση κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής ήταν «πολύ διαφωτιστική».

Τα μέλη του Κολεγίου θα αναχωρήσουν από την Κύπρο την Παρασκευή.

Τα μέλη του Κολεγίου θα αναχωρήσουν από την Κύπρο την Παρασκευή.

 

 

