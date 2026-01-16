Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απαντά στις καταγγελίες πολιτών ο ΕΟΑ Πάφου: «Καμία αλλοίωση στο πόσιμο νερό»

 16.01.2026 - 13:44
Απαντά στις καταγγελίες πολιτών ο ΕΟΑ Πάφου: «Καμία αλλοίωση στο πόσιμο νερό»

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, μετά από παράπονα που διατυπώθηκαν το τελευταίο διάστημα από πολίτες για οσμή στο πόσιμο νερό σε διάφορες περιοχές της επαρχίας Πάφου, λέγοντας πως κρίθηκε ως «άριστης ποιότητας» κατόπιν ελέγχων.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο κ. Πιττοκοπίτης, αμέσως μετά την υποβολή των παραπόνων ο ΕΟΑ Πάφου προχώρησε σε ενδελεχείς ελέγχους τόσο στις υδατοδεξαμενές όσο και στο υδρευτικό δίκτυο που τροφοδοτεί τις συγκεκριμένες περιοχές. Από τους ελέγχους αυτούς «δεν προέκυψε οποιοδήποτε πρόβλημα, ενώ το νερό κρίθηκε άριστης ποιότητας και απολύτως κατάλληλο για κατανάλωση».

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου, πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά παραπόνων, τα οποία ωστόσο αντιμετωπίστηκαν με τη δέουσα σοβαρότητα. «Έγιναν έλεγχοι τόσο στις υδατοδεξαμενές όσο και σε σημεία του δικτύου που υδροδοτούνται από αυτές, χωρίς να εντοπιστεί οτιδήποτε ανησυχητικό», ανέφερε.

Ο κ. Πιττοκοπίτης διευκρίνισε ότι οι σχετικές αναλύσεις δεν κατέδειξαν οποιαδήποτε αλλοίωση ούτε στην οσμή, ούτε στο χρώμα, ούτε στη χημική και μικροβιολογική σύσταση του νερού, γεγονός που επιβεβαιώνει, όπως είπε, την υψηλή ποιότητά του.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου είπε ότι ο Οργανισμός θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση, προκειμένου να διασφαλίζεται σε μόνιμη βάση η ποιότητα του πόσιμου νερού και να αντιμετωπίζεται άμεσα οποιοδήποτε ζήτημα ενδεχομένως προκύψει.

«Η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για τον ΕΟΑ Πάφου», κατέληξε, καλώντας το κοινό να επικοινωνεί με τον Οργανισμό σε περίπτωση που παρατηρηθεί οτιδήποτε ασυνήθιστο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

