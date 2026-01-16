Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανείπωτη θλίψη στον ΑΠΟΕΛ: «Έφυγε» από τη ζωή ο Γιώργος Φαίδωνος

 16.01.2026 - 13:52
Ο κυπριακός μπασκετικός αθλητισμός «βυθίστηκε» στη θλίψη, καθώς απεβίωσε πρόωρα από τη ζωή ο προπονητής του καλαθοσφαιρικού ΑΠΟΕΛ της επίλεκτης κατηγορίας U-18, Γιώργος Φαίδωνος.

Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, ανάρτηση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, «η είδηση έπεσε σαν κεραυνός στον χώρο της κυπριακής καλαθοσφαίρισης και στην ευρύτερη οικογένεια του ΑΠΟΕΛ. Ο Γιώργος Φαίδωνος έφυγε αιφνίδια από τη ζωή από ανακοπή καρδιάς, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό, αλλά και μια βαριά παρακαταθήκη ήθους, προσφοράς και αγάπης για το άθλημα».

Η συλλυπητήρια ανάρτηση της ΚΟΚ για τον αιφνίδιο χαμό του, Γιώργου Φαίδωνος:

«Με βαθιά οδύνη και συγκλονισμό πληροφορηθήκαμε την απώλεια του Γιώργου Φαίδωνος, προπονητή της ομάδας U18 του ΑΠΟΕΛ.

Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός στον χώρο της κυπριακής καλαθοσφαίρισης και στην ευρύτερη οικογένεια του ΑΠΟΕΛ. Ο Γιώργος Φαίδωνος έφυγε αιφνίδια από τη ζωή από ανακοπή καρδιάς, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό, αλλά και μια βαριά παρακαταθήκη ήθους, προσφοράς και αγάπης για το άθλημα.

Στα γήπεδα όπου υπηρέτησε με πάθος και αξιοπρέπεια, θα μείνει για πάντα η παρουσία του: ένας άνθρωπος που στάθηκε δίπλα στα παιδιά, τα καθοδήγησε, τα ενέπνευσε και τα δίδαξε όχι μόνο μπάσκετ, αλλά αξίες ζωής. Η μπασκετική μας κοινότητα είναι σήμερα σοκαρισμένη και βαθιά λυπημένη.

Το Cyprus Basket εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του, καθώς και σε όλη την οικογένεια του ΑΠΟΕΛ.

Καλό ταξίδι, κόουτς. Η μνήμη σου θα παραμείνει ζωντανή στα παρκέ και στις καρδιές όλων μας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει».

 

 

 
 
 
