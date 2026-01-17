Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineVideo: Ο πιο χαζός ληστής: Ανέβαζε βίντεο με το πρόσωπό του και συνελήφθη
LIKE ONLINE

Video: Ο πιο χαζός ληστής: Ανέβαζε βίντεο με το πρόσωπό του και συνελήφθη

 17.01.2026 - 20:32
Video: Ο πιο χαζός ληστής: Ανέβαζε βίντεο με το πρόσωπό του και συνελήφθη

Υπάρχουν ληστές με σχέδιο και μυστικότητα, αλλά υπάρχουν κι εκείνοι που ξεπερνούν κάθε όριο ανοησίας. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει ο Hamza Ghafoor, που διεκδικεί επάξια τον τίτλο του «πιο χαζού ληστή στη Βρετανία».

Ο 22χρονος έλυσε μόνος του το μυστήριο γύρω από τις κλοπές και διαρρήξεις στο νότιο Λάνκασαϊρ τον Νοέμβριο του 2023, δίνοντας στην αστυνομία όλα τα στοιχεία που χρειαζόταν.

Τα βίντεο που τον «έκαψαν»: BMW, μετρητά και… η φάτσα του
Ο Ghafoor δεν περιοριζόταν στο να καταγράφει τη λεία του, είτε επρόκειτο για μια πανάκριβη BMW είτε για πάκους μετρητών, αλλά φρόντιζε να εμφανίζεται ο ίδιος στα βίντεο.

Ανέβαζε μικρά κλιπ με το πρόσωπό του, την ώρα που προετοιμαζόταν για τα χτυπήματα που θα ακολουθούσαν, μετατρέποντας τις εγκληματικές του ενέργειες σε προσωπικό social media show.

Όταν το κινητό του έπεσε τελικά στα χέρια της αστυνομίας, οι αρχές βρήκαν ακριβώς ό,τι χρειάζονταν, τα βίντεο, πρόσωπα, αντικείμενα και αποδείξεις. Το υλικό στάθηκε αρκετό για να καταδικαστεί ο αδέξιος ληστής σε φυλάκιση έξι ετών, μαζί με τους συνεργούς του, κλείνοντας με τον πιο απλό τρόπο μια υπόθεση που δεν χρειάστηκε ιδιαίτερη έρευνα.

 
ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κηδεία Βασιλείου: Έτσι θα λειτουργήσουν σήμερα τα καταστήματα και οι υπεραγορές λόγω της δημόσιας αργίας
Νοσηλεύτρια στη Φλόριντα καταδικάστηκε για σεξουαλική κακοποίηση του 15χρονου θετού γιου της - Τους έπιασε στα πράσα ο πατέρας του αγοριού
Πέθανε η Ανθούλλα Φρίξου Γιάγκου: Πότε θα γίνει η κηδεία - «Καλό Ταξίδι» - Δείτε φωτογραφία
Από τα «Χρυσά Διαβατήρια» το 2020 στο Videogate του 2026 - Η Κύπρος ενώπιον της «ανοσίας στο σκάνδαλο»
Στις φλόγες μάντρα αυτοκινήτων - Παρανάλωμα του πυρός αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, οχήματα golf και jetski
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 17 Ιανουαρίου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Υπ. Δικαιοσύνης: «Φατρίες ανταγωνίζονται μεταξύ τους... δεν είναι κουμπί που το ανεβάζω-κατεβάζω»

 17.01.2026 - 20:06
Επόμενο άρθρο

Έριξαν μολότοφ κατά οικίας: Βλέπουν διαφορές με την κόρη του ιδιοκτήτη οι Αρχές, ένταλμα σύλληψης για δύο ανήλικους

 17.01.2026 - 21:00
Υπ. Δικαιοσύνης: «Φατρίες ανταγωνίζονται μεταξύ τους... δεν είναι κουμπί που το ανεβάζω-κατεβάζω»

Υπ. Δικαιοσύνης: «Φατρίες ανταγωνίζονται μεταξύ τους... δεν είναι κουμπί που το ανεβάζω-κατεβάζω»

"Κράτος και κοινωνία να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να πατάξουμε το έγκλημα" ανέφερε το βράδυ του Σαββάτου από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας σε δηλώσεις του ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κώστας Φυτιρής, με αφορμή το σοβαρό επεισόδιο πυροβολισμών που έγινε το απόγευμα στην Λάρνακα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Υπ. Δικαιοσύνης: «Φατρίες ανταγωνίζονται μεταξύ τους... δεν είναι κουμπί που το ανεβάζω-κατεβάζω»

Υπ. Δικαιοσύνης: «Φατρίες ανταγωνίζονται μεταξύ τους... δεν είναι κουμπί που το ανεβάζω-κατεβάζω»

  •  17.01.2026 - 20:06
Video: Καρέ-καρέ η άγρια συμπλοκή με τσεκούρια και λοστούς στη Λάρνακα - Προχωρά με εντάλματα σύλληψης η Αστυνομία

Video: Καρέ-καρέ η άγρια συμπλοκή με τσεκούρια και λοστούς στη Λάρνακα - Προχωρά με εντάλματα σύλληψης η Αστυνομία

  •  17.01.2026 - 17:53
Καταδικάζει το σοβαρό επεισόδιο στη Λάρνακα ο Βύρας - «Απαράδεκτο και ανησυχητικό γεγονός»

Καταδικάζει το σοβαρό επεισόδιο στη Λάρνακα ο Βύρας - «Απαράδεκτο και ανησυχητικό γεγονός»

  •  17.01.2026 - 19:24
«Άνδρας επιφανής, ενάρετος και ωφέλιμος ο Γιώργος Βασιλείου» - Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον πρώην Πρόεδρο

«Άνδρας επιφανής, ενάρετος και ωφέλιμος ο Γιώργος Βασιλείου» - Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον πρώην Πρόεδρο

  •  17.01.2026 - 15:22
Έριξαν μολότοφ κατά οικίας: Βλέπουν διαφορές με την κόρη του ιδιοκτήτη οι Αρχές, ένταλμα σύλληψης για δύο ανήλικους

Έριξαν μολότοφ κατά οικίας: Βλέπουν διαφορές με την κόρη του ιδιοκτήτη οι Αρχές, ένταλμα σύλληψης για δύο ανήλικους

  •  17.01.2026 - 21:00
Έξτρα δασμοί 10%+15% από τον Τραμπ στις οκτώ χώρες που έστειλαν στρατιωτικούς στη Γροιλανδία

Έξτρα δασμοί 10%+15% από τον Τραμπ στις οκτώ χώρες που έστειλαν στρατιωτικούς στη Γροιλανδία

  •  17.01.2026 - 19:03
Video: «Ε λεβέντη τι κάμνεις δαμέ;» - Έπιασε οπαδό να κάνει γκράφιτι και κατέβηκε από το όχημά του ο Φαίδωνας Φαίδωνος

Video: «Ε λεβέντη τι κάμνεις δαμέ;» - Έπιασε οπαδό να κάνει γκράφιτι και κατέβηκε από το όχημά του ο Φαίδωνας Φαίδωνος

  •  17.01.2026 - 17:30
Video: Κουκουλοφόροι κατέβασαν από το όχημα ζευγάρι στη Λεμεσό - Η «απαγωγή» έγινε ανθοδέσμη και άρχισαν τα... κλάματα

Video: Κουκουλοφόροι κατέβασαν από το όχημα ζευγάρι στη Λεμεσό - Η «απαγωγή» έγινε ανθοδέσμη και άρχισαν τα... κλάματα

  •  17.01.2026 - 14:39

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα