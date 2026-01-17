Video: Ο πιο χαζός ληστής: Ανέβαζε βίντεο με το πρόσωπό του και συνελήφθη

Ο 22χρονος έλυσε μόνος του το μυστήριο γύρω από τις κλοπές και διαρρήξεις στο νότιο Λάνκασαϊρ τον Νοέμβριο του 2023, δίνοντας στην αστυνομία όλα τα στοιχεία που χρειαζόταν.

Τα βίντεο που τον «έκαψαν»: BMW, μετρητά και… η φάτσα του

Ο Ghafoor δεν περιοριζόταν στο να καταγράφει τη λεία του, είτε επρόκειτο για μια πανάκριβη BMW είτε για πάκους μετρητών, αλλά φρόντιζε να εμφανίζεται ο ίδιος στα βίντεο.

Ανέβαζε μικρά κλιπ με το πρόσωπό του, την ώρα που προετοιμαζόταν για τα χτυπήματα που θα ακολουθούσαν, μετατρέποντας τις εγκληματικές του ενέργειες σε προσωπικό social media show.

Όταν το κινητό του έπεσε τελικά στα χέρια της αστυνομίας, οι αρχές βρήκαν ακριβώς ό,τι χρειάζονταν, τα βίντεο, πρόσωπα, αντικείμενα και αποδείξεις. Το υλικό στάθηκε αρκετό για να καταδικαστεί ο αδέξιος ληστής σε φυλάκιση έξι ετών, μαζί με τους συνεργούς του, κλείνοντας με τον πιο απλό τρόπο μια υπόθεση που δεν χρειάστηκε ιδιαίτερη έρευνα.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr