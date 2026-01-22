Γυναίκα σώθηκε την τελευταία στιγμή από ορμητικό χείμαρρο στην Ελλάδα, δείτε βίντεο

Η δραματική στιγμή της διάσωσης

Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο που κυκλοφορούν, η γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει πεζή δρόμο που είχε μετατραπεί σε χείμαρρο. Τα νερά είχαν φουσκώσει επικίνδυνα και απειλούσαν να την παρασύρουν.

Την κρίσιμη στιγμή, δύο άνδρες έπεσαν μέσα στα ορμητικά νερά, ρισκάροντας τη ζωή τους, και κατάφεραν να την τραβήξουν από τα χέρια και να τη βγάλουν σε ασφαλές σημείο, αποτρέποντας την παράσυρσή της.





Πλημμυρισμένοι δρόμοι και επικίνδυνες συνθήκες Η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε ολόκληρη την περιοχή της Άνω Γλυφάδας. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, με το νερό να παρασύρει αυτοκίνητα, κάδους απορριμμάτων και αντικείμενα, δημιουργώντας εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για πεζούς και οδηγούς.



Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από την οδό Ανθέων, όπου η ένταση της ροής αποτυπώνει το μέγεθος των φαινομένων.







Σε ένα από αυτά φαίνεται η στιγμή, που ένας κάδος με σκουπίδια πέφτει με φόρα στο πίσω μέρος ενός παρκαρισμένου αυτοκινήτου. Στη συνέχεια το αμάξι παρασύρεται κι αυτό από τα νερά, με αποτέλεσμα να αρχίζει μια τρελή πορεία προς τα κάτω, καθώς χτυπάει κι ένα άλλο αυτοκίνητο.



Μάλιστα, αρχικά παρασυρόμενο από τη ροή των υδάτων σταματά πάνω σε θάμνο που βρίσκεται στη νησίδα, όμως τα νερά είναι τόσο ορμητικά που το παρασύρουν.



Σε άλλο βίντεο, φαίνεται η κατάσταση στον δρόμο να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς στο οδόστρωμα υπάρχουν και φερτά υλικά.







Έκκληση για αποφυγή μετακινήσεων Οι Αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να μην επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους, ακόμη και πεζοί, καθώς ο κίνδυνος παράσυρσης είναι εξαιρετικά υψηλός.



Η κακοκαιρία παραμένει σε εξέλιξη, ενώ οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

