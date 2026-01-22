Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα σώθηκε την τελευταία στιγμή από ορμητικό χείμαρρο στην Ελλάδα, δείτε βίντεο

 22.01.2026 - 08:34
Γυναίκα σώθηκε την τελευταία στιγμή από ορμητικό χείμαρρο στην Ελλάδα, δείτε βίντεο

Σκηνές ακραίου κινδύνου εκτυλίχθηκαν στην Άνω Γλυφάδα, όπου η σφοδρή και πολύωρη κακοκαιρία μετέτρεψε τους δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, μία γυναίκα σώθηκε την τελευταία στιγμή χάρη στην αυτοθυσία δύο ανδρών, την ώρα που λίγα τετράγωνα πιο πέρα μία άλλη γυναίκα παρασύρθηκε από τα νερά και έχασε τη ζωή της.

Η δραματική στιγμή της διάσωσης
Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο που κυκλοφορούν, η γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει πεζή δρόμο που είχε μετατραπεί σε χείμαρρο. Τα νερά είχαν φουσκώσει επικίνδυνα και απειλούσαν να την παρασύρουν.



Σε ένα από αυτά φαίνεται η στιγμή, που ένας κάδος με σκουπίδια πέφτει με φόρα στο πίσω μέρος ενός παρκαρισμένου αυτοκινήτου. Στη συνέχεια το αμάξι παρασύρεται κι αυτό από τα νερά, με αποτέλεσμα να αρχίζει μια τρελή πορεία προς τα κάτω, καθώς χτυπάει κι ένα άλλο αυτοκίνητο.

Μάλιστα, αρχικά παρασυρόμενο από τη ροή των υδάτων σταματά πάνω σε θάμνο που βρίσκεται στη νησίδα, όμως τα νερά είναι τόσο ορμητικά που το παρασύρουν.

 


Σε άλλο βίντεο, φαίνεται η κατάσταση στον δρόμο να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς στο οδόστρωμα υπάρχουν και φερτά υλικά.



Έκκληση για αποφυγή μετακινήσεων

Οι Αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να μην επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους, ακόμη και πεζοί, καθώς ο κίνδυνος παράσυρσης είναι εξαιρετικά υψηλός.

Η κακοκαιρία παραμένει σε εξέλιξη, ενώ οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

