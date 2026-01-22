Annie Alexui: «Αυτοί που με κατήγγειλαν φοβούνται να με αντιμετωπίσουν» - Όσα καταλογίζει σε Δήμαρχο – Προανήγγειλε αποκαλύψεις

Από την πλευρά της, μέσω αναρτήσεων, η Ιωάννα Φωτίου απαντά και προαναγγέλλει περαιτέρω αποκαλύψεις.

Συγκεκριμένα, σε νεότερη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι, «η Αστυνομία με παρουσιάζει ως την μεγαλύτερη εγκληματία που πέρασε ποτέ από την Κύπρο» και προσθέτει πως, «αυτοί που με κατήγγειλαν είναι επικίνδυνοι και φοβούνται να με αντιμετωπίσουν».

Ανάμεσα σε αρκετά ονόματα, αναφέρει και Δήμαρχο, ως ένα από τα άτομα που κρύβονται πίσω από την καταγγελία εναντίον της.

Όπως ισχυρίζεται η Annie Alexui, έχει στην κατοχή της στοιχεία και καταθέσεις της συζύγου του Δημάρχου.

Δείτε την ανάρτηση: