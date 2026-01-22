Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Annie Alexui: «Αυτοί που με κατήγγειλαν φοβούνται να με αντιμετωπίσουν» - Όσα καταλογίζει σε Δήμαρχο – Προανήγγειλε αποκαλύψεις

 22.01.2026 - 13:44
Annie Alexui: «Αυτοί που με κατήγγειλαν φοβούνται να με αντιμετωπίσουν» - Όσα καταλογίζει σε Δήμαρχο – Προανήγγειλε αποκαλύψεις

Έντονη είναι η παρουσία και η δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, της Ιωάννας Φωτίου, γνωστής στο διαδίκτυο ως Annie Alexui η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο καταγγελιών από πολιτικά και αστυνομικά πρόσωπα για δυσφήμιση, με τις αρχές να κάνουν λόγο για σοβαρά αδικήματα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Προκαλεί Φαίδωνα ο Βέργας και επικαλείται Annie: «Σιωπούσα και σε ανεχόμουν….Απέδειξε ότι είσαι καθαρός»

Από την πλευρά της, μέσω αναρτήσεων, η Ιωάννα Φωτίου απαντά και προαναγγέλλει περαιτέρω αποκαλύψεις.

Συγκεκριμένα, σε νεότερη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι, «η Αστυνομία με παρουσιάζει ως την μεγαλύτερη εγκληματία που πέρασε ποτέ από την Κύπρο» και προσθέτει πως, «αυτοί που με κατήγγειλαν είναι επικίνδυνοι και φοβούνται να με αντιμετωπίσουν».

Ανάμεσα σε αρκετά ονόματα, αναφέρει και Δήμαρχο, ως ένα από τα άτομα που κρύβονται πίσω από την καταγγελία εναντίον της.

Όπως ισχυρίζεται η Annie Alexui, έχει στην κατοχή της στοιχεία και καταθέσεις της συζύγου του Δημάρχου.

Δείτε την ανάρτηση: 

