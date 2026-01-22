Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συναγερμός για ψευδή SMS στο όνομα του ΓεΣΥ – Προειδοποιούν ΟΑΥ και Αστυνομία

 22.01.2026 - 17:41
Ιδιαίτερα προσεκτικοί καλούνται να είναι οι δικαιούχοι του ΓεΣΥ, καθώς συνεχίζονται τα περιστατικά αποστολής ψευδών και κακόβουλων γραπτών μηνυμάτων (SMS) που εμφανίζονται παραπλανητικά ως προερχόμενα από το Γενικό Σύστημα Υγείας.

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), σε συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου, προειδοποιεί ότι τα μηνύματα αυτά χρησιμοποιούν το όνομα GESY και καλούν τους πολίτες να ακολουθήσουν ηλεκτρονικό σύνδεσμο για δήθεν «διόρθωση προσωπικών στοιχείων». Όπως τονίζεται κατηγορηματικά, ο ΟΑΥ και το ΓεΣΥ δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τα συγκεκριμένα μηνύματα.

Ο ΟΑΥ υπογραμμίζει ότι ποτέ δεν ζητά μέσω SMS κωδικούς πρόσβασης, στοιχεία σύνδεσης, πληροφορίες πληρωμών ή οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα, ούτε καλεί τους πολίτες να προχωρήσουν σε οικονομικές συναλλαγές μέσω συνδέσμων (links).

Παράλληλα, ΟΑΥ και Αστυνομία καλούν το κοινό να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή και να εμπιστεύεται αποκλειστικά ανακοινώσεις που δημοσιεύονται μέσω των επίσημων καναλιών ενημέρωσης του Οργανισμού.

Σε περίπτωση λήψης τέτοιου μηνύματος, οι πολίτες προτρέπονται να μην ανοίξουν τον σύνδεσμο και να διαγράψουν άμεσα το SMS, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος εξαπάτησης ή υποκλοπής προσωπικών δεδομένων.

