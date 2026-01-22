Ραγδαίες εξελίξεις: Χειροπέδες σε γνωστό επιχειρηματία στο πλαίσιο των ερευνών για τους πυροβολισμούς στη Λάρνακα

Στο πλαίσιο των ερευνών, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη γνωστού επιχειρηματία, εναντίον του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για το αδίκημα της παρέμβασης σε αστυνομική έρευνα.

Πρόκειται για άτομο γνωστό στις Αρχές Ασφαλείας, καθώς τον περασμένο Ιούλιο είχε διαπραχθεί απόπειρα φόνου εναντίον του, χωρίς όμως να τραυματιστεί.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση τελούν υπό κράτηση έξι πρόσωπα – πέντε αλλοδαποί και ένας 48χρονος με κυπριακή υπηκοότητα. Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, οι πέντε αλλοδαποί φέρονται να ανήκουν στην ομάδα του 48χρονου και το Σάββατο είχαν μεταβεί σε επιχείρηση χρησιμοποιώντας ενοικιαζόμενα οχήματα.

Όπως κατήγγειλε ένας εκ των ιδιοκτητών της επιχείρησης, οι ύποπτοι φέρονται να ζητούσαν χρηματικό ποσό για «προστασία», γεγονός που οδήγησε στην ένταση και στα σοβαρά επεισόδια που ακολούθησαν.

Οι έρευνες της Αστυνομία βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.