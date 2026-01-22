Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αλυσιδωτές συλλήψεις μετά τη συμπλοκή στη Λάρνακα – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας - Στο μικροσκόπιο γνωστός επιχειρηματίας

 22.01.2026 - 18:24
Νέες ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της αιματηρής συμπλοκής που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στο κέντρο της Λάρνακας, με φόντο υποθέσεις παροχής «προστασίας».

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Αστυνομία συνέλαβε πριν από λίγο γνωστό επιχειρηματία, ο οποίος ανακρίνεται ως ύποπτος για το αδίκημα της παρέμβασης σε αστυνομική έρευνα, σε σχέση με τα σοβαρά επεισόδια που εκτυλίχθηκαν έξω από την ΑΔΕ Λάρνακας.

Πρόκειται για πρόσωπο γνωστό στις Αρχές Ασφαλείας, καθώς, όπως υπενθυμίζεται, τον περασμένο Ιούλιο είχε διαπραχθεί απόπειρα φόνου εναντίον του, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί.

Την ίδια ώρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση από την ΑΔΕ Λάρνακας, με ταυτόχρονες έρευνες σε διάφορα υποστατικά τόσο στην πόλη όσο και στην επαρχία Λάρνακας. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά δέκα πρόσωπα.

Οι ανακριτικές Αρχές συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τις έρευνες.

Η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για την Κύπρο Μαρία Άνχελα Ολγκίν επιστρέφει στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα και θα έχει συναντήσεις με τους δύο ηγέτες την Τρίτη, 27 Ιανουαρίου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Εκπρόσωπος των ΗΕ στην Κύπρο, Αλίμ Σιντίκ.

